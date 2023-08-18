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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Удинезе
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 44
Удинезе 0% (0)
X 0% (0)
Ювентус 100% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Ювентус
4.50
3.70
1.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Удинезе
Ювентус

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

100%
0 побед 0 ничьих 23 победы

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 19 побед

32 матча

15.6%
12.5%
71.9%
5 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

15.6%
31.3%
53.1%
5 побед 10 ничьих 17 побед

Второй тайм

18.8%
21.9%
59.3%
6 побед 7 ничьих 19 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
4:1
СA
2:1
К
4:0
СA
3:1
СA
4:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:6
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
0:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
4:0
СA
1:4
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:4
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

0.94
0.5

Среднее время на гол

96
180

Всего голов

34
32

Голов в среднем за матч

2.13
2

Среднее время на гол

42
45

Всего голов

49
40

Голов в среднем за матч

1.53
1.25

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

58
72

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Удинезе - Катанзаро 4:1 Удинезе - Аль-Райян 2:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2
Удинезе - Пафос 2:0 АСК Клагенфурт - Удинезе 1:5 Удинезе - Ювентус 0:1 Салернитана - Удинезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Фиорентина - Удинезе 2:0 Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0 Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0
Ювентус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1
Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0
Команда И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2023, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 44
    Удинезе 0% (0)
    X 0% (0)
    Ювентус 100% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Ювентус
    4.50
    3.70
    1.95
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Удинезе - Ювентус

    Исход игры
    Удинезе
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Ювентус
    100% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.09% (31)
    Меньше
    27.91% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    58.7% (27)
    0:2 Ювентус
    13% (6)
    0:1 Ювентус
    13% (6)
    1:3 Ювентус
    4.3% (2)
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