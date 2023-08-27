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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Нюрнберг
2:1
Конец матча
Веен Висбаден
0'
10' Желтая карточка
Лоун Али
11' Красная карточка
Гюрлеен Ахмет
16' Желтая карточка
Hyun-ju Lee
16' Желтая карточка
Думан Тайлан
19' Желтая карточка
Фехнер Джино
37' Желтая карточка
Карстенс Флориан
40' Вторая желтая карточка
Hyun-ju Lee
0:1
56' Гол
Пртайин Иван
1:1
69' Гол
Гиамера Ян
75' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
2:1
76' Пенальти
Хандверкер Тим
85' Вторая желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
90'+7

Ход матча

10'
Лоун Али
 
11'
Гюрлеен Ахмет
 
14'
Хюбнер Флориан
Окунуки Кандзи
 
16'
 
Hyun-ju Lee
16'
Думан Тайлан
 
19'
 
Фехнер Джино
37'
 
Карстенс Флориан
40'
 
Hyun-ju Lee
46'
Шлаймер Лукас
Лоун Али
 
47'
Кастроп Йенс
Думан Тайлан
 
47'
 
Гоппел Теймен
Мокенхаупт Саша
47'
 
Якобсен Бьярке
Фехнер Джино
56'
0:1
Пртайин Иван
(Хессер Робин)
64'
Хандверкер Тим
Can Uzun
 
69'
Гиамера Ян
1:1
70'
 
Йонжич Антонио
Фроэзе Кианз
75'
 
Анга-Лётшер Мартин
76'
Хандверкер Тим
2:1
82'
 
Ковачевич Франко
Карстенс Флориан
85'
 
Анга-Лётшер Мартин
85'
Лоуренс Джеймс
Браун Натаниэль
 
87'
 
Вукотич Александар
Пртайин Иван

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 13
  • 4 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 2
  • 354 Количество передач 486
  • 47 Владение мячом, % 53
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
3
Гюрлеен
Ахмет
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
8
Думан
Тайлан
41
Лоун
Али
42
Can
Uzun
14
Голлер
Беньямин
9
Хаяси
Даити
11
Окунуки
Кандзи
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
17
Карстенс
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
27
Рибле
Нико
7
Хессер
Робин
6
Фехнер
Джино
30
Фроэзе
Кианз
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
Нюрнберг
4-3-3
Веен Висбаден
3-4-2-1

История личных встреч

Нюрнберг
Веен Висбаден

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
0:6
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
2:2

Голы

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.5
4

Среднее время на гол

180
22

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.75
2.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
36

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Can Uzun 3 (1) 0.75
Гиамера Ян 1 0.25
Шлаймер Лукас 1 0.25
Голлер Беньямин 1 0.25
Хандверкер Тим 1 (1) 0.25
Лохкемпер Феликс 0 0
Хорн Яннес 0 0
Хаяси Даити 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 2 0.5
Гюнтер Лассе 1 0.25
Hyun-ju Lee 1 0.25
Хессер Робин 0 0
Фехнер Джино 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюрлеен Ахмет 1 1
Хунгбо Джозеф 2 0
Кастроп Йенс 2 0
Гайс Йоханнес 1 0
Валентини Энрико 1 0
Браун Натаниэль 1 0
Матения Кристиан 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Хаяси Даити 1 0
Лоун Али 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hyun-ju Lee 2 1
Фехнер Джино 3 0
Анга-Лётшер Мартин 1 1
Вукотич Александар 1 1
Карстенс Флориан 2 0
Фроэзе Кианз 1 0
Пртайин Иван 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Веен Висбаден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Веен Висбаден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
Нюрнберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0
Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0
Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 2:0 Ольденбург - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Цвиккау 4:3 Рот-Вайсс Эссен - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:0

Результаты матчей

Нюрнберг
Веен Висбаден

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 3 1 0 11 - 5 10
2.
Ганза
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 7 - 5 9
4.
Магдебург
 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Фортуна
 4 2 1 1 7 - 2 7
6.
Карлсруэ
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Веен Висбаден
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Нюрнберг
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Кайзерслаутерн
 4 2 0 2 6 - 8 6
10.
Санкт-Паули
 4 1 3 0 2 - 1 6
11.
Ганновер 96
 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Гройтер Фюрт
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
14.
Герта
 4 1 0 3 5 - 5 3
15.
Шальке 04
 4 1 0 3 6 - 8 3
16.
Айнтрахт Бр
 4 1 0 3 2 - 5 3
17.
Оснабрюк
 4 0 1 3 6 - 9 1
18.
Эльвeрсберг
 4 0 1 3 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 2 2 0 0 8 - 3 6
2.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Карлсруэ
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Нюрнберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Веен Висбаден
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Магдебург
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
9.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Айнтрахт Бр
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Фортуна
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
Хольштайн Киль
 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 2 0 0 2 4 - 6 0
18.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
4.
Санкт-Паули
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Ганновер 96
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Ганза
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Веен Висбаден
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Карлсруэ
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Нюрнберг
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Падерборн
 2 1 0 1 2 - 6 3
13.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Шальке 04
 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Герта
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 4
Гройтер Фюрт Хргота Бранимир 3
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 3
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Ганза Россбах Дамиан 3
Веен Висбаден Фехнер Джино 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Лоун Али уходит с поля. Шлаймер Лукас выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Hyun-Ju Lee получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 40'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Карстенс Флориан получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Фехнер Джино получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Думан Тайлан получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Hyun-Ju Lee получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Окунуки Кандзи уходит с поля. Хюбнер Флориан выходит вместо него
    • 11'
      УДАЛЕНИЕ! - Гюрлеен Ахмет увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 10'
      Лоун Али получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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