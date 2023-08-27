Тур: 4. Стадион: Millerntor Stadion. Зрители: 29000
0:0
Конец матча
0'
50' Желтая карточкаЭль-Ханкури Мохамед
65' Желтая карточкаАтик Бариш
68' Желтая карточкаНемет Давид
72' Желтая карточкаLeon Bell
76' Желтая карточкаИрвайн Джексон
90'+6
Ход матча
65'
68'
72'
76'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 2
-
11 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
331 Количество передач 472
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
21
Рицка
Ларс
26
Elias
Saad
15
Daniel
Heber
24
Югоне
Жан
29
Конде
Амара
19
Leon
Bell
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
37
Ито
Тацуя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Бэнкс СкоттНападающий
-
-
23 Philipp Treu
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
- Полузащитник
-
24 Югоне ЖанПолузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
19 Leon BellПолузащитник
-
23 Атик БаришНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Jason Ceka
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Санкт-Паули
Магдебург
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
3.5
2.33
Среднее время на гол
25
38
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.2
1.6
Тотал матчей
3.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
40
56
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Elias Saad
|1
|0.25
|Хартель Марсель
|1 (1)
|0.25
|Ирвайн Джексон
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|3
|0.75
|Конде Амара
|1
|0.25
|Кастаньос Люк
|1
|0.25
|Арслан Ахмет
|1
|0.25
|Югоне Жан
|1
|0.25
|Атик Бариш
|0
|0
|Leon Bell
|0
|0
|Jason Ceka
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Метс Кароль
|1
|1
|Ирвайн Джексон
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Меткалф Коннор
|2
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Oladapo Afolayan
|1
|0
|Elias Saad
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|2
|0
|Leon Bell
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Daniel Heber
|1
|0
|Югоне Жан
|1
|0
|Daniel Elfadli
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Магдебург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
1
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Магдебург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Магдебург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2
Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0
Магдебург
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1
Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0
Результаты матчей
Санкт-Паули
Магдебург
Точный счет
0:0
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
22
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|3
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Ганза
|Россбах Дамиан
|3
|Веен Висбаден
|Фехнер Джино
|3