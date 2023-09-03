Тур: 5. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke.
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
16
Henry
Rorig
13
Lukas
Kunze
10
Вридт
Квази
31
Якобсен
Торе
21
Paul
Stock
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Henry RorigЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кюн ФилиппВратарь
-
26 Dave GnaaseЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ферхук ЙонНападающий
-
32 Jannes Wulff
-
28 Florian Bahr
-
Главный тренер: Tobias Schweinsteiger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Paul StockПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
-
26 Зикер АрнеЗащитник
-
35 Антонич НикоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оснабрюк
Эльвeрсберг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конте Кристиан
|2
|0.4
|Florian Kleinhansl
|1
|0.2
|Теше Роберт
|1
|0.2
|Dave Gnaase
|1
|0.2
|Erik Engelhardt
|1
|0.2
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикингер Карло
|1
|0.2
|Фагир Вахид
|1
|0.2
|Коррейя Марсель
|1
|0.2
|Manuel Feil
|1
|0.2
|Semih Sahin
|1
|0.2
|Paul Stock
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|2
|1
|Вридт Квази
|1
|0
|Гьямфи Максвелл
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Торе
|2
|0
|Semih Sahin
|2
|0
|Manuel Feil
|1
|0
|Сикингер Карло
|1
|0
|Jannik Rochelt
|1
|0
|Paul Stock
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эльвeрсберг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Оснабрюк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эльвeрсберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
1
0
Оснабрюк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1
Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Мюнхен-1860 - Оснабрюк 3:0 Оснабрюк - Динамо Дрезден 0:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2
Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2 Эльвeрсберг - Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 3:2
Результаты матчей
Оснабрюк
Эльвeрсберг
Точный счет
2:3
2 раза 100%
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|9 - 11
|3
|17.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|18.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Магдебург
|Шулер Лука
|4 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|3