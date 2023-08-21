В контратаке де ла Фуэнте ворвался на левый край штрафной площади гостей, откуда коварно пробил из-под защитника в ближний нижний угол, но Дмитрович среагировал и потащил мяч на угловой.

Отбились севильцы после подачи углового у своих ворот, после чего Горосабел нарушил правила, дабы обезопасить свою команду от контратаки, но при этом заработал жёлтую карточку в свой пассив.

Снова де ла Фуэнте по левому краю разогнал контратаку своей команды, после чего уже подавал на дальнюю штангу, но там Педроса в падении ногой с лёту отбил мяч на угловой.

Очень долго готовились к угловому баски, но в итоге вместо подачи разыграли мяч накоротке, принявшись держать его корпусом у флажка.

Ещё один угловой был разыгран справа. Под прессингом соперников всё же пришлось сейчас выполнить прострел в центр, подарив мяч Дмитровичу.

Снова запели болельщики на трибунах "Мендисорросы". Хосе Луису Мендилибару также уже всё ясно, так что он просто отрешённо наблюдает за последними минутами этой встречи.

Левым флангом атаковали севильцы, откуда следовала подача в центр штрафной площади, но там зафиксировано нарушение правил со стороны Мира, который опасно действовал высоко поднятой ногой против соперника.

Если "Севилья" каким-то чужом не спасётся в концовке, то будет на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице.

Мир заработал штрафной удар для гостей в 27 метрах от ворот соперника, левее центральной оси. Вполне рабочая точка для прямого удара.

Гудель наносил плотный удар со стандартного положение, но мяч задел "стенку" из игроков "Алавеса", скрикошетив на угловой. Корнер был разыгран накоротке, но ничего опасного после этого не возникло.

Дуарте в одном из жёстких стыков на своей половине поля получил повреждение. Нуждается он в оказании медицинской помощи.

Последние замены в составе "Алавеса": вместо Рубена Дуарте и Луиса Риохи на поле вышли Рафа Марин и Мигель де ла Фуэнте.

На газоне теперь оказался Силла, показывая, что ему больно. До финального свистка таких ситуаций, думаю, будет ещё несколько со стороны "Алавеса".

Несмотря на максимальное количество произведённых замен, "Севилья" к концу встречи всё равно в целом выглядит уставшей и тяжёлой. В такой ситуации будет сложно организовать финальный штурм ворот соперника.

Риоха отработал на правом фланге обороны своей команды, сорвав солидную порцию аплодисментов в свой адрес. Этого парня вполне можно назвать на данный момент лучшим игроком матча.

Затяжную атаку провели севильцы, стараясь продвинуться вперёд как левым, так и правым флангом, но не получается практически ничего конструктивного у них.

Ещё и какая-то торопливость появилась в действиях команды Хосе Луиса Мендилибара, увеличивающая и без того солидный процент брака.

В последние минуты баски перестали пытаться бегать в контратаки. Центральную линию поля пересекает лишь Кике Гарсия, да и то неохотно.

Последние замены в составе "Севильи": вместо Хоана Хордана и Хесуса Сусо на поле вышли Хесус Корона и Рафа Мир.

Три нападающих и два очень атакующих полузащитника сейчас на поле "Севильи". Очень скоро гости должны пойти ва-банк.

Двойная замена в составе "Алавеса": вместо Карлоса Бенавидеса и Кике Гарсии на поле вышли Антонио Бланко и Мамаду Силла.

После минутной паузы "Алавес" включился в высокий командный прессинг. Видимо, Луис Гарсия потребовал от своих подопечных, дабы те сильно не прижимались к собственным воротам.

Сивера уже начал откровенно затягивать время. Публика на трибунах, разумеется, не переживает по этому поводу, так как именно местная команда ведёт в счёте.

Двойная замена произошла в перерыве матча: вместо Маркоса Акуньи и Ивана Ракитича на поле вышли Адриа Педроса и Фернандо.

Активно стремятся действовать на старте второй половине встречи хозяева поля. Подача следовала в штрафную площадку из глубины, но первым на мяче оказался Дмитрович.

Навас получил небольшое повреждение при выполнении подката против соперника. Болезненный удар он получил, но всё же ничего серьёзного - можно продолжать встречу.

