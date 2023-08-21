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Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Гранада
0:2
Конец матча
Райо Вальекано
0'
11' Желтая карточка
Санчес Рикард
50' Желтая карточка
Эрнандес Аридане
50' Желтая карточка
Гумбау Херард
0:1
75' Гол
Гарсия Альваро
0:2
79' Гол
Сисс Пате
86' Красная карточка
Пуэртас Антонио
90'+11

Ход матча

11'
Санчес Рикард
 
50'
 
Эрнандес Аридане
50'
Гумбау Херард
 
62'
Пуэртас Антонио
Кальехон Хосе
 
66'
 
Рауль де Томас
Нтекья Ранди
66'
 
Де Фрутос Хорхе
Трехо Оскар
75'
0:1
Гарсия Альваро
(Лопес Унаи)
78'
 
Сисс Пате
Лопес Унаи
79'
0:2
Сисс Пате
(Рауль де Томас)
80'
Вильяр Гонсало
Гумбау Херард
 
80'
Дьедиу Фамара
Мелендо Оскар
 
86'
Пуэртас Антонио
 
88'
 
Мумин Абдул
Лежён Флорьян
88'
 
Бебе Тьягу
Гарсия Альваро
90'
Петрович Ньегош
Руис Серхио
 
90'
Переа Альберто
Санчес Рикард
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 7
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 153 Количество передач 126
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Гранада 33.3% (40)
X 45.8% (55)
Райо Вальекано 20.8% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Феррейра
Андре
12
Санчес
Рикард
4
Рубио
Мигель
14
Микель
Игнаси
15
Нева
Карлос
21
Мелендо
Оскар
23
Гумбау
Херард
20
Руис
Серхио
9
Кальехон
Хосе
11
Узуни
Мюрто
26
Сарагоса
Брайан
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Лежён
Флорьян
5
Эрнандес
Аридане
12
Эспино
Альфонсо
7
Паласон
Иси
17
Лопес
Унаи
23
Валентин
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
11
Нтекья
Ранди
8
Трехо
Оскар
Гранада
4-3-3
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Гранада
Райо Вальекано

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

16 матчей

12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:0
С
0:2
С
1:0
П
2:2
П
2:1
П
3:1
П
0:1
П
0:3
П
0:2
П
2:0
П
1:0
П
1:0
П
1:2
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
0.63

Среднее время на гол

90
144

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.63
1.63

Среднее время на гол

55
55

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.31
1.13

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

68
80

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 1 0.5
Вильяр Гонсало 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 1 0.5
Сисс Пате 1 0.5
Паласон Иси 1 (1) 0.5
Нтекья Ранди 1 (1) 0.5
Рауль де Томас 0 0
Лопес Унаи 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 2 0
Пуэртас Антонио 0 1
Санчес Рикард 1 0
Пако Лопес 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Унаи 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Эрнандес Аридане 1 0
Валентин Оскар 1 0

Результаты матчей

Гранада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Райо Вальекано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Гранада
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Райо Вальекано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0
Гранада
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Райо Вальекано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атлетико М - Гранада 3:1 Альмерия - Гранада 1:0 Гранада - Хетафе 2:1 Гранада - Сеута 2:0
Атлетико Санлукеньо - Гранада 0:1 Гранада - Эль-Эхидо 8:0 Гранада - Сан-Фернандо 3:1 Гранада - Леганес 2:0 Мирандес - Гранада 1:3 Гранада - Луго 2:0 Алавес - Гранада 1:1 Гранада - Эйбар 1:1 Расинг - Гранада 1:0 Гранада - Лас-Пальмас 2:1 Сарагоса - Гранада 1:0 Спортинг Хихон - Гранада 1:0 Гранада - Реал Овьедо 1:0 Альбасете - Гранада 1:2 Гранада - Понферрадина 2:2 Бургос - Гранада 1:3
Райо Вальекано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Вальядолид - Райо Вальекано 3:2 Порту - Райо Вальекано 1:1
Шарлеруа - Райо Вальекано 1:1 Панатинаикос - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Эспаньол 1:2 Бетис - Райо Вальекано 3:1 Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Жирона 2:2 Сельта - Райо Вальекано 3:0

Результаты матчей

Гранада
Райо Вальекано

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гранада
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Валенсия
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Барселона
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Осасуна
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Кадис
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
18.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
19.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Гранада
 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кадис
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Алавес
 Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Райо Вальекано
 2:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Вильярреал
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Гранада
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Альмерия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Атлетик Б
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Осасуна
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бетис
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Валенсия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сельта
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Барселона
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Альмерия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Гранада
 0:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Хетафе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 3 (1)
Жирона Стуани Кристиан 2
Алавес Кике Гарсия 2
Алавес Риоха Луис 1 (2)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 1
Барселона Рафинья Диас 1 1
Атлетик Б Сансет Ойян 1 1
Севилья Гудель Неманья 2
Хетафе Митрович Стефан 2
Весь список
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    Прогнозы 120
    Гранада 33.3% (40)
    X 45.8% (55)
    Райо Вальекано 20.8% (25)
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    Где смотреть матч Гранада 0:2 Райо Вальекано онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада 0:2 Райо Вальекано

    Исход игры
    Гранада
    33.3% (40)
    Ничья
    45.8% (55)
    Райо Вальекано
    20.8% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.07% (32)
    Меньше
    71.93% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (81)
    Нет
    28.95% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.8% (49)
    2:1 Гранада
    16.7% (20)
    1:0 Гранада
    11.7% (14)
    1:2 Райо Вальекано
    9.2% (11)
    0:1 Райо Вальекано
    8.3% (10)
    2:0 Гранада
    3.3% (4)
    0:2 Райо Вальекано
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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