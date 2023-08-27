Арбитр перед заключительной фазой встречи отправил команды на минутный перерыв, чтобы футболисты могли напиться воды.

Замбо-Ангисса заработал на себе фол в середине поля. Не будут неаполитанцы торопиться возвращать мяч в игру.

Угловой на левом фланге заработали хозяева поля, стараниями Кварацхелии. Но после подачи в штрафную площадку соперники смогли отбиться.

С левого фланга прошёл прострел в район 11-метровой отметки на Осимхена, который в борьбе наносил мощный удар, но мяч полетел выше цели.

ОПАСНО! Угловой с правого фланга подали "адзурри", после чего Осимхен сильно пробил головой точно под перекладину, но Консильи среагировал и спас свою команду.

Гораздо более вероятно, что "Наполи" оформит в этом матче крупную победу, нежели "Сассуоло" сумеет в этот вечер забить гол престижа.

Овацией неаполитанские болельщики встретили на поле Кварацхелию. Полюбился экс-футболист казанского "Рубина" им в прошлом сезоне.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Джованни ди Лоренцо!!! Очень быстро Кварацхелия отметился результативным действием, выдав голевой пас на правый край штрафной площади на ди Лоренцо, который сильным ударом поразил дальний нижний угол.

Заброс на левый край штрафной площади прошёл на Кварацхелию, но грузину под натиском оппонента пришлось отступать на фланг, после чего отыгрывать мяч назад.

Пинамонти получил повреждение в одном из игровых единоборств. Пришлось вызывать на помощь медиков, чтобы они "починили" этого нападающего.

"Сассуоло" особо не пытается что-то активное предпринимать в атаке, продолжая отсиживаться на своей половине поля. Думаю, что мысленно подопечные Алессио Дионизи уже капитулировали.

Редкий угловой на левом фланге заработали гости, но не смогли извлечь каких-то дивидендов из этого стандартного положения, сфолив в атаке.

Замбо-Ангисса по левому флангу на скорости протащил мяч в атаку, после чего простреливал в центр на Осимхена, но последний в борьбе с опекуном в касание пробил мимо ворот.

КРАСНАЯ КАРТОЧКА ПОКАЗАНА ЛОПЕСУ! "САССУОЛО" ОСТАЁТСЯ В МЕНЬШИНСТВЕ! Максим что-то сказал в адрес арбитра в спокойной ситуации, после чего тот сразу остановил игру и удалил полузащитника.

И без того сассуольцы имели достаточно хмурые перспективы, а после потери одного футболиста они вовсе становятся призрачными.

Энрике в середине поля укрывал мяч корпусом от Замбо-Ангисса, сумев заработать штрафной удар для своей команды. Андре-Франк извинился после своего фола.

Распадори с левого края сместился в центр и мощно пробил по воротам, но Консильи удалось в падении парировать мяч в сторону.

С правого фланга прострельная передача последовала за пределы штрафной площади на Зелиньски, но тот в касание пробил по воротам выше цели.

Осимхен выполнил скидку на ди Лоренцо в штрафную площадку, которого в подкате опередил Винья, едва при этом не срезав мяч в собственные ворота.

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "САССУОЛО"! После подачи углового следовал удар головой, но мяч угодил в руку Тольяну, поднятую вверх. Нельзя так играть защитнику в подобной ситуации.

Решили неаполитанцы сменить пенальтиста, но это оказалось ошибкой. Джакомо Распадори с точки пробил в перекладину, от которой мяч срикошетил за пределы поля.

Тройная замена в составе "Сассуоло": вместо Матиаса Виньи, Даниэля Болоки и Армандо Льоренте на поле вышли Маркус Педерсен, Урош Рачич и Эмиль Сейде.

Без замен обошлось в перерыве матча. В первом тайме никто особо не выпадал из игры, так что ранних замен лично я и не ожидал.

