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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Удинезе
0:3
Перерыв
Ювентус
0'
0:1
2' Гол
Кьеза Федерико
0:2
20' Пенальти
Влахович Душан
28' Желтая карточка
Алекс Сандро
31' Желтая карточка
Кабаселе Кристиан
35' Желтая карточка
Данило Луис
0:3
45' Гол
Рабио Адриен
0:1. Гол Федерико Кьезы (видео)....

Ход матча

2'
0:1
Кьеза Федерико
(Влахович Душан)
20'
0:2
Влахович Душан
28'
 
Алекс Сандро
31'
Кабаселе Кристиан
 
35'
 
Данило Луис
45'
0:3
Рабио Адриен
(Камбьясо Андреа)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 205 Количество передач 257
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 125
Удинезе 1.6% (2)
X 8% (10)
Ювентус 90.4% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Ювентус
41.00
3.70
2.06
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
27
Кабаселе
Кристиан
2
Эбоселе
Фести
6
Саррага
Ойер
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
12
Камара
Ассан
26
Товен
Флорьян
9
Гомеш
Бету
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
3
Бремер
Глейсон
12
Алекс
Сандро
22
Веа
Тимоти
20
Миретти
Фабио
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
27
Камбьясо
Андреа
9
Влахович
Душан
7
Кьеза
Федерико
Удинезе
3-5-2
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

Удинезе
Ювентус

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

100%
0 побед 0 ничьих 23 победы

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 19 побед

32 матча

15.6%
12.5%
71.9%
5 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

15.6%
31.3%
53.1%
5 побед 10 ничьих 17 побед

Второй тайм

18.8%
21.9%
59.3%
6 побед 7 ничьих 19 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
4:1
СA
2:1
К
4:0
СA
3:1
СA
4:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:6
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
4:0
СA
1:4
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:4
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

0.94
0.5

Среднее время на гол

96
180

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

2.13
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

49
40

Голов в среднем за матч

1.53
1.25

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

58
72

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 1 (1) 1
Кьеза Федерико 1 1

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаселе Кристиан 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алекс Сандро 1 0
Данило Луис 1 0

