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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Гамбург
2:0
Конец матча
Ганза
0'
19' Желтая карточка
Прёгер Кай
32' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
40' Желтая карточка
Шумахер Кевин
1:0
45' Гол
Рейс Людовит
2:0
48' Гол
Бенеш Ласло
57' Желтая карточка
Джатта Бейкери
59' Желтая карточка
Tim Walter
79' Желтая карточка
Ван дер Бремпт Игнасе
82' Желтая карточка
Найдхарт Нико
84' Желтая карточка
Кинсомби Кристиан
90'+5

Ход матча

19'
 
Прёгер Кай
32'
 
Ингельссон Сванте
40'
 
Шумахер Кевин
45'
Рейс Людовит
(Жан-Люк Домпе)
1:0
46'
 
Давид Йонас
Ингельссон Сванте
46'
 
Кинсомби Кристиан
Шумахер Кевин
48'
Бенеш Ласло
(Рейс Людовит)
2:0
57'
Джатта Бейкери
 
59'
Tim Walter
 
64'
Озтунали Левин
Джатта Бейкери
 
64'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Жан-Люк Домпе
 
74'
 
Serhat-Semih Gueler
Dennis Dressel
74'
 
Фролинг Нильс
Россбах Дамиан
74'
 
Василиадис Себастиан
Прёгер Кай
77'
Немет Ондраш
Глацель Роберт
 
77'
Ферай Иммануэль
Бенеш Ласло
 
79'
Ван дер Бремпт Игнасе
 
82'
 
Найдхарт Нико
84'
 
Кинсомби Кристиан
90'
Хайер Моритц
Рейс Людовит
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 559 Количество передач 271
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фернандеш
Даниэль
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
4
Шонлау
Себастьян
5
Хаджикадунич
Деннис
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
27
Жан-Люк
Домпе
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
7
Найдхарт
Нико
13
Шумахер
Кевин
26
Бахманн
Яник
6
Dennis
Dressel
14
Ингельссон
Сванте
9
Прёгер
Кай
18
Переа
Хуан
Гамбург
4-3-3
Ганза
3-4-1-2

История личных встреч

Гамбург
Ганза

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
0:2
Б2
0:1
Б2
2:3
Б2
3:0
ТМК
0:0
ТМС
3:0
Б
1:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.25

Среднее время на гол

120
360

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенеш Ласло 5 (2) 1
Глацель Роберт 4 0.8
Джатта Бейкери 2 0.4
Рейс Людовит 1 0.2
Жан-Люк Домпе 1 0.2
Ферай Иммануэль 0 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.6
Штраус Джон-Патрик 1 0.2
Прёгер Кай 1 0.2
Фролинг Нильс 1 0.2
Хинтерзеер Лукас 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Гильерме 1 1
Мефферт Йонас 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Джатта Бейкери 2 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Хайер Моритц 1 0
Мухайм Миро 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Tim Walter 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 3 0
Найдхарт Нико 3 0
Ингельссон Сванте 3 0
Россипаль Александер 2 0
Шумахер Кевин 2 0
Прёгер Кай 1 0
Бахманн Яник 1 0
Ван дер Верфф Яспер 1 0
Кинсомби Кристиан 1 0
Переа Хуан 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ганза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Гамбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ганза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
4
Гамбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ганза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
100%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

13
6
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2
Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2
Ганза
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2
Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0

Результаты матчей

Гамбург
Ганза

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
3.
Магдебург
 5 3 2 0 13 - 8 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Кайзерслаутерн
 5 3 0 2 9 - 9 9
7.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Веен Висбаден
 5 2 2 1 5 - 4 8
9.
Карлсруэ
 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Нюрнберг
 5 2 1 2 8 - 10 7
11.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Шальке 04
 5 1 1 3 7 - 9 4
13.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Гройтер Фюрт
 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Падерборн
 5 1 1 3 5 - 11 4
16.
Эльвeрсберг
 5 1 1 3 6 - 12 4
17.
Герта
 5 1 0 4 9 - 11 3
18.
Оснабрюк
 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Карлсруэ
 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Нюрнберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
13.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Оснабрюк
 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
6.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Веен Висбаден
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
11.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Бенеш Ласло 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Герта Табакович Харис 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 4
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
Ганза Россбах Дамиан 3
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