ОПАСНО! С правого фланга прошла подача в центр штрафной площади на голову Осимхену, который сильным ударом головой метил под левую штангу, но немного промахнулся.

На правом фланге угловой заработали неаполитанцы. Подача стандарта последовала в гущу футболистов, но борьбу в воздухе удалось выиграть сассуольцам.

С правого фланга Политано сместился в центр и с полного хода плотно пробивал по воротам метров с 27 с левой ноги, но мяч пошёл мимо створа ворот.

Снова на первых минутах тайма команда Алессио Дионизи не может перейти с мячом даже за центральную линию поля, не говоря уже о чём-то большем.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Наполи" пока что с минимальным счётом побеждает. Отдыхаем...

45' В ответной атаке "Наполи" Осимхен на левом фланге получил мяч, дважды пытался прострелить в штрафную площадку, но соперники в обоих случаях ставили блок. В итоге после этого судья дал свисток, зафиксировав офсайд у нигерийца.

45' Болока сейчас оказался на правом фланге атаки "Сассуоло", но выполнил поспешную подачу, попав в ближайшего собственного партнёра по команде, от которого мяч просто срикошетил на Мерета.

45' Правым флангом в ответную атаку шли "чёрно-зелёные", которые пытались через короткий пас проникнуть в чужую штрафную площадку, но не получилось.

45' Распадори пытался выполнить скрытый вертикальный пас по центру на Политано, но это явно было слишком оптимистичное решение.

45' 6 минут компенсировано.

44' После подачи углового с левого фланга хозяева отбили мяч из своей штрафной площади. С подбора мощно пробивал Болока, но мяч у него улетел в небеса.

43' Падает темп на последних минутах первого тайма. Обе команды уже подсознательно жаждут отправиться на заслуженный 15-минутный отдых.

41' Замбо-Ангисса получил повреждение в одном из единоборств в середине поля, так что арбитру пришлось впервые в этот вечер приглашать на поле медицинскую бригаду.

40' 1:1 - такова ситуация по статистике ударов по воротам. Получается, что с игры неаполитанцы ни разу не смогли попасть в створ ворот соперника.

39' Заброс теперь следовал в направлении Распадори, но снова мяч отскочил от газона слишком сильно, доставшись Консильи, который только рад этому.

38' Пошли сейчас сассуольцы активно прессинговать игроков "Наполи" на чужой половине поля. Показывают гости, что в функциональном плане они готовы очень прилично.

37' Ррахмани забросил длинный пас через полполя на забегание Осимхену, но получилось слишком сильно, так что Консильи завладел мячом без борьбы.

36' В ответной атаке команда Алессио Дионизи заработала свой угловой на правом фланге. Подача последовала в район дальней штанги на Нето, но тот пробил головой мимо цели.

34' После подачи углового с правого фланга Замбо-Ангисса опасно пробил головой, метя в дальнюю "девятку", но мяч пролетел рядом с целью - счастье на стороне "Сассуоло".

33' Ди Лоренцо с правого фланга ворвался в штрафную площадку и пытался скинуть мяч под удар Осимхену, но защитник "чёрно-зелёных" выбил мяч на угловой.

32' Сассуольцам пока что не удаётся найти пространство, чтобы нормально разгонять свои контратаки. Здорово "адзурри" держат ситуацию под контролем.

31' Штрафной удар неаполитанцы решили разыграть накоротке, но в итоге эта их атака ничем опасным не закончилась. Защитникам приходится спешно возвращаться назад.

30' Осимхен по правому краю разгонял быструю атаку "Наполи", но его в подкате срезал Нето, врезав соперника сзади по ногам.

29' Снова завелись болельщики на трибунах, которые дружно запели. Стараются они завести своих любимцев на то, чтобы второй гол в этой встрече забить уже в первом тайме.

27' Арбитр объявил минутную паузу на водопой. Достаточно жарко в Неаполе, так что это положено по регламенту.

