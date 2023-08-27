Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

36' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хамза Рафья нанес удар, но тот был заблокирован.

35' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Ламек Банда наказан за толчок Додо Домилсон

33' Додо Домилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Стрефецца Габриэль из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Мело Артур из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Лечче

23' Додо Домилсон из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Додо Домилсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Ламек Банда из команды Лечче в офсайде

17' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Соттиль Рикардо бьет со штрафного в створ, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

15' Понграчич Марин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' Додо Домилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Матч возобновлен

12' Гонсалес Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

10' Мело Артур наказан за толчок Ламек Банда

9' Хамза Рафья из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Дункан Альфред навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Гонсалес Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

7' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Бонавентура Джакомо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Команда Фиорентина забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фиорентина начинает с центра поля