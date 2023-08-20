Тур: 3. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke. Зрители: 12000
0'
28' Желтая карточкаБраун Натаниэль
0:1
35' ГолCan Uzun
64' Желтая карточкаАйдини Басхким
0:2
70' ГолШлаймер Лукас
74' Желтая карточкаХорн Яннес
0:3
84' ГолГоллер Беньямин
1:3
86' ГолКонте Кристиан
2:3
88' ГолКонте Кристиан
90' Желтая карточкаМатения Кристиан
90'+11
Ход матча
28'
35'
0:1
46'
64'
70'
0:2
74'
84'
0:3
86'
1:3
88'
2:3
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 7
-
3 Угловые 12
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
360 Количество передач 408
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
13
Lukas
Kunze
28
Гиамера
Ян
41
Лоун
Али
42
Can
Uzun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кюн ФилиппВратарь
-
14 Диаките УмарЗащитник
-
26 Dave GnaaseЗащитник
-
18 Кель ЛарсНападающий
-
23 Ферхук ЙонНападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
-
28 Florian Bahr
-
16 Henry Rorig
-
Главный тренер: Tobias Schweinsteiger
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Лоун АлиПолузащитник
-
42 Can UzunПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кастроп Йенс
-
Главный тренер: Cristian Fiel
История личных встреч
Оснабрюк
Нюрнберг
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
1.33
2.25
Среднее время на гол
67
40
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.14
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
78
63
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конте Кристиан
|2
|0.67
|Florian Kleinhansl
|1
|0.33
|Теше Роберт
|1
|0.33
|Erik Engelhardt
|1
|0.33
|Ферхук Йон
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|3 (1)
|1
|Шлаймер Лукас
|1
|0.33
|Голлер Беньямин
|1
|0.33
|Лохкемпер Феликс
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
|Хаяси Даити
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|2
|1
|Гьямфи Максвелл
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Кастроп Йенс
|2
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Браун Натаниэль
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Нюрнберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
0
Оснабрюк
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Оснабрюк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
2
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
3
60%
2
40%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0
Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Мюнхен-1860 - Оснабрюк 3:0 Оснабрюк - Динамо Дрезден 0:1 Вальдхоф - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Фрайбург-2 1:1
Нюрнберг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0
Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1
Результаты матчей
Оснабрюк
Нюрнберг
Точный счет
2:3
2 раза 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:3
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Магдебург
|Шулер Лука
|3
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Санкт-Паули
|Метс Кароль
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Берендт Бриан
|1 1
|Айнтрахт Бр
|Hasan Kurucay
|1 1