26' Длинный заброс на правый фланг атаки прошёл на Политано, который пасовал в штрафную площадку на Лоботку, который решил пропустить мяч дальше, но за спиной Осимхена у него не оказалось.

25' Снова внезапно команда Руди Гарсии включилась в агрессивный прессинг на чужой половине поля, заставляя оппонентов просто выбивать мяч вперёд в борьбу.

24' На левом фланге теперь накоротке разыграли угловой неаполитанцы, передача прошла на ближний край штрафной площади на Распадори, который плотно пробивал с острого угла - мяч пролетел над ближней "девяткой".

23' Разумеется, контратаки хозяев поля будут всё равно нередкими. В одной из них сейчас был заработан угловой на правом фланге. Подача следовала на ближнюю штангу, но защищающиеся отбились.

22' "Наполи" явно решил после первого забитого гола играть по счёту, больше времени уделять безопасности своих ворот.

21' "Сассуоло" сейчас пасуется поперёк поля в центральной зоне, не встречая никакого сопротивления. Болельщики на трибунах подняли оглушительный свист.

20' Ди Лоренцо получил повреждение в одном из игровых единоборств. Надо теперь дать ему какое-то время, чтобы перетерпеть боль.

19' Провели свою первую акцентированную атаку сассуольцы, которая закончилась ударом Пинамонти из-за пределов штрафной площади, но Мерет достаточно уверенно справился с угрозой.

18' Всё-таки не выстояла команда Алессио Дионизи под натиском чемпиона Италии. Посмотрим, есть ли у "чёрно-зелёных" какой-то план Б.

17' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Виктор Осимхен!!!

Нападающий на паузе обманул Консильи, который завалился на левый бок, а Виктор пробил в другую сторону.

16' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "САССУОЛО"!

15' VAR взял паузу в этой встрече, по итогам предыдущего эпизода, после чего главный судья отправился к монитору, дабы лично пересмотреть повтор.

14' После розыгрыша углового Политано с правого фланга врывался в штрафную площадку, где падал в борьбе с Болокой. Свисток главного арбитра снова молчит.

13' Ди Лоренцо с правого фланга снова выполнял прострельную передачу в штрафную площадь гостей, но снова отбились сассуольцы, будет угловой.

12' Неаполитанцы отреагировали на пару попыток не самых опасных, но контратак "Сассуоло", поэтому стараются комбинировать осторожно, не допуская даже малейших обрезок.

11' С правого фланга последовала прострельная передача в штрафную площадку на Осимхена, но там под прессингом защитника нигериец не сумел нормально обработать мяч.

10' Постепенно стартовый сумбур на поле стихает. Хозяева поля принялись просто пасоваться поперёк поля, пытаясь как-то обнаружить слабые зоны у чужих владений.

9' Нет сегодня в стартовом составе Хвичи Кварацхелии, который пока что не готов играть долгое время, поэтому тренерскому штабу приходится его приберегать.

8' "Сассуоло" не пытается отсиживаться в обороне, несмотря на давление соперника. Стараются "нероверди" при малейшей возможности бегать в контратаке.

6' Осимхен врывался на правый край штрафной площади, но упал в борьбе с Нето. Но снова нарушения правил не было - пенальти быть не должно.

5' Очень агрессивно на первых минутах атакует команда Руди Гарсии. Очень хочется им как можно скорее повести здесь в счёте.

4' Лорьенте по левому флангу прорывался в контратаку, но упал в борьбе с одним из соперников. Арбитр развёл руки в стороны, показывая, что фола не было.

3' ОПАСНО! Распадори был близок к быстрому голу, замыкая прострельную передачу с левого фланга, но влепил мячом в ближнюю штангу.

2' Не очень много болельщиков собралось на трибунах, что удивительно. Стоило бы местной публике соскучиться по большому футболу и поддержать своих любимцев в этом матче, пусть и не против самого грозного соперника.