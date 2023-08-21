Тур: 2. Стадион: Мендисорроса. Зрители: 15308 Главный судья: Куадра Гильермо
0'
1:0
7' ГолРиоха Луис
1:1
15' Гол в свои воротаАбкар Абделькабир
1:2
41' ГолЛамела Эрик
2:2
44' ГолДуарте Рубен
3:2
54' ГолКике Гарсия
4:2
59' ГолКике Гарсия
62' Желтая карточкаГудель Неманья
90' Желтая карточкаГоросабел Андони
Ход матча
7'
1:0
15'
41'
1:2
44'
2:2
54'
3:2
59'
4:2
62'
76'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
139 Количество передач 270
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
15
Кике
Гарсия
16
Навас
Хесус
27
Салас
Кике
10
Ракитич
Иван
17
Ламела
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
- Вратарь
-
16 Марин РафаЗащитник
-
19 Мараш НиколаЗащитник
- Защитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
-
28 Санчес АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
-
27 Салас КикеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Буэно МануПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
11 Корона ХесусНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Алавес
Севилья
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.57
0.67
Среднее время на гол
157
135
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1
0.77
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
90
117
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|2
|1
|Риоха Луис
|1
|0.5
|Дуарте Рубен
|1
|0.5
|Гуриди Хон
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|1
|0.5
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.5
|Окампос Лукас
|0
|0
|Сусо Хесус
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|1
|0
|Седлар Александр
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудель Неманья
|2
|0
|Баде Луак
|0
|1
|Ракитич Иван
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
Результаты матчей
Алавес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Алавес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0
Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1 Алавес - Гранада 1:1 Леванте - Алавес 2:0 Алавес - Леганес 2:1 Спортинг Хихон - Алавес 0:0 Алавес - ФК Андорра 0:0 Уэска - Алавес 0:1 Алавес - Тенерифе 1:0
Севилья
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0
Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1
Результаты матчей
Алавес
Севилья
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Алавес
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|4:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|2:4 Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|4:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|2:4 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|4:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|2:4 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|3 (1)
|Жирона
|Стуани Кристиан
|2
|Алавес
|Кике Гарсия
|2
|Алавес
|Риоха Луис
|1 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|1 (1)
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
|Барселона
|Рафинья Диас
|1 1
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|1 1
|Севилья
|Гудель Неманья
|2
|Хетафе
|Митрович Стефан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алавес 4:2 Севилья
Исход игры
Алавес
5.3% (7)
Ничья
14.5% (19)
Севилья
80.2% (105)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
61.06% (69)
Нет
38.94% (44)
Популярный счёт
1:2 Севилья
40.5% (53)
0:1 Севилья
23.7% (31)
1:1 Ничья
10.7% (14)
0:2 Севилья
6.9% (9)
1:3 Севилья
1.5% (2)
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