Тур: 2. Стадион: Галгенваард. Главный судья: Оострём Ингмар
Ход матча
45'
69'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
273 Количество передач 187
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Али
Хусейн
26
Тахири
Анас
33
Хайе
Том
17
Нуннели
Че
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
-
38 Йеннер ИварЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
37 Лидберг ИсакНападающий
-
Главный тренер: Сильбербауэр Микаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Херенвен
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
39 матчей
53.8%
17.9%
28.3%
21 победа 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
38.5%
28.2%
13 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
43.6%
30.8%
25.6%
17 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.9
1.68
Среднее время на гол
47
53
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.74
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
71
57
Голов в среднем за матч
1.82
1.46
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
49
61
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|2
|1
|Бохневич Павел
|1
|0.5
|Николаеску Йон
|1
|0.5
|Хайе Том
|0
|0
|Тахири Анас
|0
|0
|Ольссон Симон
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Херенвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
3
Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Херенвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0
Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3
Херенвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0
Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3
Результаты матчей
Утрехт
Херенвен
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|Витесс
|Ван Гинкел Марко
|2
|НЕК Неймеген
|Koki Ogawa
|2
|ПСВ
|Вертессен Йорбе
|2
|Херенвен
|Сахрауи Осам
|2
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Хераклес
|Брюнс Томас
|2
|Хераклес
|Энгельс Марио
|2
|Алмере Сити
|Флоранюс Шерел
|2
|Волендам
|Мюрен Роберт
|1