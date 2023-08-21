Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

97' Хорошую попытку сделал Дьедиу Фамара . Удар в створ, но вратарь начеку

96' Вильяр Гонсало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

95' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

95' Хорошую попытку сделал Узуни Мюрто . Удар в створ, но вратарь начеку

94' Удар от ворот произведет Гранада

94' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Тактическая замена. Рикар Санчес уходит с поля и его заменяет Переа Альберто

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

90' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Матч возобновлен

87' Валентин Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

83' Димитриевски Столе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Сисс Пате выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Г О О О О Л - Сисс Пате забивает с правой ноги!

79' Рауль де Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Команда Райо Вальекано забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

75' Г О О О О Л - Гарсия Альваро Ривера забивает с левой ноги!

75' Лопес Унаи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Удар от ворот произведет Гранада

70' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Руис Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Рауль де Томас пробует нанести удар издали, но Андре Феррейра держит все под контролем

68' Лопес Унаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

64' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Удар от ворот произведет Гранада

63' Гарсия Альваро Ривера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' ШТАНГА! Так было близко к голу - Сарагоса Брайан нанес удар в каркас ворот!

60' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Паласон Иси пробует нанести удар издали, но Андре Феррейра держит все под контролем

57' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Кальехон Хосе пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски ловит мяч

52' Рикар Санчес из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Гранада идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Феррейра Андре взял и забрал мяч на выходе

51' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Гранада

50' Матч возобновлен

50' Гумбау Херард получает желтую карточку за неспортивное поведение

50' Эрнандес Аридане получает желтую карточку за неспортивное поведение

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

48' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Руис Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Эспино Альфонсо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника