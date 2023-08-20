Рабио выдавал передачу на ход Влаховичу, которому снова было сложно остановить мяч на ходу. В итоге сферу упустил футболист за пределы поля.

МОМЕНТ! Получил мяч Камбьясо сейчас справа перед чужой штрафной, сместился в центр и нанес выстрел в ближний угол. На сей раз рядом со стойкой сфера пролетела.

ОПАСНО! Товен! Мощно прошел он к воротам соперника, после чего не сближаясь с штрафной туринцев нанес удар с 24-х метров. Щесны только и успел, что выставить руки, чтобы перевести мяч на угловой!

Мало что в первом тайме получилось у "Удинезе", но к чести команды стоит сказать, что к концу игрового отрезка игра у клуба потихоньку пошла.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАБИО! 0:3! Пожарит у "Удинезе" не только оборона, но и вратарь! С левого фланга Камбьясо выполнял передачу на дальнюю штангу. Загадочным образом махнул Сильвестри рукой мимо мяча, и как будто только этого и ждал Адриен, который подставил голову и направил мяч в ворота!

Звучит свисток на перерыв. Кошмарный для фриульцев первый тайм позади. "Удинезе" уступает сопернику в счете - 0:3. Ждем, что придумает наставник хозяев после перерыв.

А тут что у нас? Также карточка от рефери, и теперь уже Данило попадает в протокол матча в отрицательном статусе. Сбил он на левом фланге Камара, после чего был наказан предупреждением.

Ловрич в итоге выполнял заброс с левого края на дальнюю штангу, но в своей штрафной игроки "Ювентуса" разобрались в ситуации, сыграв на вынос. Просто, зато очень надежно.

Влахович покатил мяч на Кьезу сейчас. Последний вошел в штрафную соперника и сумел нанести удар по рамке противника - мяч полетел чуть ли не параллельно воротам.

Отвечают фриульцы, и Саррага уже пробивает с правого края штрафной. Закручивал он мяч в сторону правой "девятки", но послал мяч чуть правее цели.

Уолас снова попытал счастье дальним ударом. Мяч полетел с 26-ти метров в сторону ворот, но угодил в спину защитнику "Ювентуса". Пытаются "зебры" мощное давление на ворота соперника организовать.

Последняя 5-минутка в первом тайме пошла. Кстати говоря, после того самого удара Уоласа мяч в ногу Веа прилетел. В итоге он заработал небольшое повреждение.

В центре поля теперь фолят фриульцы. Ловрич цепляет за ногу пробегающего мимо игрока соперника, что автоматически провоцирует свисток судьи.

Товен получил мяч на подступах к чужой штрафной, после чего мощно пробил по центру ворот, но направил мяч значительно выше цели. Было крайне неточно.

Товен упал в штрафной "Ювентуса" сейчас во время единоборства с соперником, но судейский свисток промолчал. Не было никакого фола по мнению рефери.

Ловрич отыграл на Саррага сейчас, и последний выполнял проникающую передачу в штрафную "Юве", но там никого из партнеров в этот момент не оказалось. Потеря.

Саррага снова мяч на правом фланге получил, после чего отдал передачу в центр. Уолас приложился с 20-ти метров по рамке соперника, но не сумел мяч направить в цель!

А у нас пауза на водопой. Этим пользуются наставники команд, которые активно консультируют своих подопечных на предмет тактики ведения матча.

Кьеза снова продрался к штрафной соперника, затем ушел практически к лицевой, откуда прострелил мяч на линию вратарской. Мяч был выбит подальше от ворот.

Алекс Сандро сорвал опасную атаку соперника, нарушив правила в районе центрального круга. Реакция от рефери последовала мгновенно. Карточка в руках арбитра тут же появилась.

Сегодня столичная "Рома" не смогла на своем поле одолеть "Салернитану". Матч закончился со счетом 2:2, и этот результат, пожалуй, можно считать самым неожиданным на старте сезона. Параллельным же курсом играют "Лечче" и "Лацио", и уже другой римский коллектив там вышел вперед.

