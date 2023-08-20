Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

46' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Энрике Матеус пробует нанести удар издали, но Хуан Муссо держит все под контролем

44' Де Рон Мартен пробует нанести удар издали, но Андреа Консильи ловит мяч

41' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Сассуоло

33' Хорошую попытку сделал Сапата Дуван . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Лопес Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Сассуоло

31' Вити Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Копмейнерс Тëн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Лукман Адемола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Сассуоло

16' Копмейнерс Тëн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Дзаппакоста Давиде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Дзаппакоста Давиде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Сассуоло

12' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

8' Лукман Адемола из команды Аталанта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Аталанта совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Аталанта совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Сассуоло

4' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

3' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Лорьенте Арман пробует нанести удар издали, но Хуан Муссо держит все под контролем

2' Удар от ворот произведет Сассуоло

2' Пашалич Марио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Аталанта начинает с центра поля

1' Судья начинает матч