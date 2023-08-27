Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

90' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Тактическая замена. Ламек Банда уходит с поля и его заменяет Ди Франческо Федерико

90' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

88' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет Лечче

87' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

82' После проверки VAR рефери поменял решение - Фиорентина не будет бить пенальти!

82' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фиорентина

82' ПЕНАЛЬТИ! - Patrick Dorgu из команды Лечче нарушает правила.

81' Нзола М'Бала создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Матч возобновлен

80' Жендре Валентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

76' Команда Лечче сравняла счет! Игра продолжается!

75' Ламек Банда сделал результативную передачу.

75' Ламек Банда из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

72' Тактическая замена. Хамза Рафья уходит с поля и его заменяет Крстович Никола

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Дункан Альфред навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Брекало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Ламек Банда задерживает мяч рукой

66' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Брекало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Patrick Dorgu из команды Лечче разыграл угловой с правого угла.

64' Додо Домилсон пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

63' Patrick Dorgu наказан за толчок Гонсалес Николас

63' Patrick Dorgu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Мартинес Лукас II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

57' Удар от ворот произведет Фиорентина

57' Понграчич Марин не смог попасть в створ ударом издали

57' Понграчич Марин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Жендре Валентен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Лечче

53' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Дункан Альфред из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Удар от ворот произведет Лечче

49' Ламек Банда сделал результативную передачу.

49' Г О О О О Л - Хамза Рафья из команды Лечче правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

48' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Галло Антонино уходит с поля и его заменяет Patrick Dorgu