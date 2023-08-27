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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Наполи
2:0
Второй тайм: 79'
Сассуоло
0'
1:0
16' Пенальти
Осимхен Виктор
30' Желтая карточка
Нето Руан
51' Красная карточка
Лопес Максим
1:0
60' Не забитый пенальти
Распадори Джакомо
2:0
64' Гол
Ди Лоренцо Джованни
2:0. Гол Джованни Ди Лоренцо (ви...
Распадори не забил пенальти (вид...
Удаление Лопеса (видео). Чемпион...
1:0. Гол Виктора Осимхена с пена...
Распадори попал в штангу (видео)...

Ход матча

16'
Осимхен Виктор
1:0
30'
 
Нето Руан
51'
 
Лопес Максим
60'
Распадори Джакомо
1:0
61'
 
Рачич Урош
Болока Даниэль
61'
 
Педерсен Маркус Гольмгрен
Винья Матиас
61'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
Лорьенте Арман
61'
Кварацхелия Хвича
Политано Маттео
 
64'
Ди Лоренцо Джованни
(Кварацхелия Хвича)
2:0
69'
 
Мулаттьери Самуэле
Пинамонти Андреа
76'
 
Торстведт Кристиан
Байрами Недим

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 5
  • 298 Количество передач 202
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 122
Наполи 99.2% (121)
X 0.8% (1)
Сассуоло 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Сассуоло
1.37
5.80
8.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
81
Распадори
Джакомо
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
5
Эрлич
Мартин
44
Нето
Руан
17
Винья
Матиас
24
Болока
Даниэль
27
Лопес
Максим
11
Байрами
Недим
7
Энрике
Матеус
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
Наполи
4-3-3
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Наполи
Сассуоло

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

21 матч

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:2
СA
4:0
СA
6:1
СA
2:2
СA
3:3
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
К
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2.36
1.7

Среднее время на гол

38
52

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.64

Среднее время на гол

75
141

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

1.81
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

49
78

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 3 (1) 1.5
Ди Лоренцо Джованни 1 0.5
Политано Маттео 1 0.5
Кварацхелия Хвича 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоботка Станислав 1 0
Оливера Матиас 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Руди Гарсия 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 0 1
Нето Руан 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сассуоло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Наполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сассуоло
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1
Наполи - Хатайспор 4:0 Наполи - СПАЛ 1:1 Наполи - Сампдория 2:0 Болонья - Наполи 2:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Монца - Наполи 2:0 Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4
Сассуоло
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0
Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Сампдория - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0