Луис Гарсия отправил нескольких запасных игроков на разминку. Видимо, он также не будет слишком затягивать со своими первыми кадровыми перестановками.

Правым флангом первую контратаку во втором тайме провели "нервионцы", откуда следовала навесная подача в район вратарской площади, но Сивера надёжно отбил мяч кулаками в поле.

Если в первом тайме букмекеры видели фаворитом "Севилью" при ничейном счёте, то сейчас коэффициенты на выигрыш любой из команд практически сравнялись. Самым вероятным исходом встречи аналитики уже видят итоговую ничью.

Много силовой борьбы происходит после перерыва в средней зоне. Ни одной их команд не удаётся найти свободное пространство, чтобы разогнаться.

Сусо падал неподалёку от чужой штрафной площади после подката Гевары. Просил он назначения штрафного удара, но был проигнорирован главным арбитром.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:2!!! Кике Гарсия!!! Риоха с левого фланга выполнил достаточно низкую подачу в штрафную площадку, но присевший Гуриди продлил головой полёт мяча, а дальше уже своей головой сработал Кике Гарсия, отправив мяч в сетку ворот.

Проверили на всякий случай видеоассистенты главного арбитра предыдущий эпизод на предмет возможного офсайда, но все футболисты были в правильном положении, так что севильцы разыграли мяч с центра поля.

Рискует "Севилья" снова бодаться в зоне аутсайдеров в Ла Лиге. Но если из Лиги чемпионов она опять понизится в Лигу Европы, то опять будет считаться одним из фаворитов на завоевание евротрофея. Удивительный клуб!

ОПАСНО! После прострела справа с линии штрафной площади пробил Гевара, Дмитрович парировал мяч, после чего Гуриди должен был забивать на добивании, но пустил мяч мимо левого нижнего угла ворот.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 4:2!!! Кике Гарсия!!! Риоха с левого фланга сместился немного в центр, после чего выкатил классный пас в штрафную площадку на ход Кике Гарсии, который как-то легко ушёл от центральных защитников, обыграл вратаря, после чего с очень острого угла не промахнулся.

Вряд ли кто-то ожидал перед матчем увидеть здесь голевую феерию, но это случается. "Севилье" в дальнейшем надо рисковать и идти вперёд большими силами, рискуя быть наказанной контрвыпадом.

Третья замена после пропущенного последнего гола произошла в составе "Севильи": вместо Лукаса Окампоса на поле вышел Оливер Торрес.

Гудель выдвинулся в глубине поля за Кике Гарсией, где решил нагло ударить вражеского нападающего по икроножной мышце, за что получил жёлтую карточку.

"Алавес" на кураже не будет останавливаться и переключаться на строго оборонительную игру. Практически всё у хозяев получается после перерыва.

Отличное настроение у болельщиков "сине-белых" на трибунах. Вовсю они распевают песни, не сомневаясь, что их любимцы не упустят уже достигнутого до финального свистка.

ОПАСНО! Эн-Несири в контратаке прорвался по правому краю в чужие владения, убрав мяч даже от вратаря, но с нулевого угла он мог только прострелить в центр, а на замыкание партнёры по команды немного не успели.

По центральной оси попытались продвинуться в чужую штрафную площадку севильцы, но Дуарте сумел перехватить мяч, после чего ещё и заработал на себе фол.

Не сдаётся "Севилья", стараясь идти вперёд с огоньком в глазах, но подавить кураж "Алавеса" невероятно сложно. Баски сейчас заряжены строго на победу.

Салас получил повреждение в жёстком стыке с Кике Гарсией. Необходимо дать время молодому защитнику "нервионцев", чтобы перетерпеть боль и быть готовым вернуться.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Результативная ничья пока что на "Мендисорросе". Отдыхаем...

45' Угловой на правом фланге заработали гости, но ничего опасного в этом моменте у ворот Сиверы не произошло. Была попытка дальнего удара, но она была блокирована.

45' В контратаку правым флангом сейчас всё-таки подключился Навас, но его навес в штрафную площадку в направлении Окампоса получился слишком высоким.

