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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Ювентус
0:1
Перерыв
Болонья
0'
12' Желтая карточка
Рабио Адриен
17' Желтая карточка
Пош Штефан
0:1
24' Гол
Фергюсон Льюис
0:1. Гол Льюиса Фергюсона (видео...

Ход матча

12'
Рабио Адриен
 
17'
 
Пош Штефан
24'
0:1
Фергюсон Льюис
(Зиркзее Джошуа)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 295 Количество передач 194
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 125
Ювентус 98.4% (123)
X 0.8% (1)
Болонья 0.8% (1)
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Ювентус
Ничья
Болонья
3.85
3.85
5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Перин
Маттиа
6
Данило
Луис
3
Бремер
Глейсон
12
Алекс
Сандро
22
Веа
Тимоти
21
Фаджоли
Николо
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
27
Камбьясо
Андреа
9
Влахович
Душан
7
Кьеза
Федерико
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
22
Ликояннис
Хараламбос
6
Моро
Никола
20
Эбишер
Мишель
11
Ндой
Дан
19
Фергюсон
Льюис
7
Орсолини
Риккардо
9
Зиркзее
Джошуа
Ювентус
3-5-2
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Ювентус
Болонья

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76%
8%
16%
19 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 3 победы

30 матчей

73.3%
23.3%
3.4%
22 победы 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
14 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.3%
26.7%
10%
19 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
К
0:2
СA
2:0
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:2
СA
3:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:1
К
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
4:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

2
1.73

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.4
0.73

Среднее время на гол

225
122

Всего голов

36
37

Голов в среднем за матч

1.2
1.23

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

75
72

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 1 (1) 0.5
Рабио Адриен 1 0.5
Кьеза Федерико 1 0.5
Камбьясо Андреа 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Льюис 1 0.5
Зиркзее Джошуа 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алекс Сандро 1 0
Данило Луис 1 0
Рабио Адриен 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эбишер Мишель 1 0
Пош Штефан 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Ювентус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Болонья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2
Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1
Болонья
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Болонья - Милан 0:2 Болонья - Чезена 2:0 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Утрехт - Болонья 1:2
Болонья - Монако 2:3 Болонья - Палермо 2:2 Лечче - Болонья 2:3 Болонья - Наполи 2:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Болонья - Рома 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0