Результаты матчей

Наполи
Сассуоло

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Наполи
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Наполи
 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Верона
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
5.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Лечче
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Монца
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Дженоа
 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Торино
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Лацио
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Сассуоло
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Наполи
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Сассуоло
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Дженоа
 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 2:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Дженоа
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сассуоло
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 3 (1)
Наполи Осимхен Виктор 3
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Салернитана Кандрева Антонио 2
Рома Белотти Андреа 2
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 2
Лечче Понграчич Марин 2
Сассуоло Лопес Максим 1
Верона Хиен Исак 1
Салернитана Фасио Федерико 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 79'
    Гораздо более вероятно, что "Наполи" оформит в этом матче крупную победу, нежели "Сассуоло" сумеет в этот вечер забить гол престижа.
  • Опасный момент
    78'
    ОПАСНО! Угловой с правого фланга подали "адзурри", после чего Осимхен сильно пробил головой точно под перекладину, но Консильи среагировал и спас свою команду.
  • Замена
    77'
    Последняя замена в составе "Сассуоло": вместо Недима Байрами на поле вышел Кристиан Торстведт.
  • Опасный момент
    76'
    С левого фланга прошёл прострел в район 11-метровой отметки на Осимхена, который в борьбе наносил мощный удар, но мяч полетел выше цели.
  • Угловой
    75'
    Угловой на левом фланге заработали хозяева поля, стараниями Кварацхелии. Но после подачи в штрафную площадку соперники смогли отбиться.
  • Фол, нарушение
    74'
    Замбо-Ангисса заработал на себе фол в середине поля. Не будут неаполитанцы торопиться возвращать мяч в игру.
  • Судья
    72'
    Арбитр перед заключительной фазой встречи отправил команды на минутный перерыв, чтобы футболисты могли напиться воды.
  • Угловой
    71'
    Редкий угловой на левом фланге заработали гости, но не смогли извлечь каких-то дивидендов из этого стандартного положения, сфолив в атаке.
  • Замена
    70'
    Четвёртая замена в составе "Сассуоло": вместо Андреа Пинамонти на поле вышел Самуэле Мулаттьери.
  • 69'
    "Сассуоло" особо не пытается что-то активное предпринимать в атаке, продолжая отсиживаться на своей половине поля. Думаю, что мысленно подопечные Алессио Дионизи уже капитулировали.
  • Травма, повреждение
    68'
    Пинамонти получил повреждение в одном из игровых единоборств. Пришлось вызывать на помощь медиков, чтобы они "починили" этого нападающего.
  • 67'
    Заброс на левый край штрафной площади прошёл на Кварацхелию, но грузину под натиском оппонента пришлось отступать на фланг, после чего отыгрывать мяч назад.
  • Описание гола
    65'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Джованни ди Лоренцо!!!
    Очень быстро Кварацхелия отметился результативным действием, выдав голевой пас на правый край штрафной площади на ди Лоренцо, который сильным ударом поразил дальний нижний угол.
  • 64'
    Овацией неаполитанские болельщики встретили на поле Кварацхелию. Полюбился экс-футболист казанского "Рубина" им в прошлом сезоне.
  • Замена
    63'
    Первая замена в составе "Наполи": вместо Матео Политано на поле вышел Хвича Кварацхелия.
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    • Замена
      62'
      Тройная замена в составе "Сассуоло": вместо Матиаса Виньи, Даниэля Болоки и Армандо Льоренте на поле вышли Маркус Педерсен, Урош Рачич и Эмиль Сейде.
    • Не забитый пенальти
      61'
      Решили неаполитанцы сменить пенальтиста, но это оказалось ошибкой. Джакомо Распадори с точки пробил в перекладину, от которой мяч срикошетил за пределы поля.
    • Пенальти!
      60'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "САССУОЛО"! После подачи углового следовал удар головой, но мяч угодил в руку Тольяну, поднятую вверх. Нельзя так играть защитнику в подобной ситуации.
    • Опасный момент
      59'
      Осимхен выполнил скидку на ди Лоренцо в штрафную площадку, которого в подкате опередил Винья, едва при этом не срезав мяч в собственные ворота.
    • 58'
      С правого фланга прострельная передача последовала за пределы штрафной площади на Зелиньски, но тот в касание пробил по воротам выше цели.
    • Опасный момент
      57'
      Распадори с левого края сместился в центр и мощно пробил по воротам, но Консильи удалось в падении парировать мяч в сторону.
