  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Альтах
1:2
Конец матча
Штурм Грац
0'
0:1
63' Гол
Китеишвили Отар
74' Желтая карточка
Китеишвили Отар
1:1
77' Гол
Коллер Пауль-Фридрих
88' Желтая карточка
Felix Strauss
88' Желтая карточка
Бишоф Ной
1:2
90' Гол
Фусейни Мохаммед
90' Красная карточка
Felix Strauss
90' Желтая карточка
Газибегович Юсуф
90'+10
1
Стоянович
Деян
4
Felix
Strauss
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
27
Гебауэр
Кристиан
12
Лукачевич
Леонардо
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
30
Фадингер
Лукас
9
Нухиу
Атдхи
20
Gustavo
VI
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
15
Бовинг
Виллиам
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
11
Саркария
Манприт
9
Влодарчик
Шимон
Альтах
3-4-1-2
Штурм Грац
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.33
Gustavo VI 1 0.17
Гебауэр Кристиан 1 0.17
Фадингер Лукас 1 0.17
Лукачевич Леонардо 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 4 0.67
Саркария Манприт 1 (1) 0.17
Фусейни Мохаммед II 1 0.17
Вютрих Грегори 1 0.17
Китеишвили Отар 1 0.17
Газибегович Юсуф 1 0.17
Аффенгрубер Давид 1 0.17
Хорват Томи 1 0.17
Бовинг Виллиам 0 0
Шнегг Давид 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Strauss 1 1
Нухиу Атдхи 2 0
Йегер Лукас 2 0
Mike-Steven Baehre 2 0
Бишоф Ной 2 0
Штандфест Йоахим 1 0
Gustavo VI 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Райнер Константин 1 0
Фадингер Лукас 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 4 0
Горенц-Станкович Йон 2 0
Прасс Александр 2 0
Шнегг Давид 0 1
Саркария Манприт 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Серрано Хавьер 1 0

Результаты матчей

Альтах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Штурм Грац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Штурм Грац
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
6
Альтах
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Штурм Грац
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
1
17%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
60%
3
25%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
10%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0
Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0
Штурм Грац
(19 матчей)
52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0
ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0 САК Клагенфурт - Штурм Грац 2:7 Штурм Грац - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм Грац 6:1 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 Штурм Грац - Партизан 2:1 Штурм Грац - ТСК 2:1 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм Грац 7:3 Вайндорф Санкт-Анна-ам-Айген - Штурм Грац 4:4

Результаты матчей

Альтах
Штурм Грац

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Альтах
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Зальцбург
 5 5 0 0 14 - 2 15
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 9 - 4 9
4.
Рапид Вена
 5 2 2 1 11 - 3 8
5.
ЛАСК
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Хартберг
 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Альтах
 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Вольфсбергер
 6 1 3 2 6 - 9 6
9.
Аустрия Вена
 5 1 1 3 2 - 7 4
10.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 1 4 9 - 18 4
11.
Аустрия Лустенау
 5 0 2 3 3 - 9 2
12.
Сваровски Тироль
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
ЛАСК
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Зальцбург
 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
5.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
Альтах
 3 1 0 2 2 - 4 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Аустрия Вена
 2 0 1 1 0 - 3 1
9.
Блау-Вайсс Линц
 2 0 1 1 3 - 8 1
10.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 4 - 8 1
11.
Хартберг
 3 0 1 2 3 - 10 1
12.
Аустрия Лустенау
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Штурм Грац
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Хартберг
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Рапид Вена
 2 1 1 0 6 - 1 4
6.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Аустрия Вена
 3 1 0 2 2 - 4 3
8.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 0 3 6 - 10 3
9.
Аустрия Лустенау
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Вольфсбергер
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
ЛАСК
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 1 - 5 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 4 (2)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Китеишвили Отар 4
Хартберг Диаките Усман 4
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 3
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 3
Хартберг Хайль Юрген 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 55'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Г О О О О Л - Нухиу Атдхи бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Альтах 1:2 Штурм Грац онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     