Николо Фаджоли слева со штрафного направил мяч в ближний угол створа, куда его не пустил Лукаш Скорупски. Скорость удара была невысокой, и вратарь гостей сделал то, что должен был сделать.

Итак, первый тайм неумолимо катится к своему завершению. Болельщики "Ювентуса" не могут быть довольны тем, как их любимая команда проводит время на поле до перерыва.

Подача с левого фланга полетела в штрафную площадь "Болоньи" на Тимоти Веа, который сделал непонятную скидку головой, а Риккардо Орсолини затем эффектно вынес мяч через себя.

Николо Фаджоли выполнил подачу с хозяйского штрафного с правого фланга, а верх в центре своей штрафной площади выиграл Джон Лукуми.

Офсайд на левом фланге зафиксирован у Душана Влаховича, которому адресовалась туда полудиагональная передача из центра поля.

Звучит свисток на перерыв. "Ювентус" пока что проигрывает в родных стенах "Болонье" со счётом 0:1.

Федерико Кьеза протаскивал мяч в левую часть штрафной площади "Болоньи", однако Сэм Бёкема безукоризненно действовал в подкате, чисто вынеся сферу за боковую линию.

"Ювентус" вернулся к практике проведения позиционных наступательных действий, однако толку от этого мало пока что для "старой синьоры". Оборона "Болоньи" твёрдо стоит и не гнётся.

Конечно, для команды Массимилиано Аллегри было бы предпочтительно забить гол в раздевалку, чтобы второй тайм начинать уже с чистого листа, а не в качестве уступающего в счёте коллектива.

Что касается "Болоньи", то в первом туре чемпионата Италии она не набрала ни одного очка, поскольку потерпела поражение от "Милана". Естественно, хотят сегодня "борзые" одержать победу", не зря же у них такое прозвище.

Тимоти Веа принял мяч на правом полуфланге, там упустили его защитники гостей. Пробил затем игрок "Ювентуса" по воротам, и от соперника сфера срикошетила к ближнему углу ворот, где её забрал Лукаш Скорупски.

Дождь наблюдается в Турине, то есть "скользкие" погодные условия, которые могут поспособствовать тому, чтобы команды наносили болье ударов с дальних дистанций.

Пытаются "бьянконери" выискивать в оборонительных построениях "красно-чёрных" бреши, однако не так-то просто находить свободные зоны подопечным Макса Аллеги.

"Ювентус" заработал штрафной удар на левом фланге. Штефан Пош сфолил против Андреа Камбьясо. Это может быть достаточно опасный стандарт перед воротами "Болоньи".

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Льюис Фергюсон! Плохи дела у "Ювентуса" в обороне, плохи. Зиркзее по центру отдал короткий пас вперёд в штрафную площадь, Алекс Сандро не смог ничего поделать в подкате, а когда поднялся на ноги, было уже поздно, ведь Фергюсон успешно покатил мяч в левый угол.

У Глейсона Бремера не всё в порядке со здоровьем, требуется ему медицинская помощь, поэтому игра пока не возобновляется после забитого мяча "Болоньи".

Нужна какая-то взбучка "старой синьоре", чтобы освежиться и обрушить шквал атак на оборону "Болоньи", которая в последние минуты прозябала без дела.

Недовольным выглядит Душан Влахович. Оно и понятно. На правом фланге атаки вёл борьбу только что сербский нападающий, но аут оказался в пользу "Болоньи", а не "Ювентуса".

Ещё и в центре поля не всё гладко у защитников "Ювентуса". Дан Ндой просто находится рядом, а Алекс Сандро чуть ли не панически вынужден головой отпасовывать мяч назад вратарю.

МОМЕНТ! Льюис Фергюсон был сейчас в шаге от дубля на стадионе в Турине. Пробивал он с подступов к штрафной площади и лишь за малым не отправил мяч в правый нижний угол.

Теперь Никола Моро приложился с левого полуфланга. До ворот "Ювентуса" было значительное расстояние, и мяч слишком сильно отклонился от створа, чтобы можно было называть это опасным моментом.

А вот сейчас некий пожар возник в центре обороны "Болоньи", откуда секунд десять не могли вынести мяч хозяева. Хорошо для гостей, что попытка отличиться в исполнении Николо Фаджоли была накрыта.

Душан Влахович вроде бы показал, что ему потребуется медицинская помощь, однако всё нормально с нападающим "Ювентуса", он продолжит матч в нормальном режиме. Показывал он, что ударили его локтем по лицу.