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2
Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0
Ювентус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1
Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Лацио
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Лечче
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лацио
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ювентус
 3:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Лечче
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 3:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Лацио
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лечче
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Удинезе
 0:3 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Салернитана Кандрева Антонио 2
Рома Белотти Андреа 2
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Фасио Федерико 1
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Монца Кальдирола Лука 1
Ювентус Алекс Сандро 1
Удинезе Кабаселе Кристиан 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. Кошмарный для фриульцев первый тайм позади. "Удинезе" уступает сопернику в счете - 0:3. Ждем, что придумает наставник хозяев после перерыв. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАБИО! 0:3!
    Пожарит у "Удинезе" не только оборона, но и вратарь! С левого фланга Камбьясо выполнял передачу на дальнюю штангу. Загадочным образом махнул Сильвестри рукой мимо мяча, и как будто только этого и ждал Адриен, который подставил голову и направил мяч в ворота!
  • 45'
    Мало что в первом тайме получилось у "Удинезе", но к чести команды стоит сказать, что к концу игрового отрезка игра у клуба потихоньку пошла.
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Товен! Мощно прошел он к воротам соперника, после чего не сближаясь с штрафной туринцев нанес удар с 24-х метров. Щесны только и успел, что выставить руки, чтобы перевести мяч на угловой!
  • Опасный момент
    45'
    МОМЕНТ! Получил мяч Камбьясо сейчас справа перед чужой штрафной, сместился в центр и нанес выстрел в ближний угол. На сей раз рядом со стойкой сфера пролетела. 
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минуть судья компенсировал.
  • 44'
    Рабио выдавал передачу на ход Влаховичу, которому снова было сложно остановить мяч на ходу. В итоге сферу упустил футболист за пределы поля. 
  • 43'
    Товен получил мяч на подступах к чужой штрафной, после чего мощно пробил по центру ворот, но направил мяч значительно выше цели. Было крайне неточно.
  • Фол, нарушение
    41'
    В центре поля теперь фолят фриульцы. Ловрич цепляет за ногу пробегающего мимо игрока соперника, что автоматически провоцирует свисток судьи. 
  • Травма, повреждение
    40'
    Последняя 5-минутка в первом тайме пошла. Кстати говоря, после того самого удара Уоласа мяч в ногу Веа прилетел. В итоге он заработал небольшое повреждение.
  • 39'
    Уолас снова попытал счастье дальним ударом. Мяч полетел с 26-ти метров в сторону ворот, но угодил в спину защитнику "Ювентуса". Пытаются "зебры" мощное давление на ворота соперника организовать. 
  • 38'
    Отвечают фриульцы, и Саррага уже пробивает с правого края штрафной. Закручивал он мяч в сторону правой "девятки", но послал мяч чуть правее цели. 
  • 37'
    Влахович покатил мяч на Кьезу сейчас. Последний вошел в штрафную соперника и сумел нанести удар по рамке противника - мяч полетел чуть ли не параллельно воротам. 
  • 36'
    Ловрич в итоге выполнял заброс с левого края на дальнюю штангу, но в своей штрафной игроки "Ювентуса" разобрались в ситуации, сыграв на вынос. Просто, зато очень надежно. 
  • Желтая карточка
    35'
    А тут что у нас? Также карточка от рефери, и теперь уже Данило попадает в протокол матча в отрицательном статусе. Сбил он на левом фланге Камара, после чего был наказан предупреждением.
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    • 33'
      Алекс Сандро из глубины поля запускал радиоуправляемый пас на ход Влаховичу, но у игрока туринцев не заладилось с обработкой. Сферу он упустил тут же из-под контроля.
    • Фол, нарушение
      32'
      Снова нарушение правил случилось на половине поля "Удинезе". Миретти на траве оказался, попав под подкат соперника. Карточки рефери не показал. 
    • Желтая карточка
      31'
      И тут карточка в руках рефери. Кабаселе за фол против Влаховича получает карточку желтого цвета. В руках рефери появился "горчичник" для игрока "зебр". 
    • Анонс
      30'
      Сегодня столичная "Рома" не смогла на своем поле одолеть "Салернитану". Матч закончился со счетом 2:2, и этот результат, пожалуй, можно считать самым неожиданным на старте сезона. Параллельным же курсом играют "Лечче" и "Лацио", и уже другой римский коллектив там вышел вперед.
    • Желтая карточка
      28'
      Алекс Сандро сорвал опасную атаку соперника, нарушив правила в районе центрального круга. Реакция от рефери последовала мгновенно. Карточка в руках арбитра тут же появилась.
    • 27'
      Кьеза снова продрался к штрафной соперника, затем ушел практически к лицевой, откуда прострелил мяч на линию вратарской. Мяч был выбит подальше от ворот.
    • 26'
      А у нас пауза на водопой. Этим пользуются наставники команд, которые активно консультируют своих подопечных на предмет тактики ведения матча.
    • 25'
      Саррага снова мяч на правом фланге получил, после чего отдал передачу в центр. Уолас приложился с 20-ти метров по рамке соперника, но не сумел мяч направить в цель!
    • 24'
      Ловрич отыграл на Саррага сейчас, и последний выполнял проникающую передачу в штрафную "Юве", но там никого из партнеров в этот момент не оказалось. Потеря.
    • Судья
      22'
      Товен упал в штрафной "Ювентуса" сейчас во время единоборства с соперником, но судейский свисток промолчал. Не было никакого фола по мнению рефери.
    • 21'
      Все очень здорово сделали игроки "Ювентуса". Они уже обеспечили себе преимущество в два гола, а ведь играть еще 1.5 тайма. Но уже с вероятностью в 99%, что сегодня туринцы наберут три очка. 
    • Пенальти
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЛАХОВИЧ! 0:2!
      Соперник полностью деморализован! Никаких проблем у Душана не возникло с реализацией 11-метрового удара. Просто покатил игрок "Ювентуса" мяч в левый от себя нижний угол, сумев укрепить преимущество своего коллектива на табло.
    • Пенальти!
      19'
      ПЕНАЛЬТИ! В ворота "Удинезе"! Совсем не складывается игра для "зебр". Один из игроков туринской команды после розыгрыша стандарта получил мяч, прострелил, но попал в руку Эбоселе. Арбитр был рядом и среагировал мгновенно. 
    • Угловой
      17'
      Миретти в чужой штрафной получил сейчас мяч, после чего попытался нанести удар по рамке соперника, но его опередил один из защитников, выбивший мяч за лицевую.
    • Офсайд
      16'
      А тут уже у Данило офсайд фиксирует бригада рефери. Новое "вне игры" в нашем матче. Картина с течением времени не меняется. Одни отбиваются, а вторым постоянно атакуют. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Данило сыграл на Камбьясо, тот выполнил прострельный пас в центр штрафной, где Влахович явно нарушил правила против соперника, сыграв не лучшим образом в атаке.
    • Офсайд
      14'
      Рабио после розыгрыша комбинации накоротке вместе с партнером оказался в офсайде. Через паузу арбитры определяют "вне игры". Поторопился Адриен в этой ситуации.
    • 12'
      Кьеза также активничает на поле, но теперь он переметнулся целиком и полностью на левый край, где отдал пас на Рабио, против которого уверенно сыграли в подкате защитники.
    • 11'
      И продолжает ведь "Ювентус" атаковать, проводить свои наступления. Самое интересное, что в атаке коллектив хозяев мы по-прежнему не видим.
    • 10'
      Камбьясо простреливал с левого края мяч в центр штрафной сейчас, но до сфера никто из партнеров не дотянулся. Зато один из защитников "зебр" сыграл подальше от рамки.
    • Угловой
      9'
      Рабио переводил мяч на левый фланг. Оттуда простреливал сферу в центр штрафной Кьеза, но подставленная нога защитника "фриульцев" привела к назначению корнера.
    • 8'
      Аллегри уже обеспокоен. На нем буквально нет лица, и это несмотря на тот факт, что "Ювентус" уже забил гол в ворота соперника. Его команда впереди.
    • Опасный момент
      7'
      МОМЕНТИЩЕ! Теперь Камбьясо вышел слева на ворота соперника. С близкого расстояния он выстреливал мяч в сторону ворот, но попал в ногу голкиперу!
    • Судья
      6'
      Гомеш понесся отыгрываться за всю команду, но получил внезапный толчок в спину. Был он еле заметным и случился в штрафной "Ювентуса", так что рефери не увидел фола. 
    • 4'
      В динамике быстро нам показали атаку туринской команды, так что сразу автора голевого паса рассмотреть не получилось. Но сейчас стало известно, что передачу отдал Миретти. 
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЬЕЗА! 0:1!
      Ну ничего себе старт для "Ювентуса"! Моментов после обрезки соперника провели свою атаку игроку туринского коллектива. Последовал перевод с левого фланга в центр на Кьезу, который из-под защитника переправил сферу в левый нижний угол ворот соперника. 
    • 2'
      Футболисты "Удинезе" вышли сегодня на поле в белом обмундировании, а игроки "Ювентуса" предстали на футбольном газоне в сером обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Удине со свистком главного рефери стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 0:3 Ювентус

    Исход игры
    Удинезе
    1.6% (2)
    Ничья
    8% (10)
    Ювентус
    90.4% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.65% (68)
    Меньше
    40.35% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (74)
    Нет
    35.09% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    48% (60)
    0:1 Ювентус
    23.2% (29)
    0:2 Ювентус
    8% (10)
    1:1 Ничья
    5.6% (7)
    1:3 Ювентус
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Ювентус
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