Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Пеллегрини Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Понграчич Марин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

87' Г О О О О Л - Ди Франческо Федерико забивает с правой ноги!

87' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Команда Лечче сравняла счет! Игра продолжается!

85' Г О О О О Л - Алмквист Понтус забивает с левой ноги!

85' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Хорошую попытку сделал Педро Родригес . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Оооо... вот это был удар! Иммобиле Чиро должен был забить с этой позиции.

83' Хорошую попытку сделал Иммобиле Чиро . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Педро Родригес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Лечче

82' Альберто Луис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

80' Понграчич Марин получил желтую карточку от судьи

80' Гонсалес Джоан получил желтую карточку от судьи

80' Удар от ворот произведет Лечче

78' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Лацио

77' Матч возобновлен

77' Ламек Банда получил травму и заменен. Ди Франческо Федерико выходит на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Патрик из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Рамадани Юльбер из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Исаксен Густав получил желтую карточку от судьи

69' Лаццари Мануэль наказан за толчок Ламек Банда

68' Рефери не любит споров - именно за это Стрефецца Габриэль сейчас получил желтую

68' Лечче нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

67' Ламек Банда пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

67' Рамадани Юльбер пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

66' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Удар от ворот произведет Лацио

65' Тактическая замена. Хамза Рафья уходит с поля и его заменяет Каба Мохамед

65' Тактическая замена. Patrick Dorgu уходит с поля и его заменяет Галло Антонино

64' Стрефецца Габриэль из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Patrick Dorgu из команды Лечче разыграл угловой с правого угла.

63' Хамза Рафья нанес удар, но тот был заблокирован.

62' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Patrick Dorgu ослабляет давление, выбив мяч.

60' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Лаццари Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Стрефецца Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

57' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Patrick Dorgu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Иммобиле Чиро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Алмквист Понтус пробует нанести удар издали, но Иван Проведель держит все под контролем

55' Удар от ворот произведет Лечче

54' Оооо... вот это был удар! Андерсон Фелипе должен был забить с этой позиции.

54' Андерсон Фелипе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Иммобиле Чиро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Хамза Рафья нанес удар, но тот был заблокирован.

53' Удар от ворот произведет Лечче

52' Стрефецца Габриэль пробил со штрафного прямо в стенку

51' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Алмквист Понтус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хорошую попытку сделал Стрефецца Габриэль . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Камада Даити выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Лацио

47' Patrick Dorgu из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Марушич Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Понграчич Марин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.