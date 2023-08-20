Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Боздоган Джан пробует нанести удар издали, но Андрис Нопперт держит все под контролем

48' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Утрехт

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' Ван Оттеле Сюб не смог попасть в створ ударом издали

46' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Хайе Том пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

44' Удар от ворот произведет Утрехт

44' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Херенвен

41' Кёлерт Матс нанес удар головой, но Василиос Баркас спокойно отбил мяч.

41' Нуннели Че из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Йенсен Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Хорошую попытку сделал Сахрауи Осам . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

34' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Боздоган Джан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Боздоган Джан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Херенвен

28' Удар от ворот произведет Утрехт

27' Сахрауи Осам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Модибо Саньян получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Модибо Саньян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Азаркан Маруан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Азаркан Маруан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Азаркан Маруан из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Удар от ворот произведет Утрехт

14' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

10' Удар от ворот произведет Утрехт

10' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

9' Сёнтьенс Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Херенвен

5' Удар от ворот произведет Утрехт

3' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Херенвен начинает с центра поля