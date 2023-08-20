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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Айнтрахт Бр
1:0
Конец матча
Шальке 04
0'
1:0
21' Гол
Кауфманн Фабио
36' Желтая карточка
Иванов Роберт
67' Желтая карточка
Берендт Бриан
90' Вторая желтая карточка
Берендт Бриан
90'+8

Ход матча

21'
Кауфманн Фабио
(Уджа Энтони)
1:0
36'
Иванов Роберт
 
39'
 
Кодзуки Соитиро
Караман Кенан
46'
 
Дрекслер Доминик
Зегуйн Пауль
46'
 
Форсан Эудраого
Темпельман Лино
46'
 
Матричани Хеннинг
Тауэр Никлас
63'
Риттмюллер Марвин
Маркс Ян-Хендрик
 
63'
Филипп Райан
Кауфманн Фабио
 
63'
Виб Данило
Николау Яннис
 
64'
 
Yusuf Kabadayi
Ласм Бриан
67'
Берендт Бриан
 
73'
Калисканер Каан
Johan Gomez
 
90'
Декарли Сауло
Уджа Энтони
 
90'
Берендт Бриан
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 287 Количество передач 409
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хофманн
Роб-Торбен
29
Hasan
Kurucay
30
Берендт
Бриан
5
Иванов
Роберт
26
Маркс
Ян-Хендрик
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
4
Николау
Яннис
37
Кауфманн
Фабио
44
Johan
Gomez
14
Уджа
Энтони
32
Мюллер
Мариус
21
Тауэр
Никлас
25
Баумгартль
Тимо
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
7
Зегуйн
Пауль
6
Шалленберг
Рон
10
Темпельман
Лино
11
Ласм
Бриан
9
Теродде
Симон
19
Караман
Кенан
Айнтрахт Бр
3-4-2-1
Шальке 04
4-3-3

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Шальке 04

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

К
1:3
Б
3:1
Б
2:3
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

3
2.33

Среднее время на гол

30
38

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 1 0.33
Кауфманн Фабио 1 0.33
Декарли Сауло 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 2 0.67
Караман Кенан 1 0.33
Оуведжан Томас 1 0.33
Ласм Бриан 1 0.33
Форсан Эудраого 1 0.33
Шалленберг Рон 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берендт Бриан 1 1
Hasan Kurucay 1 1
Декарли Сауло 1 0
Николау Яннис 1 0
Johan Gomez 1 0
Иванов Роберт 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраима II 1 1
Каминьски Марцин 1 0
Шалленберг Рон 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Шальке 04
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Айнтрахт Бр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шальке 04
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Шальке 04
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0
Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0
Шальке 04
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2
Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Шальке 04

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
5:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Магдебург
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Веен Висбаден
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Ганновер 96
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 2 4
9.
Фортуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Карлсруэ
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Нюрнберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
Падерборн
 3 1 1 1 3 - 7 4
13.
Шальке 04
 3 1 0 2 6 - 6 3
14.
Айнтрахт Бр
 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Кайзерслаутерн
 3 1 0 2 4 - 7 3
16.
Эльвeрсберг
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Оснабрюк
 3 0 1 2 5 - 7 1
18.
Герта
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
3.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Шальке 04
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ганза
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Айнтрахт Бр
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Фортуна
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Хольштайн Киль
 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Нюрнберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хольштайн Киль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
10.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оснабрюк
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Шальке 04
 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Магдебург Шулер Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Берендт Бриан 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Весь список
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