Тур: 6. Стадион: Кэшпойнт Арена.
1:2
Конец матча
0'
0:1
63' ГолКитеишвили Отар
74' Желтая карточкаКитеишвили Отар
1:1
77' ГолКоллер Пауль-Фридрих
88' Желтая карточкаFelix Strauss
88' Желтая карточкаБишоф Ной
1:2
90' ГолФусейни Мохаммед
90' Красная карточкаFelix Strauss
90' Желтая карточкаГазибегович Юсуф
90'+10
Ход матча
63'
0:1
67'
74'
77'
88'
88'
90'
1:2
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Йегер
Лукас
20
Gustavo
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
28 Jan Jurcec
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
-
44 Данте АмадуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.33
|Gustavo VI
|1
|0.17
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.17
|Фадингер Лукас
|1
|0.17
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|4
|0.67
|Саркария Манприт
|1 (1)
|0.17
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.17
|Вютрих Грегори
|1
|0.17
|Китеишвили Отар
|1
|0.17
|Газибегович Юсуф
|1
|0.17
|Аффенгрубер Давид
|1
|0.17
|Хорват Томи
|1
|0.17
|Бовинг Виллиам
|0
|0
|Шнегг Давид
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Strauss
|1
|1
|Нухиу Атдхи
|2
|0
|Йегер Лукас
|2
|0
|Mike-Steven Baehre
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Штандфест Йоахим
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Фадингер Лукас
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|4
|0
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|Шнегг Давид
|0
|1
|Саркария Манприт
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Серрано Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Штурм Грац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Штурм Грац
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
6
Альтах
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Штурм Грац
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
1
17%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
60%
3
25%
76-90
Пропущено
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
10%
1
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Альтах 4:0
Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:0
Штурм Грац
(19 матчей)
52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0
ПСВ - Штурм Грац 4:1 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 0:3 Страсбург - Штурм Грац 3:0 САК Клагенфурт - Штурм Грац 2:7 Штурм Грац - Маккаби Петах-Тиква 0:2 Хайлигенкройц - Штурм Грац 6:1 Штурм Грац - Галатасарай 2:0 Халадаш - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Арис Салоники 2:0 Штурм Грац - Партизан 2:1 Штурм Грац - ТСК 2:1 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Белтинци - Штурм Грац 7:3 Вайндорф Санкт-Анна-ам-Айген - Штурм Грац 4:4
Результаты матчей
Альтах
Штурм Грац
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Альтах
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
42
15
24
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|4 (2)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|3 (2)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|4
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|3
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|3
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3