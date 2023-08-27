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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Карлсруэ
2:0
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
1:0
25' Гол
Йенсен Леон
37' Красная карточка
Николау Яннис
45' Желтая карточка
Небель Пауль
2:0
67' Гол
Шлойзенер Фабиан
76' Желтая карточка
Декарли Сауло
90'+6

Ход матча

25'
Йенсен Леон
(Юнг Себастьян)
1:0
37'
 
Николау Яннис
45'
Небель Пауль
 
46'
 
Эндо Кейта
Маркс Ян-Хендрик
57'
Бурнич Дженис
Йенсен Леон
 
67'
Шлойзенер Фабиан
2:0
72'
 
Калисканер Каан
Кауфманн Фабио
72'
 
Декарли Сауло
Johan Gomez
72'
 
Филипп Райан
Уджа Энтони
76'
 
Декарли Сауло
78'
Тиеде Марко
Юнг Себастьян
 
78'
Россманн Тим
Шлойзенер Фабиан
 
84'
 
Киевски Нико
Донкор Антон
88'
Матанович Игорь
Штиндль Ларс
 
88'
Байфус Марцель
Гондорф Жером
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 9
  • 9 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 530 Количество передач 439
  • 52 Владение мячом, % 48
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
6
Йенсен
Леон
8
Гондорф
Жером
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
1
Хофманн
Роб-Торбен
4
Николау
Яннис
5
Иванов
Роберт
29
Hasan
Kurucay
26
Маркс
Ян-Хендрик
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
23
Виб
Данило
44
Johan
Gomez
37
Кауфманн
Фабио
14
Уджа
Энтони
Карлсруэ
4-2-3-1
Айнтрахт Бр
3-4-1-2

История личных встреч

Карлсруэ
Айнтрахт Бр

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:3
Б3
1:1
Б3
1:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
6:0
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
1:3

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1.14

Среднее время на гол

105
78

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.29
1.07

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
84

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 2 0.5
Ванитцек Марвин 2 0.5
Зивзивадзе Буду 1 0.25
Бурнич Дженис 1 0.25
Йенсен Леон 1 0.25
Юнг Себастьян 0 0
Штиндль Ларс 0 0
Хайзе Филип 0 0
Небель Пауль 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 1 0.25
Кауфманн Фабио 1 0.25
Декарли Сауло 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурнич Дженис 2 0
Небель Пауль 2 0
Хайзе Филип 1 0
Гондорф Жером 1 0
Ванитцек Марвин 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 1 1
Берендт Бриан 1 1
Hasan Kurucay 1 1
Декарли Сауло 2 0
Johan Gomez 1 0
Иванов Роберт 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Айнтрахт Бр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Карлсруэ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
1
Карлсруэ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1
Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Арминия 4:2
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1
Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3

Результаты матчей

Карлсруэ
Айнтрахт Бр

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 3 1 0 11 - 5 10
2.
Ганза
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 7 - 5 9
4.
Магдебург
 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Фортуна
 4 2 1 1 7 - 2 7
6.
Карлсруэ
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Веен Висбаден
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Нюрнберг
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Кайзерслаутерн
 4 2 0 2 6 - 8 6
10.
Санкт-Паули
 4 1 3 0 2 - 1 6
11.
Ганновер 96
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Гройтер Фюрт
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
14.
Герта
 4 1 0 3 5 - 5 3
15.
Шальке 04
 4 1 0 3 6 - 8 3
16.
Айнтрахт Бр
 4 1 0 3 2 - 5 3
17.
Оснабрюк
 4 0 1 3 6 - 9 1
18.
Эльвeрсберг
 4 0 1 3 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Карлсруэ
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Нюрнберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
9.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Айнтрахт Бр
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Фортуна
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Хольштайн Киль
 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Веен Висбаден
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Шальке 04
 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Герта
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
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  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 3
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Ганза Россбах Дамиан 3
Веен Висбаден Фехнер Джино 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Небель Пауль получил желтую карточку от судьи
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