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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 3. Стадион: .
Оснабрюк
0:1
Перерыв
Нюрнберг
0'
28' Желтая карточка
Браун Натаниэль
0:1
35' Гол
Can Uzun

Ход матча

20'
 
Хорн Яннес
Лоуренс Джеймс
28'
 
Браун Натаниэль
35'
0:1
Can Uzun

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Нюрнберг
6.60
4.00
3.15
Все Коэффициенты
1
Грилль
Леннарт
5
Айдини
Басхким
4
Гьямфи
Максвелл
25
Виманн
Никлас
3
Florian
Kleinhansl
13
Lukas
Kunze
6
Тальхаммер
Максимилиан
8
Теше
Роберт
7
Ниманн
Ноэль
9
Erik
Engelhardt
11
Макридис
Хараламбос
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
3
Гюрлеен
Ахмет
4
Лоуренс
Джеймс
27
Браун
Натаниэль
8
Думан
Тайлан
41
Лоун
Али
42
Can
Uzun
36
Шлаймер
Лукас
9
Хаяси
Даити
11
Окунуки
Кандзи
Оснабрюк
4-3-3
Нюрнберг
4-3-3

История личных встреч

Оснабрюк
Нюрнберг

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:4
Б2
0:1
Б2
1:0
К
2:3
Б2
2:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

1.33
2.25

Среднее время на гол

67
40

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.14
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

78
63

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Kleinhansl 1 0.33
Теше Роберт 1 0.33
Erik Engelhardt 1 0.33
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 3 (1) 1
Лохкемпер Феликс 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 1 1
Гьямфи Максвелл 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хунгбо Джозеф 2 0
Кастроп Йенс 2 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Браун Натаниэль 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Гюрлеен Ахмет 1 0
Хаяси Даити 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нюрнберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Оснабрюк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Оснабрюк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Нюрнберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0
Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Мюнхен-1860 - Оснабрюк 3:0 Оснабрюк - Динамо Дрезден 0:1 Вальдхоф - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Фрайбург-2 1:1
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0
Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1

Результаты матчей

Оснабрюк
Нюрнберг

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 2 1 0 10 - 5 7
2.
Магдебург
 2:1 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Веен Висбаден
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Хольштайн Киль
 1:2 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Ганновер 96
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 2 4
9.
Фортуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Карлсруэ
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Нюрнберг
 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Падерборн
 3 1 1 1 3 - 7 4
13.
Шальке 04
 0:1 3 1 0 2 6 - 6 3
14.
Айнтрахт Бр
 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Кайзерслаутерн
 3 1 0 2 4 - 7 3
16.
Эльвeрсберг
 3 0 1 2 5 - 7 1
17.
Оснабрюк
 0:1 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Герта
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
3.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Шальке 04
 0:1 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Магдебург
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ганза
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Айнтрахт Бр
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Хольштайн Киль
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Фортуна
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Санкт-Паули
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ганновер 96
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Карлсруэ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Падерборн
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Нюрнберг
 1:0 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Эльвeрсберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Герта
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Оснабрюк
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Магдебург
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Веен Висбаден
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хольштайн Киль
 1:2 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Нюрнберг
 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
10.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Гамбург
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Оснабрюк
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Айнтрахт Бр
 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Гройтер Фюрт
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Кайзерслаутерн
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Шальке 04
 0:1 2 0 0 2 3 - 6 0
18.
Герта
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Магдебург Шулер Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Санкт-Паули Метс Кароль 1 1
Айнтрахт Бр Hasan Kurucay 1 1
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 1
Шальке 04 Сиссе Ибраима II 1 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Г О О О О Л - Can Uzun бьет в цель!
  • 28'
    Браун Натаниэль получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Лоуренс Джеймс уходит с поля. Хорн Яннес выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Нюрнберг
6.60
4.00
3.15
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