45' Зажата "Севилья" в концовке первого тайма на своей половине поля. Баски чувствуют, что соперник подсел в физическом плане, поэтому с азартом стараются атаковать большими силами.

45' Теперь уже по центральной оси в 31 метре от чужих ворот штрафной удар был заработан хозяевами. Дуарте с этой точки решил пробить, но мяч полетел намного левее створа ворот.

45' Штрафной удар заработали баски метрах в 32 от ворот соперника, правее центральной оси. Дуарте выполнял навесную подачу в штрафную площадку, но севильские защитники здесь были на высоте.

45' Жёстко ведут себя судьи в плане добавленного времени к таймам. Была пауза на водопой, а всё остальное время, похоже, компенсировано за празднование голов. Да и то много получается.

45' 7 минут компенсировано.

44' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Рубен Дуарте!!!

Дуарте немного сместился в центр и решился на удар по воротам в ближний угол метров с 28. Видимо Дмитровичу солнце заслепило в глаза, из-за чего он в броске не сумел допрыгнуть до мяча, который рикошетом от штанги оказался в сетке ворот.

43' Похожая атака сейчас получилась в басков, но после скидки партнёра от пробил над воротами соперника с левой ноги с линии штрафной площади.

42' Великолепно этот матч начинался для "Алавеса", но к концовке первого тайма он уже проигрывает. Но по такой игре есть надежда на камбек.

41' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Эри Ламела!!!

Не забиваешь ты - забивают тебе. Вертикальный пас от Сусо прошёл в центр штрафной площади на Окампоса, который выполнил скидку в полукружие на Ламелу, а тот мастерски уложил мяч под правую штангу.

40' ОПАСНО! С левого фланга прострельная передача прошла от Дуарте на дальнюю штангу на свободного Риоху, но тот каким-то чудом не попал в пустой угол ворот, так как Дмитрович не успевал переместиться.

39' Алькаин по правому флангу рвался в атаку "Алавеса", но проиграл он силовую борьбу Акунье вчистую. Публика недовольна, считая, что защитник "Севильи" нарушал правила.

37' Достаточно быстро пришёл в себя Ламела, сумев обойтись без серьёзного нокдауна. На поле даже не пришлось приглашать медицинскую бригаду.

36' Падал теперь Ламела в чужой штрафной площади, но пенальти не будет, так как он сам наткнулся лицом на спину вражеского защитника.

35' ОПАСНО! Ламела почему-то остался без опеки на правом краю штрафной площади. Прицелившись, Эрик пробивал в дальнюю "девятку", но "Алавес" спасла штанга.

34' Не очень активно обе команды включаются в возобновления игры. Все игроки уже изрядно пропотели. Очень жарко в это пору года в Стране Басков.

32' Только сейчас арбитр получил возможность отправить обе команды на водопой. Хосе Луис Мендилибар принялся активно высказывает своё недовольство игрой подопечных.

31' Ракитич взял на себя ответственность, но не сумел перебросить "стенку" из трёх футболистов "Алавеса". Борьбу за подбор севильцы выиграть не смогли.

30' Окампос заработал перспективный штрафной удар для "Севильи" у левого угла чужой штрафной площади. Отсюда вполне можно попытаться даже пробить по воротам.

29' В пешем темпе принялись пасоваться "нервионцы" поперёк поля на своей половине. Пора уже судье объявить минутную паузу в игре, но мяч не покидает пределы поля.

28' Провели гости наконец-то свою ответную атаку с подачей Сусо с правого фланга по диагонали, но на съёме в своей штрафной площади отработал один из защитников "Алавеса".

27' Не получается у "Севильи" доминировать в середине поля. В последние минуты вовсе "Алавес" владеет территориальным преимуществом.

26' Свой первый угловой на правом фланге заработала команда Луиса Гарсии. После короткого розыгрыша следовал навес на дальний угол вратарской площади, но Гуриди из этой зоны головой пробил мимо цели.

25' Заброс на левый край штрафной площади гостей теперь прошёл на Кике Гарсию, который после обработки мяча пробивал по воротам с разворота, но не слишком сильно получилось, так что Дмитрович был обязан останавливать такой мяч.

24' В ответной атаке баски заработали на левом фланге атаки аут. Вбрасывание пошло в штрафную площадку, но защитники "Севильи" сумели отбиться.

