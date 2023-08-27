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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Лацио
0:1
Конец матча
Дженоа
0'
0:1
16' Гол
Ретеги Матео
38' Желтая карточка
Катальди Данило
39' Желтая карточка
Френдруп Мортен
61' Желтая карточка
Малиновский Руслан
90' Желтая карточка
Пеллегрини Лука
90' Желтая карточка
Дзакканьи Маттиа
90' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
90'+9
0:1. Гол Матео Ретеги (видео). Ч...

Ход матча

16'
0:1
Ретеги Матео
38'
Катальди Данило
 
39'
 
Френдруп Мортен
61'
 
Малиновский Руслан
66'
Пеллегрини Лука
Марушич Адам
 
66'
Весино Матиас
Камада Даити
 
67'
Исаксен Густав
Андерсон Фелипе
 
70'
 
Торсби Мортен
Стротман Кевин
70'
 
Хефти Сильван
Малиновский Руслан
70'
 
Экубан Калеб
Ретеги Матео
79'
Кастельянос Валентин
Катальди Данило
 
85'
 
Аарон Мартин
Сабелли Стефано
90'
Пеллегрини Лука
 
90'
Дзакканьи Маттиа
 
90'
 
Ягелло Филип
Гудмундссон Альберт
90'
Иммобиле Чиро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 15 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 721 Количество передач 314
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Лацио 97.5% (116)
X 0.8% (1)
Дженоа 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
6
Камада
Даити
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
1
Мартинес
Хосеп
20
Сабелли
Стефано
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
22
Васкес
Хоан
32
Френдруп
Мортен
47
Бадель
Милан
8
Стротман
Кевин
17
Малиновский
Руслан
11
Гудмундссон
Альберт
19
Ретеги
Матео
Лацио
4-3-3
Дженоа
4-3-2-1

История личных встреч

Лацио
Дженоа

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
37.5%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

32 матча

46.9%
15.6%
37.5%
15 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
16 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
4:1
СA
1:4
СA
3:1
СA
4:3
СA
1:1
СA
2:3
СA
4:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:2
СA
2:3
СA
2:2
К
4:2
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

2.06
1.5

Среднее время на гол

43
60

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.31

Среднее время на гол

60
68

Всего голов

57
45

Голов в среднем за матч

1.78
1.41

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 1 0.5
Альберто Луис 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бираски Давиде 1 0.5
Ретеги Матео 1 0.5
Френдруп Мортен 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Лука 2 0
Иммобиле Чиро 1 0
Катальди Данило 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Исаксен Густав 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 1 0
Бани Маттиа 1 0
Ретеги Матео 1 0
Френдруп Мортен 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0
Лацио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дженоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1 Астон Вилла - Лацио 3:0
Лацио - Браво 2:0 Лацио - Приморье 5:0 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Кремонезе 3:2 Удинезе - Лацио 0:1 Лацио - Лечче 2:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Сассуоло 2:0 Интер Милан - Лацио 3:1 Лацио - Торино 0:1 Специя - Лацио 0:3 Лацио - Ювентус 2:1 Монца - Лацио 0:2 Лацио - Рома 1:0 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 Болонья - Лацио 0:0
Дженоа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0
Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0

Результаты матчей

Лацио
Дженоа

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Лацио
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Верона
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
5.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Лечче
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Монца
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Торино
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 3 (1)
Наполи Осимхен Виктор 3
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Салернитана Кандрева Антонио 2
Рома Белотти Андреа 2
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 2
Лацио Пеллегрини Лука 2
Лечче Понграчич Марин 2
Сассуоло Лопес Максим 1
Верона Хиен Исак 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Лацио владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Лацио: 70%, Дженоа: 30%.
  • 99'
    Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
  • 99'
    Дзакканьи Маттиа нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 98'
    Бани Маттиа из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Лацио пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Лацио 97.5% (116)
    X 0.8% (1)
    Дженоа 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 0:1 Дженоа

    Исход игры
    Лацио
    97.5% (116)
    Ничья
    0.8% (1)
    Дженоа
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.48% (69)
    Меньше
    40.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    57.76% (67)
    Нет
    42.24% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    46.2% (55)
    2:0 Лацио
    28.6% (34)
    1:0 Лацио
    10.1% (12)
    3:1 Лацио
    9.2% (11)
    3:0 Лацио
    1.7% (2)
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