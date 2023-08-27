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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 29000
Санкт-Паули
0:0
Конец матча
Магдебург
0'
50' Желтая карточка
Эль-Ханкури Мохамед
65' Желтая карточка
Атик Бариш
68' Желтая карточка
Немет Давид
72' Желтая карточка
Leon Bell
76' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
90'+6

Ход матча

46'
 
Кастаньос Люк
Ито Тацуя
50'
 
Эль-Ханкури Мохамед
63'
 
Гнака Силас
Конде Амара
65'
 
Атик Бариш
68'
Немет Давид
 
72'
 
Leon Bell
73'
Бэнкс Скотт
Elias Saad
 
76'
Ирвайн Джексон
 
83'
Philipp Treu
Салиакас Манолис
 
83'
Меткалф Коннор
Oladapo Afolayan
 
90'
Эггештайн Йоханнес
Альберс Андреас
 

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 331 Количество передач 472
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
4
Немет
Давид
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
21
Рицка
Ларс
17
Oladapo
Afolayan
19
Альберс
Андреас
26
Elias
Saad
1
Райманн
Доминик
2
Пиччини
Кристиано
6
Daniel
Elfadli
15
Daniel
Heber
11
Эль-Ханкури
Мохамед
24
Югоне
Жан
29
Конде
Амара
19
Leon
Bell
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
37
Ито
Тацуя
Санкт-Паули
3-4-3
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Санкт-Паули
Магдебург

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
3:0
К
2:3
Б2
4:1
Б2
1:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

3.5
2.33

Среднее время на гол

25
38

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.2
1.6

Тотал матчей

3.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

40
56

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Elias Saad 1 0.25
Хартель Марсель 1 (1) 0.25
Ирвайн Джексон 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 3 0.75
Конде Амара 1 0.25
Кастаньос Люк 1 0.25
Арслан Ахмет 1 0.25
Югоне Жан 1 0.25
Атик Бариш 0 0
Leon Bell 0 0
Jason Ceka 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Метс Кароль 1 1
Ирвайн Джексон 2 0
Немет Давид 2 0
Меткалф Коннор 2 0
Синани Данел 1 0
Oladapo Afolayan 1 0
Elias Saad 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 2 0
Leon Bell 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Daniel Heber 1 0
Югоне Жан 1 0
Daniel Elfadli 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Магдебург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Магдебург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Магдебург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2
Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0
Магдебург
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1
Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Нордшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2 Ян - Магдебург 2:2 Магдебург - Ганза 3:0 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0

Результаты матчей

Санкт-Паули
Магдебург

Точный счет

0:0
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 3 1 0 11 - 5 10
2.
Ганза
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 7 - 5 9
4.
Магдебург
 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Фортуна
 4 2 1 1 7 - 2 7
6.
Карлсруэ
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Веен Висбаден
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Нюрнберг
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Кайзерслаутерн
 4 2 0 2 6 - 8 6
10.
Санкт-Паули
 4 1 3 0 2 - 1 6
11.
Ганновер 96
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Гройтер Фюрт
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
14.
Герта
 4 1 0 3 5 - 5 3
15.
Шальке 04
 4 1 0 3 6 - 8 3
16.
Айнтрахт Бр
 4 1 0 3 2 - 5 3
17.
Оснабрюк
 4 0 1 3 6 - 9 1
18.
Эльвeрсберг
 4 0 1 3 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Карлсруэ
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Нюрнберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
9.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Айнтрахт Бр
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Фортуна
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Хольштайн Киль
 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Веен Висбаден
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Шальке 04
 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Герта
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 3
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Ганза Россбах Дамиан 3
Веен Висбаден Фехнер Джино 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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