23' Слева направо развернули свою атаку гости, после чего Навас решил пробить по воротам с фланга, но застать врасплох Сиверу не получилось - вратарь хозяев намертво поймал мяч.

22' Севильцам неприятно начинать свои атаки в первом тайме, так как солнце слепит им глаза. Но если играть на чужой трети поля, то небесного светила уже не видно за трибунами. Нужно делать выводы.

21' Левым флангом провели теперь атаку футболисты "Алавеса", откуда последовала подача в штрафную площадку, где на выходе до мяча не добрался Дмитрович, но вратаря подстраховал Акунья, который головой отбил мяч в поле.

20' В контратаке Алькаин на скорости ворвался в штрафную площадь гостей из Севильи и пробивал по воротам с полного хода, но получилось не слишком удачно - мяч пошёл мимо ближнего угла ворот.

19' Заброс на правый фланг атаки "Севильи" в направлении Окампоса оказался слишком сильным, так что мяч просто выскочил за пределы поля. Аут вбросят баски.

18' Не наиграли команды в этом матче ещё на забитые голы, но так случилось, что на табло горят уже две единицы. Интересно, какой сценарий нас ждёт в дальнейшем...

16' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Автогол Абделькабира Абкара!

Удача на стороне "Севильи". Угловой на левом фланге заработали гости. После подачи эн-Несири пробивал в борьбе очень неточно, но мяч попал в Абкара, который практически спиной к игровому снаряду находился, а рикошет случился прямо в ворота.

15' Через короткий пас подобраться на ударную дистанцию у севильцев не получается. Приходится им регулярно отпасовывать назад из-за отсутствия свободного пространства.

14' "Алавес" не стремится навязывать какую-то контригру после своего первого забитого гола. Сейчас он полностью сосредоточен только на разрушении игры соперника.

13' Первый угловой в матче на правом фланге заработали гости. Подача последовала в гущу футболистов, где выше всех выпрыгнул Гудель, но пробил он мимо дальнего угла ворот. Ламела пытался успеть сработать на подправлении, но он опоздал.

12' Пока что комбинационная игру у "нервионцев" толком не клеится. Приходится пытаться находить какое-то обострение за счёт длинных забросов.

11' Ламела с левого фланга решил выполнил диагональную подачу в район дальней штанги чужих ворот, но в эту зону никто из его партнёров по команде не стал забегать.

10' Хосе Луис Мендилибар продолжает пытаться изображать спокойствие, но он уже не сидит в своём кресле, а вышел к кромке поля, сложив руки на груди.

9' Интересную завязку матча мы с Вами получаем. "Севилья" считалась небольшим фаворитом этой встречи. Сейчас букмекеры оценивают уже итоговую победу "Алавеса" чуть более чем в 50%.

8' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Луис Риоха!!!

На левом фланге обороны севильцы потеряли мяч у своих владений, баски перевели мяч к противоположному углу штрафной площадки, откуда Риоха нанёс классный силовой удар точно в дальний нижний угол.

7' Также нельзя не отметить тот факт, что в первом туре обе команды проиграли, так что им важно не увязнуть в зоне аутсайдера с первых турах, а значит играть они будут стараться максимально осторожно и надёжно.

6' Пока что опасными моментами у чьих-либо ворот не пахнет. Стоит отметить, что жарковато в Виктории-Гастейс, так что футболисты опасаются, что быстро выдохнутся по такой погоде.

5' Кике Гарсия в первой контратаке "Алавеса" попытался обострить игру на правом фланге, но под прессингом Саласа он упустил мяч за лицевую линию поля.

4' Луис Гарсия у кромки поля выглядит уже каким-то взвинченным. Хосе Луис Мендилибар же сидит на своём месте, спокойно наблюдая за дебютной фазой встречи.

3' В достаточно спокойном ритме всё-таки проходят стартовые минуты матча. "Севилья" контролирует мяч в центральной зоне, в то время как баски обосновались всем составом на своей половине.

2' Практически аншлаг на 20-тысячной "Мендисорросе". Отличная поддержка у "Алавеса", так что можно надеяться в такой атмосфере попытаться ошарашить победителя Лиги Европы.