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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Фиорентина
2:2
Конец матча
Лечче
0'
1:0
3' Гол
Гонсалес Николас
15' Желтая карточка
Понграчич Марин
2:0
25' Гол
Дункан Альфред
2:1
49' Гол
Рафья Хамза
54' Желтая карточка
Жендре Валентен
59' Желтая карточка
Мартинес Лукас
63' Желтая карточка
Доргу Патрик
2:2
75' Гол
Крстович Никола
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Доргу Патрик
90'+9
2:1. Гол Амзы Рафьи (видео). Чем...
2:0. Гол Альфреда Дункана (видео...

Ход матча

3'
Гонсалес Николас
(Дункан Альфред)
1:0
15'
 
Понграчич Марин
25'
Дункан Альфред
(Мело Артур)
2:0
46'
 
Доргу Патрик
Галло Антонино
46'
 
Каба Мохамед
Гонсалес Джоан
49'
2:1
Рафья Хамза
(Банда Ламек)
54'
 
Жендре Валентен
59'
Мартинес Лукас
 
63'
 
Доргу Патрик
65'
Нзола М'Бала
Бельтран Лукас
 
65'
Брекало Йосип
Соттиль Рикардо
 
72'
 
Крстович Никола
Рафья Хамза
72'
Мандрагора Роландо
Мело Артур
 
75'
2:2
Крстович Никола
(Банда Ламек)
82'
 
Доргу Патрик
83'
Куаме Кристиан
Бонавентура Джакомо
 
83'
Инфантино Джино
Дункан Альфред
 
86'
 
Блен Алексис
Стрефецца Габриэль
90'
 
Ди Франческо Федерико
Банда Ламек

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 442 Количество передач 304
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Фиорентина 95% (113)
X 1.7% (2)
Лечче 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
53
Кристенсен
Оливер
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
28
Мартинес
Лукас
II
65
Паризи
Фабьяно
6
Мело
Артур
32
Дункан
Альфред
10
Гонсалес
Николас
5
Бонавентура
Джакомо
7
Соттиль
Рикардо
9
Бельтран
Лукас
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендре
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
8
Рафья
Хамза
20
Рамадани
Юльбер
16
Гонсалес
Джоан
7
Алмквист
Понтус
27
Стрефецца
Габриэль
22
Банда
Ламек
Фиорентина
4-2-3-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Фиорентина
Лечче

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.6
1.2

Среднее время на гол

150
75

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.7
1.1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

128
81

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 2 1
Бонавентура Джакомо 1 0.5
Бираги Кристиано 1 0.5
Дункан Альфред 1 0.5
Мандрагора Роландо 1 0.5
Нзола М'Бала 0 0
Мело Артур 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Франческо Федерико 1 0.5
Крстович Никола 1 0.5
Алмквист Понтус 1 0.5
Рафья Хамза 1 0.5
Банда Ламек 0 0
Галло Антонино 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Миленкович Никола 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понграчич Марин 2 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Жендре Валентен 1 0
Гонсалес Джоан 1 0
Доргу Патрик 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лечче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лечче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Фиорентина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лечче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4 Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1
Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3
Лечче
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3
Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1

Результаты матчей

Фиорентина
Лечче

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Наполи
 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Верона
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
5.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Лечче
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Монца
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Дженоа
 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Торино
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Лацио
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Сассуоло
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Наполи
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Сассуоло
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Дженоа
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 2:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Дженоа
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сассуоло
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 3 (1)
Наполи Осимхен Виктор 3
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Салернитана Кандрева Антонио 2
Рома Белотти Андреа 2
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 2
Лечче Понграчич Марин 2
Сассуоло Лопес Максим 1
Верона Хиен Исак 1
Салернитана Фасио Федерико 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Фиорентина: 60%, Лечче: 40%.
  • 99'
    Удар от ворот произведет Лечче
  • 99'
    Фиорентина пытается что-то создать.
  • 98'
    Алмквист Понтус наказан за толчок Мартинес Лукас II
  • 98'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 94'
      Шанс! Куаме Кристиан из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
    • 94'
      Брекало Йосип из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 94'
      Каба Мохамед наказан за толчок Инфантино Джино
    • 94'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 91'
      Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Фиорентина 95% (113)
    X 1.7% (2)
    Лечче 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 2:2 Лечче

    Исход игры
    Фиорентина
    95% (113)
    Ничья
    1.7% (2)
    Лечче
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    56.14% (64)
    Нет
    43.86% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    45.4% (54)
    2:0 Фиорентина
    23.5% (28)
    1:0 Фиорентина
    16% (19)
    3:1 Фиорентина
    5.9% (7)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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