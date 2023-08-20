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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Сассуоло
0:0
Второй тайм: 68'
Аталанта
0'

Ход матча

46'
 
Де Кетеларе Шарль
Сапата Дуван
46'
 
Эдерсон Хонорато
Пашалич Марио
46'
Миссори Филиппо
Винья Матиас
 
62'
 
Скамакка Джанлука
Лукман Адемола
62'
Торстведт Кристиан
Байрами Недим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 267 Количество передач 238
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 127
Сассуоло 10.2% (13)
X 18.1% (23)
Аталанта 71.7% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Аталанта
4.17
3.87
2.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
5
Эрлич
Мартин
21
Вити
Маттиа
17
Винья
Матиас
27
Лопес
Максим
7
Энрике
Матеус
92
Дефрель
Грегоре
11
Байрами
Недим
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
1
Муссо
Хуан
19
Джимсити
Берат
42
Скальвини
Джорджио
23
Колашинац
Сеад
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
7
Копмейнерс
Тëн
8
Пашалич
Марио
11
Лукман
Адемола
91
Сапата
Дуван
Сассуоло
4-2-3-1
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Сассуоло
Аталанта

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

16.7%
20.8%
62.5%
4 победы 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

12.5%
41.7%
45.8%
3 победы 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
5:1
СA
4:1
СA
1:4
СA
3:1
СA
2:6
СA
0:3
К
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:2
К
2:0
СA
2:0
СB
1:0
СB
0:2

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1
0.92

Среднее время на гол

90
97

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

2.08
2

Среднее время на гол

43
45

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
63

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0
Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4
Аталанта
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0
Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Салернитана
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сассуоло
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Аталанта
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Рома
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Сассуоло
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Салернитана
 2:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Аталанта
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Рома
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Салернитана
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Аталанта
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сассуоло
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рома
 1:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Салернитана Кандрева Антонио 2
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1 (1)
Фиорентина Бираги Кристиано 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Монца Кальдирола Лука 1
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Верона Дуда Ондрей 1
Дженоа Бани Маттиа 1
Весь список
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    Прогнозы 127
    Сассуоло 10.2% (13)
    X 18.1% (23)
    Аталанта 71.7% (91)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Аталанта
    4.17
    3.87
    2.70
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Аталанта

    Исход игры
    Сассуоло
    10.2% (13)
    Ничья
    18.1% (23)
    Аталанта
    71.7% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (76)
    Меньше
    33.33% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (96)
    Нет
    15.79% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    46.5% (59)
    1:1 Ничья
    15.7% (20)
    0:1 Аталанта
    7.9% (10)
    2:1 Сассуоло
    5.5% (7)
    0:2 Аталанта
    3.9% (5)
    1:3 Аталанта
    3.1% (4)
    2:3 Аталанта
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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