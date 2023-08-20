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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 12400
Хольштайн Киль
2:4
Конец матча
Магдебург
0'
0:1
2' Гол
Шулер Лука
0:2
21' Гол
Югоне Жан
1:2
32' Гол
Скрибски Стивен
2:2
50' Гол
Зандер Филипп
2:3
68' Гол
Кастаньос Люк
79' Желтая карточка
Daniel Heber
90' Желтая карточка
Холтби Льюис
2:4
90' Гол
Арслан Ахмет
90' Желтая карточка
Лоуренс Джеймс
90'+6
21
Дене
Томас
34
Colin
Kleine-Bekel
4
Эррас
Патрик
15
Шульц
Марвин
32
Стернер
Йонас
18
Роте
Том
6
Marko
Ivezic
16
Зандер
Филипп
7
Скрибски
Стивен
13
Матино
Сюто
9
Пихлер
Бенедикт
1
Райманн
Доминик
2
Пиччини
Кристиано
6
Daniel
Elfadli
15
Daniel
Heber
11
Эль-Ханкури
Мохамед
24
Югоне
Жан
29
Конде
Амара
19
Leon
Bell
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
Хольштайн Киль
3-4-1-2
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Хольштайн Киль
Магдебург

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

10%
90%
1 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б3
1:1
Б3
1:0
Б3
0:1
Б3
0:0
РЛС
1:1
РЛС
0:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.6
1.2

Среднее время на гол

150
75

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.9
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
81

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 1 (1) 0.33
Скрибски Стивен 1 0.33
Фридьонссон Хольмберт 1 0.33
Зандер Филипп 1 0.33
Стернер Йонас 1 0.33
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 3 1
Конде Амара 1 0.33
Кастаньос Люк 1 0.33
Арслан Ахмет 1 0.33
Югоне Жан 1 0.33
Атик Бариш 0 0
Leon Bell 0 0
Jason Ceka 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 1 0
Порат Финн 1 0
Симакала Ба-Муака 1 0
Роте Том 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Leon Bell 1 0
Daniel Heber 1 0
Югоне Жан 1 0
Daniel Elfadli 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Магдебург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
1
Хольштайн Киль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Магдебург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Хольштайн Киль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Магдебург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2
Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0
Магдебург
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1
Магдебург - Нордшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Магдебург - Падерборн 0:0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Магдебург

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Магдебург
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Веен Висбаден
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Ганновер 96
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 2 4
9.
Фортуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Карлсруэ
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Падерборн
 3 1 1 1 3 - 7 4
13.
Шальке 04
 3 1 0 2 6 - 6 3
14.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Кайзерслаутерн
 3 1 0 2 4 - 7 3
16.
Эльвeрсберг
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Оснабрюк
 3 0 1 2 5 - 7 1
18.
Герта
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
3.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Шальке 04
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ганза
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Айнтрахт Бр
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Фортуна
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Хольштайн Киль
 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
10.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Шальке 04
 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Магдебург Шулер Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Берендт Бриан 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Г О О О О Л - Скрибски Стивен бьет в цель!
    • 21'
      Конде Амара сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Югоне Жан бьет в цель!
    • 2'
      Г О О О О Л - Шулер Лука бьет в цель!
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