    • Фол, нарушение
      55'
      Энрике в середине поля укрывал мяч корпусом от Замбо-Ангисса, сумев заработать штрафной удар для своей команды. Андре-Франк извинился после своего фола.
    • 54'
      И без того сассуольцы имели достаточно хмурые перспективы, а после потери одного футболиста они вовсе становятся призрачными.
    • Красная карточка
      53'
      КРАСНАЯ КАРТОЧКА ПОКАЗАНА ЛОПЕСУ! "САССУОЛО" ОСТАЁТСЯ В МЕНЬШИНСТВЕ! Максим что-то сказал в адрес арбитра в спокойной ситуации, после чего тот сразу остановил игру и удалил полузащитника.
    • Опасный момент
      52'
      Замбо-Ангисса по левому флангу на скорости протащил мяч в атаку, после чего простреливал в центр на Осимхена, но последний в борьбе с опекуном в касание пробил мимо ворот.
    • 51'
      Снова на первых минутах тайма команда Алессио Дионизи не может перейти с мячом даже за центральную линию поля, не говоря уже о чём-то большем.
    • 50'
      С правого фланга Политано сместился в центр и с полного хода плотно пробивал по воротам метров с 27 с левой ноги, но мяч пошёл мимо створа ворот.
    • Угловой
      49'
      На правом фланге угловой заработали неаполитанцы. Подача стандарта последовала в гущу футболистов, но борьбу в воздухе удалось выиграть сассуольцам.
    • Опасный момент
      48'
      ОПАСНО! С правого фланга прошла подача в центр штрафной площади на голову Осимхену, который сильным ударом головой метил под левую штангу, но немного промахнулся.
    • 47'
      Без замен обошлось в перерыве матча. В первом тайме никто особо не выпадал из игры, так что ранних замен лично я и не ожидал.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! "Наполи" пока что с минимальным счётом побеждает. Отдыхаем...
    • 45'
      В ответной атаке "Наполи" Осимхен на левом фланге получил мяч, дважды пытался прострелить в штрафную площадку, но соперники в обоих случаях ставили блок. В итоге после этого судья дал свисток, зафиксировав офсайд у нигерийца.
    • 45'
      Болока сейчас оказался на правом фланге атаки "Сассуоло", но выполнил поспешную подачу, попав в ближайшего собственного партнёра по команде, от которого мяч просто срикошетил на Мерета.
    • 45'
      Правым флангом в ответную атаку шли "чёрно-зелёные", которые пытались через короткий пас проникнуть в чужую штрафную площадку, но не получилось.
    • 45'
      Распадори пытался выполнить скрытый вертикальный пас по центру на Политано, но это явно было слишком оптимистичное решение.
    • Дополнительное время
      45'
      6 минут компенсировано.
    • Угловой
      44'
      После подачи углового с левого фланга хозяева отбили мяч из своей штрафной площади. С подбора мощно пробивал Болока, но мяч у него улетел в небеса.
    • 43'
      Падает темп на последних минутах первого тайма. Обе команды уже подсознательно жаждут отправиться на заслуженный 15-минутный отдых.
    • Травма, повреждение
      41'
      Замбо-Ангисса получил повреждение в одном из единоборств в середине поля, так что арбитру пришлось впервые в этот вечер приглашать на поле медицинскую бригаду.
    • 40'
      1:1 - такова ситуация по статистике ударов по воротам. Получается, что с игры неаполитанцы ни разу не смогли попасть в створ ворот соперника.
    • 39'
      Заброс теперь следовал в направлении Распадори, но снова мяч отскочил от газона слишком сильно, доставшись Консильи, который только рад этому.
    • 38'
      Пошли сейчас сассуольцы активно прессинговать игроков "Наполи" на чужой половине поля. Показывают гости, что в функциональном плане они готовы очень прилично.
    • 37'
      Ррахмани забросил длинный пас через полполя на забегание Осимхену, но получилось слишком сильно, так что Консильи завладел мячом без борьбы.
    • Угловой
      36'
      В ответной атаке команда Алессио Дионизи заработала свой угловой на правом фланге. Подача последовала в район дальней штанги на Нето, но тот пробил головой мимо цели.
    • Опасный момент
      34'
      После подачи углового с правого фланга Замбо-Ангисса опасно пробил головой, метя в дальнюю "девятку", но мяч пролетел рядом с целью - счастье на стороне "Сассуоло".
    • Угловой
      33'
      Ди Лоренцо с правого фланга ворвался в штрафную площадку и пытался скинуть мяч под удар Осимхену, но защитник "чёрно-зелёных" выбил мяч на угловой.
    • 32'
      Сассуольцам пока что не удаётся найти пространство, чтобы нормально разгонять свои контратаки. Здорово "адзурри" держат ситуацию под контролем.
    • Фол, нарушение
      31'
      Штрафной удар неаполитанцы решили разыграть накоротке, но в итоге эта их атака ничем опасным не закончилась. Защитникам приходится спешно возвращаться назад.
    • Желтая карточка
      30'
      Осимхен по правому краю разгонял быструю атаку "Наполи", но его в подкате срезал Нето, врезав соперника сзади по ногам.
    • 29'