И тут карточка в руках рефери. Кабаселе за фол против Влаховича получает карточку желтого цвета. В руках рефери появился "горчичник" для игрока "зебр".

Снова нарушение правил случилось на половине поля "Удинезе". Миретти на траве оказался, попав под подкат соперника. Карточки рефери не показал.

Алекс Сандро из глубины поля запускал радиоуправляемый пас на ход Влаховичу, но у игрока туринцев не заладилось с обработкой. Сферу он упустил тут же из-под контроля.

21' Все очень здорово сделали игроки "Ювентуса". Они уже обеспечили себе преимущество в два гола, а ведь играть еще 1.5 тайма. Но уже с вероятностью в 99%, что сегодня туринцы наберут три очка.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЛАХОВИЧ! 0:2!

Соперник полностью деморализован! Никаких проблем у Душана не возникло с реализацией 11-метрового удара. Просто покатил игрок "Ювентуса" мяч в левый от себя нижний угол, сумев укрепить преимущество своего коллектива на табло.

19' ПЕНАЛЬТИ! В ворота "Удинезе"! Совсем не складывается игра для "зебр". Один из игроков туринской команды после розыгрыша стандарта получил мяч, прострелил, но попал в руку Эбоселе. Арбитр был рядом и среагировал мгновенно.

17' Миретти в чужой штрафной получил сейчас мяч, после чего попытался нанести удар по рамке соперника, но его опередил один из защитников, выбивший мяч за лицевую.

16' А тут уже у Данило офсайд фиксирует бригада рефери. Новое "вне игры" в нашем матче. Картина с течением времени не меняется. Одни отбиваются, а вторым постоянно атакуют.

15' Данило сыграл на Камбьясо, тот выполнил прострельный пас в центр штрафной, где Влахович явно нарушил правила против соперника, сыграв не лучшим образом в атаке.

14' Рабио после розыгрыша комбинации накоротке вместе с партнером оказался в офсайде. Через паузу арбитры определяют "вне игры". Поторопился Адриен в этой ситуации.

12' Кьеза также активничает на поле, но теперь он переметнулся целиком и полностью на левый край, где отдал пас на Рабио, против которого уверенно сыграли в подкате защитники.

11' И продолжает ведь "Ювентус" атаковать, проводить свои наступления. Самое интересное, что в атаке коллектив хозяев мы по-прежнему не видим.

10' Камбьясо простреливал с левого края мяч в центр штрафной сейчас, но до сфера никто из партнеров не дотянулся. Зато один из защитников "зебр" сыграл подальше от рамки.

9' Рабио переводил мяч на левый фланг. Оттуда простреливал сферу в центр штрафной Кьеза, но подставленная нога защитника "фриульцев" привела к назначению корнера.

8' Аллегри уже обеспокоен. На нем буквально нет лица, и это несмотря на тот факт, что "Ювентус" уже забил гол в ворота соперника. Его команда впереди.

7' МОМЕНТИЩЕ! Теперь Камбьясо вышел слева на ворота соперника. С близкого расстояния он выстреливал мяч в сторону ворот, но попал в ногу голкиперу!

6' Гомеш понесся отыгрываться за всю команду, но получил внезапный толчок в спину. Был он еле заметным и случился в штрафной "Ювентуса", так что рефери не увидел фола.

4' В динамике быстро нам показали атаку туринской команды, так что сразу автора голевого паса рассмотреть не получилось. Но сейчас стало известно, что передачу отдал Миретти.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЬЕЗА! 0:1!

Ну ничего себе старт для "Ювентуса"! Моментов после обрезки соперника провели свою атаку игроку туринского коллектива. Последовал перевод с левого фланга в центр на Кьезу, который из-под защитника переправил сферу в левый нижний угол ворот соперника.

2' Футболисты "Удинезе" вышли сегодня на поле в белом обмундировании, а игроки "Ювентуса" предстали на футбольном газоне в сером обмундировании.