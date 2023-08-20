Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

40' Удар от ворот произведет Лечче

40' Андерсон Фелипе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

38' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Лечче

35' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Лацио

33' Удар от ворот произведет Лечче

32' Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

31' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Команда Лацио забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

26' Г О О О О Л - Иммобиле Чиро забивает с правой ноги!

26' Альберто Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Андерсон Фелипе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Алмквист Понтус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Камада Даити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Марушич Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Patrick Dorgu ослабляет давление, выбив мяч.

21' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Стрефецца Габриэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Ламек Банда наказан за толчок Лаццари Мануэль

15' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

13' Хорошую попытку сделал Ламек Банда. Удар в створ, но вратарь начеку

12' Удар от ворот произведет Лацио

12' Стрефецца Габриэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Хамза Рафья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

10' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Алмквист Понтус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ламек Банда наказан за толчок Катальди Данило

6' Patrick Dorgu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лацио начинает с центра поля

1' Судья начинает матч