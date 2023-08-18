Тур: 1. Стадион: Дачия-Арена.
История личных встреч
Удинезе
Ювентус
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
100%
0 побед 0 ничьих 23 победы
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 19 побед
32 матча
15.6%
12.5%
71.9%
5 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
15.6%
31.3%
53.1%
5 побед 10 ничьих 17 побед
Второй тайм
18.8%
21.9%
59.3%
6 побед 7 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
0.94
0.5
Среднее время на гол
96
180
Всего голов
34
32
Голов в среднем за матч
2.13
2
Среднее время на гол
42
45
Всего голов
49
40
Голов в среднем за матч
1.53
1.25
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
58
72
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2
Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0
Ювентус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1
Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0
|Команда
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|Заявка
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|Заявка
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|Заявка
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|Заявка
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|Заявка
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|Заявка
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|Команда
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|Заявка
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|Команда
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|0 - 0
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- — Вылет в Серию B
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе - Ювентус
Исход игры
Удинезе
0% (0)
Ничья
0% (0)
Ювентус
100% (46)
Тотал 2.5
Больше
72.09% (31)
Меньше
27.91% (12)
Обе команды забьют
Да
69.77% (30)
Нет
30.23% (13)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
58.7% (27)
0:2 Ювентус
13% (6)
0:1 Ювентус
13% (6)
1:3 Ювентус
4.3% (2)
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