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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
Утрехт
 
Позже
Херенвен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Херенвен
1.85
3.90
4.42
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
3
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Боздоган
Джан
18
Тоорнстра
Йенс
11
Азаркан
Маруан
7
Йенсен
Виктор
21
Сёнтьенс
Матс
9
Дувикас
Анастасиос
44
Нопперт
Андрис
15
Али
Хусейн
6
Ван
Оттеле
Сюб
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
26
Тахири
Анас
33
Хайе
Том
17
Нуннели
Че
19
Ольссон
Симон
20
Сахрауи
Осам
18
Николаеску
Йон
Утрехт
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Херенвен

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

39 матчей

53.8%
17.9%
28.3%
21 победа 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
38.5%
28.2%
13 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

43.6%
30.8%
25.6%
17 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:2
ТМК
0:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:1
ТМС
4:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:3
ЛЕ
2:1
ЛЕ
4:3
Э
2:2
Э
3:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
3:0
ТМС
1:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.9
1.68

Среднее время на гол

47
53

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.74
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

71
57

Голов в среднем за матч

1.82
1.46

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

49
61

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бохневич Павел 1 1
Николаеску Йон 1 1
Сахрауи Осам 1 1
Хайе Том 0 0
Тахири Анас 0 0
Ольссон Симон 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хорн Майк 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Херенвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Херенвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0
Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3
Херенвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0
Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3

Результаты матчей

Утрехт
Херенвен

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Аякс
 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Фортуна Ситтард
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Эксельсиор
 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Твенте
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 2 1 0 1 5 - 6 3
10.
Витесс
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Хераклес
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
НЕК Неймеген
 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Алмере Сити
 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Волендам
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Гоу Эхед Иглс
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Фортуна Ситтард
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Хераклес
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Эксельсиор
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Утрехт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Витесс
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ПСВ
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
4.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Аякс
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Херенвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2
Витесс Ван Гинкел Марко 2
НЕК Неймеген Koki Ogawa 2
ПСВ Вертессен Йорбе 2
Эксельсиор Аграфиотис Николас 2
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Алмере Сити Флоранюс Шерел 2
Волендам Мюрен Роберт 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Херенвен
1.85
3.90
4.42
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Утрехт - Херенвен онлайн

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