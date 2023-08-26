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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Штурм Грац
2:0
Первый тайм: 23'
Блау-Вайсс Линц

Ход матча

2'
Влодарчик Шимон
(Бовинг Виллиам)
1:0
7'
Бовинг Виллиам
2:0
15'
Серрано Хавьер
Тейшейра Брайан
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штурм Грац
Ничья
Блау-Вайсс Линц
1.29
9.92
9.30
Все Коэффициенты
1
Схерпен
Кьелл
42
Аффенгрубер
Давид
22
Газибегович
Юсуф
5
Вютрих
Грегори
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
8
Прасс
Александр
44
Данте
Амаду
17
Тейшейра
Брайан
9
Влодарчик
Шимон
15
Бовинг
Виллиам
1
Nicolas
Schmid
2
Штраусс
Фабио
15
Маранда
Мануэль
27
Хаудум
Штефан
4
Marco
Krainz
6
Кох
Тобиас
8
Simon
Pirkl
14
Голлес
Джулиан
7
Носс
Конор
9
Ronivaldo
II
10
Paul
Mensah
Штурм Грац
4-3-3
Блау-Вайсс Линц
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 3 0.6
Вютрих Грегори 1 0.2
Газибегович Юсуф 1 0.2
Аффенгрубер Давид 1 0.2
Хорват Томи 1 0.2
Саркария Манприт 0 0
Шнегг Давид 0 0
Бовинг Виллиам 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 1 0.2
Голлес Джулиан 1 0.2
Simon Pirkl 1 0.2
Кох Тобиас 1 (1) 0.2
Фейертаг Штефан 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 3 0
Горенц-Станкович Йон 2 0
Прасс Александр 2 0
Шнегг Давид 0 1
Саркария Манприт 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 3 0
Хаудум Штефан 2 0
Штраусс Фабио 2 0
Michael Brandner 1 0
Marco Krainz 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Митрович Данило 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Штурм Грац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
3
Штурм Грац
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
75%
76-90

Пропущено

0
12
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(18 матчей)
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 поражений
Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1
Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0 САК Клагенфурт - Штурм Грац 2:7 Штурм Грац - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм Грац 6:1 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 Штурм Грац - Партизан 2:1 Штурм Грац - ТСК 2:1 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм Грац 7:3 Вайндорф Санкт-Анна-ам-Айген - Штурм Грац 4:4
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1
СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Флоридсдорфер 1:1 Гразер - Блау-Вайсс Линц 0:3 Блау-Вайсс Линц - Дорнбирн 1:0 Лиферинг - Блау-Вайсс Линц 2:2 Блау-Вайсс Линц - Адмира 3:1 Аустрия Вена-2 - Блау-Вайсс Линц 2:1

Результаты матчей

Штурм Грац
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 0:0 5 4 1 0 12 - 1 13
2.
Штурм Грац
 2:0 5 4 1 0 8 - 0 13
3.
Рапид Вена
 4 2 1 1 10 - 2 7
4.
Вольфсбергер
 0:0 5 1 4 0 5 - 4 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
ЛАСК
 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Хартберг
 4 1 2 1 7 - 10 5
8.
Аустрия Вена
 4 1 1 2 2 - 5 4
9.
Альтах
 4 1 1 2 2 - 7 4
10.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 2 - 8 1
12.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 2:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Зальцбург
 0:0 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Вольфсбергер
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
ЛАСК
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Рапид Вена
 2 1 0 1 4 - 1 3
6.
Альтах
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 2 - 4 1
9.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 0 - 3 1
10.
Хартберг
 2 0 1 1 3 - 7 1
11.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 2 0 1 1 3 - 8 1
12.
Аустрия Лустенау
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 0:0 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Штурм Грац
 2:0 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Рапид Вена
 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Хартберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Аустрия Вена
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Вольфсбергер
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
10.
Альтах
 2 0 1 1 1 - 5 1
11.
Сваровски Тироль
 2 0 0 2 0 - 4 0
12.
Блау-Вайсс Линц
 0:2 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Хартберг Энтруп Максимилиан 3 (1)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 3
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 3
Штурм Грац Китеишвили Отар 3
Хартберг Диаките Усман 3
Хартберг Mamadou Sangare 1 1
Аустрия Клагенфурт Бенателли Рико 2
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штурм Грац
Ничья
Блау-Вайсс Линц
1.29
9.92
9.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм Грац 2:0 Блау-Вайсс Линц онлайн

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