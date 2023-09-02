Тур: 6. Стадион: Кэшпойнт Арена.
0:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
22'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Йегер
Лукас
20
Gustavo
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
28 Jan Jurcec
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
-
44 Данте АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|1
|0.17
|Нухиу Атдхи
|1
|0.17
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.17
|Фадингер Лукас
|1
|0.17
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0.17
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|4
|0.67
|Саркария Манприт
|1 (1)
|0.17
|Вютрих Грегори
|1
|0.17
|Газибегович Юсуф
|1
|0.17
|Аффенгрубер Давид
|1
|0.17
|Хорват Томи
|1
|0.17
|Бовинг Виллиам
|0
|0
|Шнегг Давид
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|2
|0
|Йегер Лукас
|2
|0
|Mike-Steven Baehre
|2
|0
|Штандфест Йоахим
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Фадингер Лукас
|1
|0
|Бишоф Ной
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|3
|0
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|Шнегг Давид
|0
|1
|Саркария Манприт
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Серрано Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Штурм Грац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
6
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Штурм Грац
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
1
100%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0
Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0
Штурм Грац
(19 матчей)
52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0
ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0 САК Клагенфурт - Штурм Грац 2:7 Штурм Грац - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм Грац 6:1 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 Штурм Грац - Партизан 2:1 Штурм Грац - ТСК 2:1 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм Грац 7:3 Вайндорф Санкт-Анна-ам-Айген - Штурм Грац 4:4
Результаты матчей
Альтах
Штурм Грац
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Альтах
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
32
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|3.
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|11 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|8.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|9.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|9 - 18
|4
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|8.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|4 (2)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|3 (2)
|Хартберг
|Диаките Усман
|4
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|3
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|3
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|3
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3