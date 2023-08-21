Тур: 2. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Главный судья: Гонсалес Пабло
0:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаСанчес Рикард
50' Желтая карточкаЭрнандес Аридане
50' Желтая карточкаГумбау Херард
0:1
75' ГолГарсия Альваро
0:2
79' ГолСисс Пате
86' Красная карточкаПуэртас Антонио
90'+11
Ход матча
11'
50'
50'
75'
0:1
78'
79'
0:2
86'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 9
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 7
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
153 Количество передач 126
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
11
Узуни
Мюрто
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
11
Нтекья
Ранди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиасЗащитник
-
32 Бош МикиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
-
14 Перес КикеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
29 Мендес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Родригес Франсиско
История личных встреч
Гранада
Райо Вальекано
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
16 матчей
12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
0.63
Среднее время на гол
90
144
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.63
1.63
Среднее время на гол
55
55
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.31
1.13
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
Среднее время на гол
68
80
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|1
|0.5
|Вильяр Гонсало
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0.5
|Сисс Пате
|1
|0.5
|Паласон Иси
|1 (1)
|0.5
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.5
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лопес Унаи
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|1
|Санчес Рикард
|1
|0
|Пако Лопес
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Унаи
|1
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
|Валентин Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Райо Вальекано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Гранада
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Райо Вальекано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Гранада
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Райо Вальекано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0
Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Сарагоса - Гранада 1:0 Спортинг Хихон - Гранада 1:0 Гранада - Реал Овьедо 1:0 Альбасете - Гранада 1:2 Гранада - Понферрадина 2:2 Бургос - Гранада 1:3
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1
Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0
Результаты матчей
Гранада
Райо Вальекано
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Гранада
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|0:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|3 (1)
|Жирона
|Стуани Кристиан
|2
|Алавес
|Кике Гарсия
|2
|Алавес
|Риоха Луис
|1 (2)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|1 (1)
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
|Барселона
|Рафинья Диас
|1 1
|Атлетик Б
|Сансет Ойян
|1 1
|Севилья
|Гудель Неманья
|2
|Хетафе
|Митрович Стефан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада 0:2 Райо Вальекано
Исход игры
Гранада
33.3% (40)
Ничья
45.8% (55)
Райо Вальекано
20.8% (25)
Тотал 2.5
Больше
28.07% (32)
Меньше
71.93% (82)
Обе команды забьют
Да
71.05% (81)
Нет
28.95% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.8% (49)
2:1 Гранада
16.7% (20)
1:0 Гранада
11.7% (14)
1:2 Райо Вальекано
9.2% (11)
0:1 Райо Вальекано
8.3% (10)
2:0 Гранада
3.3% (4)
0:2 Райо Вальекано
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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