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Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Феличиани Эрманно
Рома
 
Позже
Салернитана
Прогнозы 118
Рома 98.3% (116)
X 0.8% (1)
Салернитана 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Салернитана
1.60
4.40
7.14
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
14
Льоренте
Диего
43
Кристенсен
Расмус
22
Ауа
Уссем
4
Кристанте
Бриан
52
Бове
Эдоардо
37
Спинаццола
Леонардо
11
Белотти
Андреа
92
Эль-Шаарави
Стефан
13
Очоа
Гильермо
66
Ловато
Маттео
17
Фасио
Федерико
23
Дьомбер
Норберт
30
Маццокки
Паскуале
3
Брадарич
Домагой
25
Маджоре
Джулио
18
Кулибали
Лассана
87
Кандрева
Антонио
20
Кастанос
Григорис
11
Ботхейм
Эрик
Рома
3-5-2
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Рома
Салернитана

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
2:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:4

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
45

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рома - Партизани 2:1 Тулуза - Рома 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Рома - Эштрела 4:0
Брага - Рома 1:1 Рома - Специя 2:1 Севилья - Рома 1:1 Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1
Салернитана
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1
Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2 Милан - Салернитана 1:1 Сампдория - Салернитана 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1 (1)
Фиорентина Бираги Кристиано 1 (1)
Наполи Политано Маттео 1
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Монца Кальдирола Лука 1
Фиорентина Бираги Кристиано 1
Верона Дуда Ондрей 1
Дженоа Бани Маттиа 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю Вас на очередной поединок воскресного игрового дня итальянской Серии А, в котором "Рома" примет "Салернитану". Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Салернитана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2023, осталось 15 минут.

    Главный судья: Феличиани Эрманно

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  • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 118
Рома 98.3% (116)
X 0.8% (1)
Салернитана 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Салернитана
1.60
4.40
7.14
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Рома - Салернитана

Исход игры
Рома
98.4% (120)
Ничья
0.8% (1)
Салернитана
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.26% (44)
Меньше
61.74% (71)
Обе команды забьют
Да
32.17% (37)
Нет
67.83% (78)
Популярный счёт
2:0 Рома
45.1% (55)
2:1 Рома
24.6% (30)
1:0 Рома
13.1% (16)
3:1 Рома
4.9% (6)
3:0 Рома
4.9% (6)
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