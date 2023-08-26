Тур: 5. Стадион: Меркур Арена.
4:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолВлодарчик Шимон
2:0
7' Гол в свои воротаХаудум Штефан
27' Желтая карточкаСеррано Хавьер
2:1
54' Гол в свои воротаАффенгрубер Давид
3:1
61' ГолВлодарчик Шимон
4:1
76' ПенальтиСаркария Манприт
90'+5
Ход матча
1'
7'
2:0
27'
54'
61'
76'
4:1
Прогноз на матч от Liveresult
44
Данте
Амаду
10
Paul
Mensah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Данте АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Paul MensahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|4
|0.8
|Бовинг Виллиам
|1
|0.2
|Саркария Манприт
|1 (1)
|0.2
|Вютрих Грегори
|1
|0.2
|Газибегович Юсуф
|1
|0.2
|Аффенгрубер Давид
|1
|0.2
|Хорват Томи
|1
|0.2
|Шнегг Давид
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|1
|0.2
|Голлес Джулиан
|1
|0.2
|Simon Pirkl
|1
|0.2
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.2
|Фейертаг Штефан
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|3
|0
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|Шнегг Давид
|0
|1
|Саркария Манприт
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Серрано Хавьер
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|3
|0
|Хаудум Штефан
|2
|0
|Штраусс Фабио
|2
|0
|Michael Brandner
|1
|0
|Marco Krainz
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Митрович Данило
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Штурм Грац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
4
3
Штурм Грац
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Блау-Вайсс Линц
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
3
27%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
75%
76-90
Пропущено
0
17
0 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 5
0
0%
5
29%
29%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(18 матчей)
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 поражений
Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1
Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0 САК Клагенфурт - Штурм Грац 2:7 Штурм Грац - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм Грац 6:1 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 Штурм Грац - Партизан 2:1 Штурм Грац - ТСК 2:1 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм Грац 7:3 Вайндорф Санкт-Анна-ам-Айген - Штурм Грац 4:4
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1
СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Флоридсдорфер 1:1 Гразер - Блау-Вайсс Линц 0:3 Блау-Вайсс Линц - Дорнбирн 1:0 Лиферинг - Блау-Вайсс Линц 2:2 Блау-Вайсс Линц - Адмира 3:1 Аустрия Вена-2 - Блау-Вайсс Линц 2:1
Результаты матчей
Штурм Грац
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|3.
|4
|2
|1
|1
|10 - 2
|7
|4.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|6.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|10.
|0:2
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|12.
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|6.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|12.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|0:2
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|3 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|2 (2)
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|3
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|3
|Хартберг
|Диаките Усман
|3
|Хартберг
|Mamadou Sangare
|1 1
|Вольфсбергер
|Augustine Boakye
|1 1