Результаты матчей

Ювентус
Болонья

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Фиорентина
 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Верона
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Ювентус
 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Монца
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Болонья
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Лечче
 0:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Торино
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фиорентина
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лечче
 0:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Салернитана
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ювентус
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Болонья
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 2:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Болонья
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лечче
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 3 (1)
Салернитана Кандрева Антонио 2
Рома Белотти Андреа 2
Наполи Осимхен Виктор 2
Интер Милан Мартинес Лаутаро 2
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 2
Лечче Понграчич Марин 2
Верона Хиен Исак 1
Салернитана Фасио Федерико 1
Фиорентина Бонавентура Джакомо 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. "Ювентус" пока что проигрывает в родных стенах "Болонье" со счётом 0:1.
  • Офсайд
    45'
    Офсайд на левом фланге зафиксирован у Душана Влаховича, которому адресовалась туда полудиагональная передача из центра поля.
  • 45'
    Николо Фаджоли выполнил подачу с хозяйского штрафного с правого фланга, а верх в центре своей штрафной площади выиграл Джон Лукуми. 
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил главный арбитр к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Подача с левого фланга полетела в штрафную площадь "Болоньи" на Тимоти Веа, который сделал непонятную скидку головой, а Риккардо Орсолини затем эффектно вынес мяч через себя.
  • 43'
    Итак, первый тайм неумолимо катится к своему завершению. Болельщики "Ювентуса" не могут быть довольны тем, как их любимая команда проводит время на поле до перерыва.
  • 42'
    Николо Фаджоли слева со штрафного направил мяч в ближний угол створа, куда его не пустил Лукаш Скорупски. Скорость удара была невысокой, и вратарь гостей сделал то, что должен был сделать.
  • Фол, нарушение
    41'
    "Ювентус" заработал штрафной удар на левом фланге. Штефан Пош сфолил против Андреа Камбьясо. Это может быть достаточно опасный стандарт перед воротами "Болоньи".
  • 40'
    Пытаются "бьянконери" выискивать в оборонительных построениях "красно-чёрных" бреши, однако не так-то просто находить свободные зоны подопечным Макса Аллеги.
  • Дождь
    39'
    Дождь наблюдается в Турине, то есть "скользкие" погодные условия, которые могут поспособствовать тому, чтобы команды наносили болье ударов с дальних дистанций.
  • 38'
    Тимоти Веа принял мяч на правом полуфланге, там упустили его защитники гостей. Пробил затем игрок "Ювентуса" по воротам, и от соперника сфера срикошетила к ближнему углу ворот, где её забрал Лукаш Скорупски.
  • 37'
    Что касается "Болоньи", то в первом туре чемпионата Италии она не набрала ни одного очка, поскольку потерпела поражение от "Милана". Естественно, хотят сегодня "борзые" одержать победу", не зря же у них такое прозвище.
  • 36'
    Конечно, для команды Массимилиано Аллегри было бы предпочтительно забить гол в раздевалку, чтобы второй тайм начинать уже с чистого листа, а не в качестве уступающего в счёте коллектива.
  • 35'
    "Ювентус" вернулся к практике проведения позиционных наступательных действий, однако толку от этого мало пока что для "старой синьоры". Оборона "Болоньи" твёрдо стоит и не гнётся.
  • 34'
    Федерико Кьеза протаскивал мяч в левую часть штрафной площади "Болоньи", однако Сэм Бёкема безукоризненно действовал в подкате, чисто вынеся сферу за боковую линию.
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    • Фол, нарушение
      33'
      Адриен Рабио не дал Риккардо Орсолини спокойно укрыть мяч корпусом перед своей штрафной площадью и ударил сзади соперника. Судья зафиксировал фол "Ювентуса" на чужой половине поля. 
    • 32'
      Душан Влахович вроде бы показал, что ему потребуется медицинская помощь, однако всё нормально с нападающим "Ювентуса", он продолжит матч в нормальном режиме. Показывал он, что ударили его локтем по лицу.
    • 31'
      А вот сейчас некий пожар возник в центре обороны "Болоньи", откуда секунд десять не могли вынести мяч хозяева. Хорошо для гостей, что попытка отличиться в исполнении Николо Фаджоли была накрыта.
    • 30'
      Теперь Никола Моро приложился с левого полуфланга. До ворот "Ювентуса" было значительное расстояние, и мяч слишком сильно отклонился от створа, чтобы можно было называть это опасным моментом.
    • Опасный момент
      29'
      МОМЕНТ! Льюис Фергюсон был сейчас в шаге от дубля на стадионе в Турине. Пробивал он с подступов к штрафной площади и лишь за малым не отправил мяч в правый нижний угол.
    • 28'
      Ещё и в центре поля не всё гладко у защитников "Ювентуса". Дан Ндой просто находится рядом, а Алекс Сандро чуть ли не панически вынужден головой отпасовывать мяч назад вратарю.
    • 27'
      Недовольным выглядит Душан Влахович. Оно и понятно. На правом фланге атаки вёл борьбу только что сербский нападающий, но аут оказался в пользу "Болоньи", а не "Ювентуса".
    • 26'
