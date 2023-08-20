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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико
Лечче
2:1
Конец матча
Лацио
0'
0:1
26' Гол
Иммобиле Чиро
68' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
71' Желтая карточка
Исаксен Густав
80' Желтая карточка
Гонсалес Джоан
80' Желтая карточка
Понграчич Марин
1:1
85' Гол
Алмквист Понтус
2:1
87' Гол
Ди Франческо Федерико
90' Желтая карточка
Пеллегрини Лука
90'+7
2:1. Гол Федерико Ди Франческо (...
1:1. Гол Понтуса Алмквиста (виде...

Ход матча

26'
0:1
Иммобиле Чиро
(Альберто Луис)
54'
 
Весино Матиас
Камада Даити
54'
 
Исаксен Густав
Андерсон Фелипе
65'
Галло Антонино
Доргу Патрик
 
65'
Каба Мохамед
Рафья Хамза
 
65'
Блен Алексис
Жендре Валентен
 
68'
Стрефецца Габриэль
 
71'
 
Исаксен Густав
72'
 
Пеллегрини Лука
Лаццари Мануэль
72'
 
Педро Родригес
Дзакканьи Маттиа
77'
Ди Франческо Федерико
Банда Ламек
 
80'
Гонсалес Джоан
 
80'
Понграчич Марин
 
83'
Бурнете Каталин
Гонсалес Джоан
 
85'
Алмквист Понтус
(Галло Антонино)
1:1
87'
Ди Франческо Федерико
(Бурнете Каталин)
2:1
88'
 
Кастельянос Валентин
Катальди Данило
90'
 
Пеллегрини Лука

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 456 Количество передач 514
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Лечче 2.5% (3)
X 11% (13)
Лацио 86.4% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендре
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
13
Доргу
Патрик
8
Рафья
Хамза
20
Рамадани
Юльбер
16
Гонсалес
Джоан
7
Алмквист
Понтус
27
Стрефецца
Габриэль
22
Банда
Ламек
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
6
Камада
Даити
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Лечче
4-3-3
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Лечче
Лацио

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:2
СA
1:1
СA
2:3
СA
2:4
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Среднее время на гол

56
56

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.8
2.2

Среднее время на гол

50
40

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.7
1.9

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

52
47

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Франческо Федерико 1 1
Алмквист Понтус 1 1
Галло Антонино 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 1 1
Альберто Луис 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрефецца Габриэль 1 0
Понграчич Марин 1 0
Гонсалес Джоан 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лука 1 0
Исаксен Густав 1 0

Результаты матчей

Лечче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Лечче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0
Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1 Аталанта - Лечче 1:2
Лацио
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0 Лацио - Браво 2:0
Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2

Результаты матчей

Лечче
Лацио

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лечче
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Салернитана Кандрева Антонио 2
Рома Белотти Андреа 2
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Фасио Федерико 1
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Монца Кальдирола Лука 1
Ювентус Алекс Сандро 1
Удинезе Кабаселе Кристиан 1
Весь список
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    Прогнозы 118
    Лечче 2.5% (3)
    X 11% (13)
    Лацио 86.4% (102)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 2:1 Лацио

    Исход игры
    Лечче
    2.5% (3)
    Ничья
    11% (13)
    Лацио
    86.4% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.91% (74)
    Меньше
    35.09% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    54.2% (64)
    0:1 Лацио
    12.7% (15)
    1:1 Ничья
    11% (13)
    0:2 Лацио
    9.3% (11)
    1:3 Лацио
    4.2% (5)
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