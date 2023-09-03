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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Оснабрюк
0:0
Первый тайм: 10'
Эльвeрсберг
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Эльвeрсберг
2.40
4.06
3.00
Все Коэффициенты
1
Грилль
Леннарт
16
Henry
Rorig
4
Гьямфи
Максвелл
25
Виманн
Никлас
3
Florian
Kleinhansl
13
Lukas
Kunze
6
Тальхаммер
Максимилиан
8
Теше
Роберт
9
Erik
Engelhardt
10
Вридт
Квази
11
Макридис
Хараламбос
20
Nicolas
Kristof
23
Сикингер
Карло
5
Якель
Фредерик
4
Конрад
Кевин
33
Maurice
Neubauer
31
Якобсен
Торе
8
Semih
Sahin
7
Manuel
Feil
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Оснабрюк
4-3-3
Эльвeрсберг
4-2-3-1

История личных встреч

Оснабрюк
Эльвeрсберг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б3
1:0
Б3
4:1
Б3
2:2
Б3
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конте Кристиан 2 0.4
Florian Kleinhansl 1 0.2
Теше Роберт 1 0.2
Dave Gnaase 1 0.2
Erik Engelhardt 1 0.2
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикингер Карло 1 0.2
Фагир Вахид 1 0.2
Коррейя Марсель 1 0.2
Manuel Feil 1 0.2
Semih Sahin 1 0.2
Paul Stock 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 2 1
Вридт Квази 1 0
Гьямфи Максвелл 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 2 0
Semih Sahin 2 0
Manuel Feil 1 0
Сикингер Карло 1 0
Jannik Rochelt 1 0
Paul Stock 1 0
Lukas Pinckert 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эльвeрсберг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Оснабрюк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эльвeрсберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

1
0
Оснабрюк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1
Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Мюнхен-1860 - Оснабрюк 3:0 Оснабрюк - Динамо Дрезден 0:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2
Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2 Эльвeрсберг - Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 3:2

Результаты матчей

Оснабрюк
Эльвeрсберг

Точный счет

2:3
2 раза 100%
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Гамбург
 0:0 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Магдебург
 5 3 2 0 13 - 8 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Ганза
 0:0 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Кайзерслаутерн
 5 3 0 2 9 - 9 9
7.
Веен Висбаден
 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Карлсруэ
 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Нюрнберг
 5 2 1 2 8 - 10 7
10.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
11.
Ганновер 96
 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
12.
Гройтер Фюрт
 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Шальке 04
 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
15.
Падерборн
 5 1 1 3 5 - 11 4
16.
Герта
 5 1 0 4 9 - 11 3
17.
Оснабрюк
 0:0 5 0 2 3 6 - 9 2
18.
Эльвeрсберг
 0:0 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 0:0 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Ганза
 0:0 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Гройтер Фюрт
 0:0 3 1 2 0 5 - 0 5
8.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Карлсруэ
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Нюрнберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
13.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ганновер 96
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 0:0 3 0 1 2 4 - 6 1
18.
Эльвeрсберг
 0:0 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Ганновер 96
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
6.
Гамбург
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Ганза
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Веен Висбаден
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
10.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Нюрнберг
 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
13.
Эльвeрсберг
 0:0 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
Оснабрюк
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Гройтер Фюрт
 0:0 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Герта Табакович Харис 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 4
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
Ганза Россбах Дамиан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Эльвeрсберг
2.40
4.06
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Оснабрюк 0:0 Эльвeрсберг онлайн

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