      Снова завелись болельщики на трибунах, которые дружно запели. Стараются они завести своих любимцев на то, чтобы второй гол в этой встрече забить уже в первом тайме.
    • Судья
      27'
      Арбитр объявил минутную паузу на водопой. Достаточно жарко в Неаполе, так что это положено по регламенту.
    • 26'
      Длинный заброс на правый фланг атаки прошёл на Политано, который пасовал в штрафную площадку на Лоботку, который решил пропустить мяч дальше, но за спиной Осимхена у него не оказалось.
    • 25'
      Снова внезапно команда Руди Гарсии включилась в агрессивный прессинг на чужой половине поля, заставляя оппонентов просто выбивать мяч вперёд в борьбу.
    • Опасный момент
      24'
      На левом фланге теперь накоротке разыграли угловой неаполитанцы, передача прошла на ближний край штрафной площади на Распадори, который плотно пробивал с острого угла - мяч пролетел над ближней "девяткой".
    • Угловой
      23'
      Разумеется, контратаки хозяев поля будут всё равно нередкими. В одной из них сейчас был заработан угловой на правом фланге. Подача следовала на ближнюю штангу, но защищающиеся отбились.
    • 22'
      "Наполи" явно решил после первого забитого гола играть по счёту, больше времени уделять безопасности своих ворот.
    • 21'
      "Сассуоло" сейчас пасуется поперёк поля в центральной зоне, не встречая никакого сопротивления. Болельщики на трибунах подняли оглушительный свист.
    • Травма, повреждение
      20'
      Ди Лоренцо получил повреждение в одном из игровых единоборств. Надо теперь дать ему какое-то время, чтобы перетерпеть боль.
    • 19'
      Провели свою первую акцентированную атаку сассуольцы, которая закончилась ударом Пинамонти из-за пределов штрафной площади, но Мерет достаточно уверенно справился с угрозой.
    • 18'
      Всё-таки не выстояла команда Алессио Дионизи под натиском чемпиона Италии. Посмотрим, есть ли у "чёрно-зелёных" какой-то план Б.
    • Пенальти
      17'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Виктор Осимхен!!!
      Нападающий на паузе обманул Консильи, который завалился на левый бок, а Виктор пробил в другую сторону.
    • Пенальти!
      16'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "САССУОЛО"!
    • Видеоповтор
      15'
      VAR взял паузу в этой встрече, по итогам предыдущего эпизода, после чего главный судья отправился к монитору, дабы лично пересмотреть повтор.
    • Судья
      14'
      После розыгрыша углового Политано с правого фланга врывался в штрафную площадку, где падал в борьбе с Болокой. Свисток главного арбитра снова молчит.
    • Угловой
      13'
      Ди Лоренцо с правого фланга снова выполнял прострельную передачу в штрафную площадь гостей, но снова отбились сассуольцы, будет угловой.
    • 12'
      Неаполитанцы отреагировали на пару попыток не самых опасных, но контратак "Сассуоло", поэтому стараются комбинировать осторожно, не допуская даже малейших обрезок.
    • 11'
      С правого фланга последовала прострельная передача в штрафную площадку на Осимхена, но там под прессингом защитника нигериец не сумел нормально обработать мяч.
    • 10'
      Постепенно стартовый сумбур на поле стихает. Хозяева поля принялись просто пасоваться поперёк поля, пытаясь как-то обнаружить слабые зоны у чужих владений.
    • 9'
      Нет сегодня в стартовом составе Хвичи Кварацхелии, который пока что не готов играть долгое время, поэтому тренерскому штабу приходится его приберегать.
    • 8'
      "Сассуоло" не пытается отсиживаться в обороне, несмотря на давление соперника. Стараются "нероверди" при малейшей возможности бегать в контратаке.
    • Судья
      6'
      Осимхен врывался на правый край штрафной площади, но упал в борьбе с Нето. Но снова нарушения правил не было - пенальти быть не должно.
    • 5'
      Очень агрессивно на первых минутах атакует команда Руди Гарсии. Очень хочется им как можно скорее повести здесь в счёте.
    • Судья
      4'
      Лорьенте по левому флангу прорывался в контратаку, но упал в борьбе с одним из соперников. Арбитр развёл руки в стороны, показывая, что фола не было.
    • Штанга
      3'
      ОПАСНО! Распадори был близок к быстрому голу, замыкая прострельную передачу с левого фланга, но влепил мячом в ближнюю штангу.
    • 2'
      Не очень много болельщиков собралось на трибунах, что удивительно. Стоило бы местной публике соскучиться по большому футболу и поддержать своих любимцев в этом матче, пусть и не против самого грозного соперника.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 2:0 Сассуоло

    Исход игры
    Наполи
    99.2% (121)
    Ничья
    0.8% (1)
    Сассуоло
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (58)
    Меньше
    50.43% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    41.03% (48)
    Нет
    58.97% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    45.1% (55)
    2:1 Наполи
    18.9% (23)
    3:1 Наполи
    17.2% (21)
    3:0 Наполи
    7.4% (9)
    1:0 Наполи
    3.3% (4)
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