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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Альтах
0:0
Первый тайм: 45'
Штурм Грац
0'
1:0
22' Гол
Нухиу Атдхи

Ход матча

22'
Нухиу Атдхи
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Штурм Грац
6.15
5.80
4.15
Все Коэффициенты
1
Стоянович
Деян
4
Felix
Strauss
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
27
Гебауэр
Кристиан
12
Лукачевич
Леонардо
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
30
Фадингер
Лукас
9
Нухиу
Атдхи
20
Gustavo
VI
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
15
Бовинг
Виллиам
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
11
Саркария
Манприт
9
Влодарчик
Шимон
Альтах
3-4-1-2
Штурм Грац
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 1 0.17
Нухиу Атдхи 1 0.17
Гебауэр Кристиан 1 0.17
Фадингер Лукас 1 0.17
Коллер Пауль-Фридрих 1 0.17
Лукачевич Леонардо 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 4 0.67
Саркария Манприт 1 (1) 0.17
Вютрих Грегори 1 0.17
Газибегович Юсуф 1 0.17
Аффенгрубер Давид 1 0.17
Хорват Томи 1 0.17
Бовинг Виллиам 0 0
Шнегг Давид 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 2 0
Йегер Лукас 2 0
Mike-Steven Baehre 2 0
Штандфест Йоахим 1 0
Gustavo VI 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Райнер Константин 1 0
Фадингер Лукас 1 0
Бишоф Ной 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 3 0
Горенц-Станкович Йон 2 0
Прасс Александр 2 0
Шнегг Давид 0 1
Саркария Манприт 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Серрано Хавьер 1 0

Результаты матчей

Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Штурм Грац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
6
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Штурм Грац
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
1
100%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0
Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0
Штурм Грац
(19 матчей)
52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0
ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0 САК Клагенфурт - Штурм Грац 2:7 Штурм Грац - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм Грац 6:1 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 Штурм Грац - Партизан 2:1 Штурм Грац - ТСК 2:1 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм Грац 7:3 Вайндорф Санкт-Анна-ам-Айген - Штурм Грац 4:4

Результаты матчей

Альтах
Штурм Грац

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Альтах
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 5 0 0 14 - 2 15
2.
Штурм Грац
 0:0 6 4 2 0 10 - 1 14
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 9 - 4 9
4.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
5.
ЛАСК
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Альтах
 0:0 6 2 2 2 5 - 7 8
7.
Хартберг
 6 2 2 2 10 - 13 8
8.
Вольфсбергер
 6 1 3 2 6 - 9 6
9.
Аустрия Вена
 5 1 1 3 2 - 7 4
10.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 1 4 9 - 18 4
11.
Аустрия Лустенау
 5 0 2 3 3 - 9 2
12.
Сваровски Тироль
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
ЛАСК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
5.
Альтах
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
6.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 0 - 3 1
9.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 8 1
10.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 4 - 8 1
11.
Хартберг
 3 0 1 2 3 - 10 1
12.
Аустрия Лустенау
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Аустрия Клагенфурт
 3 2 1 0 6 - 1 7
3.
Хартберг
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Штурм Грац
 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
Рапид Вена
 2 1 1 0 6 - 1 4
6.
Альтах
 0:0 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Аустрия Вена
 3 1 0 2 2 - 4 3
8.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 0 3 6 - 10 3
9.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Вольфсбергер
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 1 - 5 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 4 (2)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 4
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 3
Штурм Грац Китеишвили Отар 3
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 3
Хартберг Хайль Юрген 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Г О О О О Л - Нухиу Атдхи бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Штурм Грац
6.15
5.80
4.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альтах 0:0 Штурм Грац онлайн

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