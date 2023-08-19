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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Алавес
 
Позже
Севилья

История личных встреч

Алавес
Севилья

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

КК
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
1:1
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
2:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.57
0.67

Среднее время на гол

157
135

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1
0.77

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

90
117

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 1 1
Сусо Хесус 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 1 0
Седлар Александр 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 0 1
Ракитич Иван 1 0
Гудель Неманья 1 0
Акунья Маркос 1 0

Результаты матчей

Алавес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Алавес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кадис - Алавес 1:0 Бургос - Алавес 2:1 Осасуна - Алавес 2:3 Валенсия - Алавес 2:0
Алавес - Тенерифе 1:0 Расинг - Алавес 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Леванте 0:0 Алавес - Эйбар 2:0 Эйбар - Алавес 1:1 Лас-Пальмас - Алавес 0:0 Алавес - Малага 2:1 Альбасете - Алавес 1:1 Алавес - Гранада 1:1 Леванте - Алавес 2:0 Алавес - Леганес 2:1 Спортинг Хихон - Алавес 0:0 Алавес - ФК Андорра 0:0 Уэска - Алавес 0:1 Алавес - Тенерифе 1:0
Севилья
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0
Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1 Севилья - Сеута 5:2 Кордова - Севилья 0:2 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Рома 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1 Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1

Результаты матчей

Алавес
Севилья

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Алавес
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Альмерия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гранада
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Альмерия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Альмерия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кадис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Гранада
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Бетис Перес Айосе 1
Осасуна Гарсия Рубен 1
Атлетико М Мората Альваро 1
Осасуна Гомес Мойсес 1
Атлетико М Депай Мемфис 1
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Мальорка Маскарель Омар 2
Барселона Хави Эрнандес 1
Кадис Эскаланте Гонсало 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2023, осталось 2 дня 9 часов 2 минуты.

    Главный судья: Куадра Гильермо

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    • Прогнозы 55
    Алавес 1.8% (1)
    X 10.9% (6)
    Севилья 87.3% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Севилья
    3.70
    3.29
    2.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Алавес - Севилья

    Исход игры
    Алавес
    1.8% (1)
    Ничья
    10.9% (6)
    Севилья
    87.3% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (27)
    Меньше
    50% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (33)
    Нет
    38.89% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    47.3% (26)
    0:1 Севилья
    27.3% (15)
    1:1 Ничья
    10.9% (6)
    0:2 Севилья
    9.1% (5)
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