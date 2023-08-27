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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Фиорентина
2:0
Первый тайм: 45+'
Лечче
0'
1:0
3' Гол
Гонсалес Николас
15' Желтая карточка
Понграчич Марин
2:0
25' Гол
Дункан Альфред
2:0. Гол Альфреда Дункана (видео...

Ход матча

3'
Гонсалес Николас
(Дункан Альфред)
1:0
15'
 
Понграчич Марин
25'
Дункан Альфред
(Мело Артур)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 119
Фиорентина 95% (113)
X 1.7% (2)
Лечче 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Лечче
1.72
3.90
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
53
Кристенсен
Оливер
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
28
Мартинес
Лукас
II
65
Паризи
Фабьяно
6
Мело
Артур
32
Дункан
Альфред
10
Гонсалес
Николас
5
Бонавентура
Джакомо
7
Соттиль
Рикардо
9
Бельтран
Лукас
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендре
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
8
Рафья
Хамза
20
Рамадани
Юльбер
16
Гонсалес
Джоан
7
Алмквист
Понтус
27
Стрефецца
Габриэль
22
Банда
Ламек
Фиорентина
4-2-3-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Фиорентина
Лечче

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.6
1.2

Среднее время на гол

150
75

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.7
1.1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

128
81

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 2 1
Бонавентура Джакомо 1 0.5
Бираги Кристиано 1 0.5
Дункан Альфред 1 0.5
Мандрагора Роландо 1 0.5
Нзола М'Бала 0 0
Мело Артур 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Франческо Федерико 1 0.5
Алмквист Понтус 1 0.5
Галло Антонино 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Миленкович Никола 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понграчич Марин 2 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Гонсалес Джоан 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лечче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лечче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1
Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3
Лечче
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3
Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1

Результаты матчей

Фиорентина
Лечче

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Фиорентина
 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Верона
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Ювентус
 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Монца
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Болонья
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Лечче
 0:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Торино
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фиорентина
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лечче
 0:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ювентус
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Болонья
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 2:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Болонья
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лечче
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 3 (1)
Салернитана Кандрева Антонио 2
Рома Белотти Андреа 2
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 2
Лечче Понграчич Марин 2
Верона Хиен Исак 1
Салернитана Фасио Федерико 1
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
Весь список
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    Прогнозы 119
    Фиорентина 95% (113)
    X 1.7% (2)
    Лечче 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Лечче
    1.72
    3.90
    5.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 2:0 Лечче

    Исход игры
    Фиорентина
    95% (113)
    Ничья
    1.7% (2)
    Лечче
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (64)
    Нет
    43.86% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    45.4% (54)
    2:0 Фиорентина
    23.5% (28)
    1:0 Фиорентина
    16% (19)
    3:1 Фиорентина
    5.9% (7)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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    Фиорентина
    Лечче
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