Тур: 5. Стадион: Фолькспаркштадион.
0'
19' Желтая карточкаПрёгер Кай
32' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
40' Желтая карточкаШумахер Кевин
1:0
45' ГолРейс Людовит
2:0
48' ГолБенеш Ласло
57' Желтая карточкаДжатта Бейкери
59' Желтая карточкаTim Walter
79' Желтая карточкаВан дер Бремпт Игнасе
82' Желтая карточкаНайдхарт Нико
84' Желтая карточкаКинсомби Кристиан
90'+5
Ход матча
19'
40'
45'
1:0
48'
2:0
57'
59'
82'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
559 Количество передач 271
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Кран ЭлайджаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Гамбург
Ганза
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.25
Среднее время на гол
120
360
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенеш Ласло
|5 (2)
|1
|Глацель Роберт
|4
|0.8
|Джатта Бейкери
|2
|0.4
|Рейс Людовит
|1
|0.2
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.2
|Ферай Иммануэль
|0
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.6
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.2
|Прёгер Кай
|1
|0.2
|Фролинг Нильс
|1
|0.2
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Гильерме
|1
|1
|Мефферт Йонас
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Джатта Бейкери
|2
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Хайер Моритц
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|3
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Ингельссон Сванте
|3
|0
|Россипаль Александер
|2
|0
|Шумахер Кевин
|2
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0
|Кинсомби Кристиан
|1
|0
|Переа Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ганза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Гамбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ганза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
4
Гамбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ганза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
100%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
13
6
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Гамбург - Герта 3:0 Рот-Вайсс Эссен - Гамбург 3:4 Карлсруэ - Гамбург 2:2
Гамбург - Шальке 04 5:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Зальцбург - Гамбург 4:1 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Верден - Гамбург 2:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Зандхаузен - Гамбург 0:1 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Ян - Гамбург 1:5 Гамбург - Падерборн 2:2 Магдебург - Гамбург 3:2 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Гамбург - Ганновер 96 6:1 Фортуна - Гамбург 2:2
Ганза
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ганза - Оснабрюк 2:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2
Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Магдебург - Ганза 3:0
Результаты матчей
Гамбург
Ганза
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
14
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|4 (2)
|Магдебург
|Шулер Лука
|4 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|3