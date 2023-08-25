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  4. Вторая лига А 2023-2024

РОССИЯ: Вторая лига А

Тур: 7.
Ротор
 
Позже
Динамо Брянск
Прогнозы 42
Ротор 81% (34)
X 19% (8)
Динамо Брянск 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Ротор
Динамо Брянск

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зуйков Сергей 2 0.33
Никитин Алексей 1 0.17
Магомедов Рашид 1 0.17
Арсентьев Даниил 1 0.17
Динамо Брянск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фасхутдинов Владислав 1 0.17
Пикатов Дмитрий 1 0.17
Луппа Данил 1 0.17
Гордеев Кирилл 1 0.17
Dmitriy Kuptsov 1 0.17

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динамо Брянск
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Динамо Брянск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Динамо Брянск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
3
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Динамо Брянск
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0
Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Легион Махачкала - Ротор 0:2
Динамо Брянск
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спартак Тамбов - Динамо Брянск 1:3 Динамо Брянск - Муром 1:0 Чайка Песчанокопское - Динамо Брянск 1:2 Динамо Брянск - Спартак Кострома 1:0
Динамо Брянск - Велес Москва 0:1 Волга Ульяновск - Динамо Брянск 1:0 Динамо Брянск - Краснодар-2 1:1 Сокол - Динамо Брянск 1:2 Динамо Брянск - Калуга 7:0 Космос Долгопрудный - Динамо Брянск 0:0 Динамо Брянск - Салют 0:1 Леон Сатурн - Динамо Брянск 1:1 Динамо Владивосток - Динамо Брянск 1:0 Калуга - Динамо Брянск 0:2 Динамо Брянск - Космос Долгопрудный 1:0 Салют - Динамо Брянск 0:2 Динамо Брянск - Леон Сатурн 0:1 Динамо Брянск - Динамо Владивосток 2:0 Динамо Брянск - Сокол 2:1 ФК Гомель - Динамо Брянск 0:1

Результаты матчей

Ротор
Динамо Брянск

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ротор
Динамо Брянск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 Заявка 6 3 2 1 6 - 3 11
2.
Динамо Брянск
 Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
3.
Краснодар-2
 Заявка 6 2 4 0 8 - 6 10
4.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
5.
Велес Москва
 Заявка 6 1 4 1 1 - 1 7
6.
Волга Ульяновск
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
7.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 6 - 6 6
8.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
9.
Спартак Кострома
 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
10.
Муром
 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 6 4 2 0 7 - 3 14
2.
Родина-2 Москва
 6 4 1 1 7 - 5 13
3.
Авангард Курск
 6 3 1 2 12 - 8 10
4.
Амкар Пермь
 6 2 3 1 5 - 3 9
5.
Металлург Липецк
 6 2 2 2 5 - 6 8
6.
Текстильщик
 6 1 4 1 4 - 7 7
7.
Челябинск
 6 1 2 3 6 - 8 5
8.
Чертаново
 6 1 2 3 5 - 7 5
9.
Форте
 6 1 2 3 6 - 9 5
10.
Салют
 6 1 1 4 5 - 6 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Брянск
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
3.
Краснодар-2
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Спартак Кострома
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
5.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Уфа
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Муром
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
8.
Иртыш Омск
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Велес Москва
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
10.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Новосибирск
 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Авангард Курск
 4 2 1 1 9 - 5 7
4.
Текстильщик
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Металлург Липецк
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Чертаново
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Челябинск
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Форте
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Салют
 4 1 1 2 5 - 3 4
10.
Амкар Пермь
 2 0 2 0 1 - 1 2

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иртыш Омск
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
2.
Краснодар-2
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Ротор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
4.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Велес Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
6.
Динамо Брянск
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Муром
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
8.
Уфа
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
9.
Спартак Кострома
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Волга Ульяновск
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Амкар Пермь
 4 2 1 1 4 - 2 7
3.
Металлург Липецк
 4 1 1 2 3 - 5 4
4.
Авангард Курск
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Текстильщик
 4 0 3 1 3 - 7 3
6.
Родина-2 Москва
 2 0 1 1 0 - 4 1
7.
Форте
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Челябинск
 3 0 1 2 2 - 4 1
9.
Чертаново
 3 0 1 2 1 - 4 1
10.
Салют
 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров
Чайка Песчанокопское Николаев Олег 3
Салют Максимчук Артур 3
Краснодар-2 Карпов Данил 3
Муром Агуреев Даниил 3
Волга Ульяновск Махмутов Руслан 2
Весь список

Топ нарушителей
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Уфа Ботака-Иобома Эрвинг 1
Челябинск Герчиков Леонид 1
Муром Надольский Александр 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Динамо Брянск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2023, осталось 2 дня 8 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 42
    Ротор 81% (34)
    X 19% (8)
    Динамо Брянск 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ротор - Динамо Брянск онлайн

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    Прогнозы на матч Ротор - Динамо Брянск

    Исход игры
    Ротор
    81% (34)
    Ничья
    19% (8)
    Динамо Брянск
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.15% (14)
    Меньше
    65.85% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    53.66% (22)
    Нет
    46.34% (19)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    38.1% (16)
    2:1 Ротор
    31% (13)
    1:1 Ничья
    19% (8)
    2:0 Ротор
    7.1% (3)
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    Ротор
    Динамо Брянск
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