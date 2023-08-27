Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Рефери не любит споров - именно за это Иммобиле Чиро сейчас получил желтую

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Дзакканьи Маттиа грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

92' Пеллегрини Лука получил желтую карточку от судьи

91' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Торсби Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Лацио

89' Экубан Калеб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Пеллегрини Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Экубан Калеб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Весино Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Удар от ворот произведет Дженоа

85' Дзакканьи Маттиа из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Удар от ворот произведет Дженоа

83' Лаццари Мануэль из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Удар от ворот произведет Лацио

82' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

81' Весино Матиас пробует нанести удар издали, но Хосеп Мартинес держит все под контролем

80' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Дженоа

78' Хефти Сильван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Альберто Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

76' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Лаццари Мануэль из команды Лацио наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

74' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

68' Гудмундссон Альберт из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Дженоа

66' Лаццари Мануэль не смог попасть в створ ударом издали

66' Альберто Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Удар от ворот произведет Дженоа

65' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Иммобиле Чиро и попал в перекладину!

64' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

63' Катальди Данило навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Малиновский Руслан получил желтую карточку от судьи

61' Марушич Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Казале Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Дженоа

59' Казале Николо из команды Лацио наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

59' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Дженоа

56' Лаццари Мануэль из команды Лацио наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

55' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Альберто Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Хорошую попытку сделал Альберто Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Дзакканьи Маттиа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Лаццари Мануэль из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Альберто Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

47' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

47' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника