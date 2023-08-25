Тур: 7.
Позже
История личных встреч
Ротор
Динамо Брянск
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зуйков Сергей
|2
|0.33
|Никитин Алексей
|1
|0.17
|Магомедов Рашид
|1
|0.17
|Арсентьев Даниил
|1
|0.17
Динамо Брянск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фасхутдинов Владислав
|1
|0.17
|Пикатов Дмитрий
|1
|0.17
|Луппа Данил
|1
|0.17
|Гордеев Кирилл
|1
|0.17
|Dmitriy Kuptsov
|1
|0.17
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Динамо Брянск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Динамо Брянск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
0
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Динамо Брянск
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
3
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Динамо Брянск
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0
Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Легион Махачкала - Ротор 0:2
Динамо Брянск
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Спартак Тамбов - Динамо Брянск 1:3 Динамо Брянск - Муром 1:0 Чайка Песчанокопское - Динамо Брянск 1:2 Динамо Брянск - Спартак Кострома 1:0
Динамо Брянск - Велес Москва 0:1 Волга Ульяновск - Динамо Брянск 1:0 Динамо Брянск - Краснодар-2 1:1 Сокол - Динамо Брянск 1:2 Динамо Брянск - Калуга 7:0 Космос Долгопрудный - Динамо Брянск 0:0 Динамо Брянск - Салют 0:1 Леон Сатурн - Динамо Брянск 1:1 Динамо Владивосток - Динамо Брянск 1:0 Калуга - Динамо Брянск 0:2 Динамо Брянск - Космос Долгопрудный 1:0 Салют - Динамо Брянск 0:2 Динамо Брянск - Леон Сатурн 0:1 Динамо Брянск - Динамо Владивосток 2:0 Динамо Брянск - Сокол 2:1 ФК Гомель - Динамо Брянск 0:1
Результаты матчей
Ротор
Динамо Брянск
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ротор
Динамо Брянск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
15
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 6
|10
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|1 - 1
|7
|6.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|7.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|3.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|6.
|6
|1
|4
|1
|4 - 7
|7
|7.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 3
|4
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|2.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|8.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|9.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|4
|0
|3
|1
|3 - 7
|3
|6.
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|7.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Чайка Песчанокопское
|Николаев Олег
|3
|Салют
|Максимчук Артур
|3
|Краснодар-2
|Карпов Данил
|3
|Муром
|Агуреев Даниил
|3
|Волга Ульяновск
|Махмутов Руслан
|2
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Чайка Песчанокопское
|Шахтиев Халид
|1
|Уфа
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|Челябинск
|Герчиков Леонид
|1
|Муром
|Надольский Александр
|1
Прогнозы на матч Ротор - Динамо Брянск
Исход игры
Ротор
81% (34)
Ничья
19% (8)
Динамо Брянск
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.15% (14)
Меньше
65.85% (27)
Обе команды забьют
Да
53.66% (22)
Нет
46.34% (19)
Популярный счёт
1:0 Ротор
38.1% (16)
2:1 Ротор
31% (13)
1:1 Ничья
19% (8)
2:0 Ротор
7.1% (3)
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