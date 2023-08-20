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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Сассуоло
0:2
Конец матча
Аталанта
0'
0:1
83' Гол
Де Кетеларе Шарль
0:2
90' Гол
Цортеа Надир
90'+7
0:1. Гол Шарля де Кетеларе (виде...

Ход матча

46'
 
Де Кетеларе Шарль
Сапата Дуван
46'
 
Эдерсон Хонорато
Пашалич Марио
46'
Миссори Филиппо
Винья Матиас
 
62'
 
Скамакка Джанлука
Лукман Адемола
62'
Торстведт Кристиан
Байрами Недим
 
72'
 
Цортеа Надир
Дзаппакоста Давиде
77'
Миранда Кевин
Вити Маттиа
 
77'
Вольпато Кристиан
Дефрель Грегоре
 
83'
0:1
Де Кетеларе Шарль
(Руджери Маттео)
85'
Мулаттьери Самуэле
Пинамонти Андреа
 
87'
 
Адопо Ндари
Копмейнерс Тëн
90'
0:2
Цортеа Надир
(Адопо Ндари)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 489 Количество передач 483
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Сассуоло 10.2% (13)
X 18.1% (23)
Аталанта 71.7% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
5
Эрлич
Мартин
21
Вити
Маттиа
17
Винья
Матиас
27
Лопес
Максим
7
Энрике
Матеус
92
Дефрель
Грегоре
11
Байрами
Недим
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
1
Муссо
Хуан
19
Джимсити
Берат
42
Скальвини
Джорджио
23
Колашинац
Сеад
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
15
Де
Рон
Мартен
7
Копмейнерс
Тëн
8
Пашалич
Марио
11
Лукман
Адемола
91
Сапата
Дуван
Сассуоло
4-2-3-1
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Сассуоло
Аталанта

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

16.7%
20.8%
62.5%
4 победы 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

12.5%
41.7%
45.8%
3 победы 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
5:1
СA
4:1
СA
1:4
СA
3:1
СA
2:6
СA
0:3
К
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:2
К
2:0
СA
2:0
СB
1:0
СB
0:2

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1
0.92

Среднее время на гол

90
97

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

2.08
2

Среднее время на гол

43
45

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цортеа Надир 1 1
Де Кетеларе Шарль 1 1
Руджери Маттео 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Результаты матчей

Сассуоло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сассуоло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аталанта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0
Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4
Аталанта
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0
Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0

Результаты матчей

Сассуоло
Аталанта

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Лацио
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Лечче
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лацио
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ювентус
 3:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лечче
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Лацио
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лечче
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Удинезе
 0:3 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Салернитана Кандрева Антонио 2
Рома Белотти Андреа 2
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Фасио Федерико 1
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Монца Кальдирола Лука 1
Ювентус Алекс Сандро 1
Удинезе Кабаселе Кристиан 1
Весь список
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    Прогнозы 127
    Сассуоло 10.2% (13)
    X 18.1% (23)
    Аталанта 71.7% (91)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 0:2 Аталанта

    Исход игры
    Сассуоло
    10.2% (13)
    Ничья
    18.1% (23)
    Аталанта
    71.7% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (76)
    Меньше
    33.33% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (96)
    Нет
    15.79% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    46.5% (59)
    1:1 Ничья
    15.7% (20)
    0:1 Аталанта
    7.9% (10)
    2:1 Сассуоло
    5.5% (7)
    0:2 Аталанта
    3.9% (5)
    1:3 Аталанта
    3.1% (4)
    2:3 Аталанта
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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