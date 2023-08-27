Тур: 4. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
2:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаЛоун Али
11' Красная карточкаГюрлеен Ахмет
16' Желтая карточкаHyun-ju Lee
16' Желтая карточкаДуман Тайлан
19' Желтая карточкаФехнер Джино
37' Желтая карточкаКарстенс Флориан
40' Вторая желтая карточкаHyun-ju Lee
0:1
56' ГолПртайин Иван
1:1
69' ГолГиамера Ян
75' Желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
2:1
76' ПенальтиХандверкер Тим
85' Вторая желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
90'+7
Ход матча
10'
11'
16'
16'
19'
37'
40'
56'
0:1
69'
1:1
76'
2:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 13
-
4 Удары в створ 3
-
10 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 2
-
354 Количество передач 486
-
47 Владение мячом, % 53
28
Гиамера
Ян
38
Хорн
Яннес
41
Лоун
Али
42
Can
Uzun
27
Рибле
Нико
30
Фроэзе
Кианз
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Лоун АлиПолузащитник
-
42 Can UzunПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кастроп Йенс
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзПолузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
-
34 Чатич АмарПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
История личных встреч
Нюрнберг
Веен Висбаден
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
0.5
4
Среднее время на гол
180
22
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
0.75
2.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
36
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Can Uzun
|3 (1)
|0.75
|Гиамера Ян
|1
|0.25
|Шлаймер Лукас
|1
|0.25
|Голлер Беньямин
|1
|0.25
|Хандверкер Тим
|1 (1)
|0.25
|Лохкемпер Феликс
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
|Хаяси Даити
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|2
|0.5
|Гюнтер Лассе
|1
|0.25
|Hyun-ju Lee
|1
|0.25
|Хессер Робин
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Хунгбо Джозеф
|2
|0
|Кастроп Йенс
|2
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Валентини Энрико
|1
|0
|Браун Натаниэль
|1
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Фехнер Джино
|3
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|1
|1
|Вукотич Александар
|1
|1
|Карстенс Флориан
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|1
|0
|Пртайин Иван
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Веен Висбаден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Веен Висбаден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
2
Нюрнберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Обернойланд - Нюрнберг 1:9 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганза - Нюрнберг 2:0
Нюрнберг - Мюнхен-1860 3:0 Унтерахинг - Нюрнберг 1:2 Саарбрюккен - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Диошдьёр - Нюрнберг 1:3 Хартберг - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Пардубице 1:0 Падерборн - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Нюрнберг - Штутгарт 0:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0
Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Меппен 1:2 Дуйсбург - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Мюнхен-1860 2:0 Ольденбург - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Цвиккау 4:3 Рот-Вайсс Эссен - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:0
Результаты матчей
Нюрнберг
Веен Висбаден
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|4
|Гройтер Фюрт
|Хргота Бранимир
|3
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|3
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Ганза
|Россбах Дамиан
|3
|Веен Висбаден
|Фехнер Джино
|3