Адриен Рабио не дал Риккардо Орсолини спокойно укрыть мяч корпусом перед своей штрафной площадью и ударил сзади соперника. Судья зафиксировал фол "Ювентуса" на чужой половине поля.

23' Довели свою атаку гости до опасного момента. Из центра была отдана короткая передача направо, чтобы Джошуа Зиркзее нанёс удар низом в ближний угол в руки Маттиа Перина.

21' С левого фланга у хозяев отправилась длинная подача в район дальней девятки, и на секунду показалось, что мяч может юркнуть в ворота, однако сфера проделала путь на дальний край поля.

20' Нет подавляющего территориального преимущества у "Ювентуса". Вполне неплохо чувствует себя "Болонья" на футбольном поле, не ощущая на себе грандиозного давления от противника.

19' Андреас Камбьясо на своей половине поля на левом фланге обороны с фолом встретил Дана Ндоя, ударив того по ногам, а затем выразил несогласие с решением главного арбитра назначить штрафной удар.

18' Неудачно разыграли свой штрафной удар футболисты "Ювентуса", ничего опасного не создали, а теперь уже зафиксирован мелкий фланговый фол в центральной трети поля со стороны Глейсона Бремера на Джошуа Зиркзее.

17' Штефан Пош на правом фланге обороны не совладал со здорово раскрутившимся Федерико Кьезой и ударил по ногам юркого соперника, за что получил жёлтую карточку от арбитра.

16' Андреа Камбьясо разыграл корнер на правом фланге, последовала подача, и Джон Лукуми выбил мяч из своей штрафной площади. То есть неопасным оказался угловой "Ювентуса".

15' Заработали туринцы угловой на правом фланге, но арбитр пока не даёт исполнить это стандартное положение. Смотрит рефери, чтобы не толкались футболисты в штрафной площади.

14' "Красно-синие" демонстрируют, что не собираются всё время отсиживаться в обороне. Команда гостей тоже хочет атаковать и пытаться взломать чужую защиту при удобной возможности.

13' Угловой у "Болоньи" на правом фланге. Низкая подача от флажка следует в район ближнего угла вратарской, и никакой опасности у ворот "Ювентуса" не образуется.

12' Алекс Сандро не по правилам действовал на своей половине поля против Дана Ндоя, уронив того на газон, и получил в награду от арбитра жёлтую карточку.

11' В первом туре чемпионата Италии "Ювентус" одержал на выезде крупную победу над "Удинезе". Нет сомнений, что поклонники "старой синьоры" ждут от своих любимцев продолжения банкета.

10' Федерико Кьеза оказался в положении вне игры возле левого угла чужой штрафной площади, поэтому лайнсмен зажёг свой флажок.

9' Николо Моро нанёс удар по воротам "старой синьоры" с подступов к штрафной площади и не смог попасть в створ, мяч прошёл рядом с левым углом рамки Маттиа Перина.

8' "Ювентус", конечно, считается фаворитом сегодняшнего матча, но в последние сезоны команда Массимилиано Аллегри утратила свои позиции в итальянском футболе.

7' Тимоти Веа получает медицинскую помощь на футбольном поле. Пострадал он недавно в столкновении с другим 22 номером Хараламбосом Ликояннисом.

6' Состоялась у визитёров атака правым флангом с подачей в штрафную площадь "бьянконери", но там легко справились хозяева, ничего опасного сзади не допустили, Глейсон Бремер удачно сыграл на втором этаже.

5' Тиаго Мотта поправляет свою кепку в технической зоне. Главный тренер "Болоньи" переживает за свою команду и за то, как он выглядит перед камерами.

4' Федерико Кьеза пытался прорваться по центру сквозь оборону соперника, однако там слишком плотно было, и защитники "Болоньи" выбили мяч за боковую линию один раз, а потом и другой.

3' МОМЕНТ! Душан Влахович обрёл мяч на левом полуфланге после заброса из глубины поля и выстрелил выше створа. Но всё равно там офсайд зафиксирован у сербского форварда.

2' Гости уже побывали в позиционной атаке на левом фланге, Льюис Фергюсон вбрасывал аут, но дальше никакого интересного продолжения у "Болоньи" не получилось.

1' "Ювентус" появился на поле в бело-чёрной форме, тогда как "Болонья" предстала перед зрителями в красно-чёрной расцветке.