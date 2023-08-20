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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
Утрехт
0:2
Конец матча
Херенвен
0'
45' Желтая карточка
Ван Оттеле Сюб
0:1
69' Гол
Сахрауи Осам
0:2
90' Гол
Карлсбакк Даниэль
90'+5

Ход матча

25'
Виргевер Ник
Модибо Саньян
 
45'
 
Ван Оттеле Сюб
66'
Рамселар Барт
Азаркан Маруан
 
69'
0:1
Сахрауи Осам
73'
 
Халл Дензел
Ван Оттеле Сюб
78'
Ромени Оле
Сёнтьенс Матс
 
78'
Николаеску Йон
Йенсен Виктор
 
78'
Лидберг Исак
Карлсбакк Даниэль
 
78'
 
Melle Witteveen
Нуннели Че
78'
Клейбер Шон
Тер Авест Хидде
 
79'
 
Брауде Оливер
Али Хусейн
90'
0:2
Карлсбакк Даниэль
(Melle Witteveen)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 273 Количество передач 187
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
3
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Боздоган
Джан
18
Тоорнстра
Йенс
11
Азаркан
Маруан
7
Йенсен
Виктор
21
Сёнтьенс
Матс
9
Дувикас
Анастасиос
44
Нопперт
Андрис
15
Али
Хусейн
6
Ван
Оттеле
Сюб
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
26
Тахири
Анас
33
Хайе
Том
17
Нуннели
Че
19
Ольссон
Симон
20
Сахрауи
Осам
18
Николаеску
Йон
Утрехт
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Херенвен

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

39 матчей

53.8%
17.9%
28.3%
21 победа 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
38.5%
28.2%
13 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

43.6%
30.8%
25.6%
17 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:2
ТМК
0:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:1
ТМС
4:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:3
ЛЕ
2:1
ЛЕ
4:3
Э
2:2
Э
3:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
1:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
3:0
ТМС
1:2
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.9
1.68

Среднее время на гол

47
53

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.74
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

71
57

Голов в среднем за матч

1.82
1.46

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

49
61

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 2 1
Бохневич Павел 1 0.5
Николаеску Йон 1 0.5
Хайе Том 0 0
Тахири Анас 0 0
Ольссон Симон 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хорн Майк 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Оттеле Сюб 1 0

Результаты матчей

Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Херенвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
Утрехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Херенвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0
Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3
Херенвен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0
Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 Херенвен - Аякс 2:4 Твенте - Херенвен 3:3

Результаты матчей

Утрехт
Херенвен

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Херенвен
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ПСВ
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Аякс
 2 1 1 0 6 - 3 4
4.
Фортуна Ситтард
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Эксельсиор
 2 1 1 0 6 - 5 4
6.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Твенте
 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 2 1 0 1 5 - 6 3
10.
Витесс
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Хераклес
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
НЕК Неймеген
 2 0 0 2 4 - 6 0
16.
Алмере Сити
 2 0 0 2 2 - 6 0
17.
Утрехт
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Волендам
 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Аякс
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Гоу Эхед Иглс
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Херенвен
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
ПСВ
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Фортуна Ситтард
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Хераклес
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Эксельсиор
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Фейеноорд
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Валвейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спарта Роттердам
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Твенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 3 - 4 0
15.
ПЕК Зволле
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Витесс
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Твенте
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Херенвен
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
ПСВ
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Эксельсиор
 1 1 0 0 4 - 3 3
5.
Спарта Роттердам
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Витесс
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фортуна Ситтард
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Аякс
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЗ Алкмаар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ПЕК Зволле
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
НЕК Неймеген
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Алмере Сити
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Валвейк
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Утрехт
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Хераклес
 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Волендам
 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Гоу Эхед Иглс
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 2
Витесс Ван Гинкел Марко 2
НЕК Неймеген Koki Ogawa 2
ПСВ Вертессен Йорбе 2
Херенвен Сахрауи Осам 2
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Хераклес Брюнс Томас 2
Хераклес Энгельс Марио 2
Алмере Сити Флоранюс Шерел 2
Волендам Мюрен Роберт 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Херенвен заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Утрехт: 56%, Херенвен: 44%.
  • 95'
    Херенвен пытается что-то создать.
  • 93'
    Херенвен контролирует мяч.
  • 92'
    Кёлерт Матс из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Рамселар Барт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Бохневич Павел ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 92'
    Melle Witteveen сделал результативную передачу.
  • 92'
    Г О О О О Л - Карлсбакк Даниэль наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
  • 92'
    Melle Witteveen создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Херенвен начинает контратаку
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