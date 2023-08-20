Тур: 3. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
1:0
Перерыв
Ход матча
21'
1:0
36'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
14
Уджа
Энтони
21
Тауэр
Никлас
11
Ласм
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
-
27 Киевски НикоЗащитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тауэр НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
-
Главный тренер: Райс Томас
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Шальке 04
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
3
2.33
Среднее время на гол
30
38
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|1
|0.33
|Кауфманн Фабио
|1
|0.33
|Декарли Сауло
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|2
|0.67
|Караман Кенан
|1
|0.33
|Оуведжан Томас
|1
|0.33
|Ласм Бриан
|1
|0.33
|Форсан Эудраого
|1
|0.33
|Шалленберг Рон
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hasan Kurucay
|1
|1
|Декарли Сауло
|1
|0
|Николау Яннис
|1
|0
|Johan Gomez
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Риттмюллер Марвин
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Каминьски Марцин
|1
|0
|Шалленберг Рон
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шальке 04
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Айнтрахт Бр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шальке 04
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
3
Айнтрахт Бр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Шальке 04
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
6
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0
Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0
Шальке 04
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2
Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Шальке 04
Точный счет
0:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
5:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|2.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|1:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|13.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|14.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Магдебург
|Шулер Лука
|3
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Санкт-Паули
|Метс Кароль
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Hasan Kurucay
|1 1
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 1
|Шальке 04
|Сиссе Ибраима II
|1 1