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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Айнтрахт Бр
1:0
Перерыв
Шальке 04
0'
1:0
21' Гол
Кауфманн Фабио
36' Желтая карточка
Иванов Роберт

Ход матча

21'
Кауфманн Фабио
(Уджа Энтони)
1:0
36'
Иванов Роберт
 
39'
 
Кодзуки Соитиро
Караман Кенан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Шальке 04
3.56
4.40
5.60
Все Коэффициенты
1
Хофманн
Роб-Торбен
29
Hasan
Kurucay
30
Берендт
Бриан
5
Иванов
Роберт
26
Маркс
Ян-Хендрик
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
4
Николау
Яннис
37
Кауфманн
Фабио
44
Johan
Gomez
14
Уджа
Энтони
32
Мюллер
Мариус
21
Тауэр
Никлас
25
Баумгартль
Тимо
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
7
Зегуйн
Пауль
6
Шалленберг
Рон
10
Темпельман
Лино
11
Ласм
Бриан
9
Теродде
Симон
19
Караман
Кенан
Айнтрахт Бр
3-4-2-1
Шальке 04
4-3-3

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Шальке 04

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

К
1:3
Б
3:1
Б
2:3
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

3
2.33

Среднее время на гол

30
38

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 1 0.33
Кауфманн Фабио 1 0.33
Декарли Сауло 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 2 0.67
Караман Кенан 1 0.33
Оуведжан Томас 1 0.33
Ласм Бриан 1 0.33
Форсан Эудраого 1 0.33
Шалленберг Рон 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hasan Kurucay 1 1
Декарли Сауло 1 0
Николау Яннис 1 0
Johan Gomez 1 0
Иванов Роберт 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраима II 1 1
Каминьски Марцин 1 0
Шалленберг Рон 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шальке 04
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Айнтрахт Бр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шальке 04
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
Айнтрахт Бр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Шальке 04
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0
Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0
Шальке 04
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2
Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Шальке 04

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
5:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Магдебург
 2:1 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Веен Висбаден
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Хольштайн Киль
 1:2 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Ганновер 96
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 2 4
9.
Фортуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Карлсруэ
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Нюрнберг
 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Падерборн
 3 1 1 1 3 - 7 4
13.
Шальке 04
 0:1 3 1 0 2 6 - 6 3
14.
Айнтрахт Бр
 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Кайзерслаутерн
 3 1 0 2 4 - 7 3
16.
Эльвeрсберг
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Оснабрюк
 0:1 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Герта
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
3.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Шальке 04
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Магдебург
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ганза
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Айнтрахт Бр
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Хольштайн Киль
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Фортуна
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Нюрнберг
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Оснабрюк
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Магдебург
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хольштайн Киль
 1:2 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Нюрнберг
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
10.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оснабрюк
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Айнтрахт Бр
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Шальке 04
 0:1 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Магдебург Шулер Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
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Айнтрахт Бр
Ничья
Шальке 04
3.56
4.40
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