      Нужна какая-то взбучка "старой синьоре", чтобы освежиться и обрушить шквал атак на оборону "Болоньи", которая в последние минуты прозябала без дела.
    • Травма, повреждение
      25'
      У Глейсона Бремера не всё в порядке со здоровьем, требуется ему медицинская помощь, поэтому игра пока не возобновляется после забитого мяча "Болоньи".
    • Описание гола
      24'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Льюис Фергюсон!
      Плохи дела у "Ювентуса" в обороне, плохи. Зиркзее по центру отдал короткий пас вперёд в штрафную площадь, Алекс Сандро не смог ничего поделать в подкате, а когда поднялся на ноги, было уже поздно, ведь Фергюсон успешно покатил мяч в левый угол.
    • Опасный момент
      23'
      Довели свою атаку гости до опасного момента. Из центра была отдана короткая передача направо, чтобы Джошуа Зиркзее нанёс удар низом в ближний угол в руки Маттиа Перина.
    • 21'
      С левого фланга у хозяев отправилась длинная подача в район дальней девятки, и на секунду показалось, что мяч может юркнуть в ворота, однако сфера проделала путь на дальний край поля.
    • 20'
      Нет подавляющего территориального преимущества у "Ювентуса". Вполне неплохо чувствует себя "Болонья" на футбольном поле, не ощущая на себе грандиозного давления от противника.
    • Фол, нарушение
      19'
      Андреас Камбьясо на своей половине поля на левом фланге обороны с фолом встретил Дана Ндоя, ударив того по ногам, а затем выразил несогласие с решением главного арбитра назначить штрафной удар.
    • Фол, нарушение
      18'
      Неудачно разыграли свой штрафной удар футболисты "Ювентуса", ничего опасного не создали, а теперь уже зафиксирован мелкий фланговый фол в центральной трети поля со стороны Глейсона Бремера на Джошуа Зиркзее.
    • Желтая карточка
      17'
      Штефан Пош на правом фланге обороны не совладал со здорово раскрутившимся Федерико Кьезой и ударил по ногам юркого соперника, за что получил жёлтую карточку от арбитра.
    • Угловой
      16'
      Андреа Камбьясо разыграл корнер на правом фланге, последовала подача, и Джон Лукуми выбил мяч из своей штрафной площади. То есть неопасным оказался угловой "Ювентуса".
    • Судья
      15'
      Заработали туринцы угловой на правом фланге, но арбитр пока не даёт исполнить это стандартное положение. Смотрит рефери, чтобы не толкались футболисты в штрафной площади.
    • 14'
      "Красно-синие" демонстрируют, что не собираются всё время отсиживаться в обороне. Команда гостей тоже хочет атаковать и пытаться взломать чужую защиту при удобной возможности.
    • Угловой
      13'
      Угловой у "Болоньи" на правом фланге. Низкая подача от флажка следует в район ближнего угла вратарской, и никакой опасности у ворот "Ювентуса" не образуется.
    • Желтая карточка
      12'
      Алекс Сандро не по правилам действовал на своей половине поля против Дана Ндоя, уронив того на газон, и получил в награду от арбитра жёлтую карточку.
    • 11'
      В первом туре чемпионата Италии "Ювентус" одержал на выезде крупную победу над "Удинезе". Нет сомнений, что поклонники "старой синьоры" ждут от своих любимцев продолжения банкета.
    • Офсайд
      10'
      Федерико Кьеза оказался в положении вне игры возле левого угла чужой штрафной площади, поэтому лайнсмен зажёг свой флажок.
    • 9'
      Николо Моро нанёс удар по воротам "старой синьоры" с подступов к штрафной площади и не смог попасть в створ, мяч прошёл рядом с левым углом рамки Маттиа Перина.
    • 8'
      "Ювентус", конечно, считается фаворитом сегодняшнего матча, но в последние сезоны команда Массимилиано Аллегри утратила свои позиции в итальянском футболе.
    • Травма, повреждение
      7'
      Тимоти Веа получает медицинскую помощь на футбольном поле. Пострадал он недавно в столкновении с другим 22 номером Хараламбосом Ликояннисом.
    • 6'
      Состоялась у визитёров атака правым флангом с подачей в штрафную площадь "бьянконери", но там легко справились хозяева, ничего опасного сзади не допустили, Глейсон Бремер удачно сыграл на втором этаже.
    • 5'
      Тиаго Мотта поправляет свою кепку в технической зоне. Главный тренер "Болоньи" переживает за свою команду и за то, как он выглядит перед камерами.
    • 4'
      Федерико Кьеза пытался прорваться по центру сквозь оборону соперника, однако там слишком плотно было, и защитники "Болоньи" выбили мяч за боковую линию один раз, а потом и другой.
    • Офсайд
      3'
      МОМЕНТ! Душан Влахович обрёл мяч на левом полуфланге после заброса из глубины поля и выстрелил выше створа. Но всё равно там офсайд зафиксирован у сербского форварда.
    • 2'
      Гости уже побывали в позиционной атаке на левом фланге, Льюис Фергюсон вбрасывал аут, но дальше никакого интересного продолжения у "Болоньи" не получилось.
    • 1'
      "Ювентус" появился на поле в бело-чёрной форме, тогда как "Болонья" предстала перед зрителями в красно-чёрной расцветке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус 0:1 Болонья

    Исход игры
    Ювентус
    98.4% (123)
    Ничья
    0.8% (1)
    Болонья
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.87% (47)
    Меньше
    59.13% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    30.43% (35)
    Нет
    69.57% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    48% (60)
    2:1 Ювентус
    16.8% (21)
    3:1 Ювентус
    10.4% (13)
    3:0 Ювентус
    8.8% (11)
    1:0 Ювентус
    6.4% (8)
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