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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Оснабрюк
0:1
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
40' Желтая карточка
Сикингер Карло
0:1
79' Гол
Фагир Вахид
82' Желтая карточка
Антонич Нико
88' Желтая карточка
Florian Bahr
90'+7

Ход матча

40'
 
Сикингер Карло
46'
 
Lukas Pinckert
Manuel Feil
57'
Ферхук Йон
Вридт Квази
 
68'
 
Антонич Нико
Сикингер Карло
68'
 
Фагир Вахид
Luca Pascal Schnellbacher
68'
 
Ваннер Пауль
Paul Stock
71'
Ниманн Ноэль
Макридис Хараламбос
 
71'
Конте Кристиан
Erik Engelhardt
 
79'
0:1
Фагир Вахид
(Ваннер Пауль)
82'
 
Антонич Нико
85'
Florian Bahr
Florian Kleinhansl
 
85'
Jannes Wulff
Lukas Kunze
 
88'
Florian Bahr
 
90'
 
Зикер Арне
Jannik Rochelt

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 325 Количество передач 448
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
1
Грилль
Леннарт
16
Henry
Rorig
4
Гьямфи
Максвелл
25
Виманн
Никлас
3
Florian
Kleinhansl
13
Lukas
Kunze
6
Тальхаммер
Максимилиан
8
Теше
Роберт
9
Erik
Engelhardt
10
Вридт
Квази
11
Макридис
Хараламбос
20
Nicolas
Kristof
23
Сикингер
Карло
5
Якель
Фредерик
4
Конрад
Кевин
33
Maurice
Neubauer
31
Якобсен
Торе
8
Semih
Sahin
7
Manuel
Feil
21
Paul
Stock
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Оснабрюк
4-3-3
Эльвeрсберг
4-2-3-1

История личных встреч

Оснабрюк
Эльвeрсберг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б3
1:0
Б3
4:1
Б3
2:2
Б3
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конте Кристиан 2 0.4
Florian Kleinhansl 1 0.2
Теше Роберт 1 0.2
Dave Gnaase 1 0.2
Erik Engelhardt 1 0.2
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фагир Вахид 2 0.4
Сикингер Карло 1 0.2
Коррейя Марсель 1 0.2
Manuel Feil 1 0.2
Semih Sahin 1 0.2
Paul Stock 0 0
Ваннер Пауль 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 2 1
Вридт Квази 1 0
Гьямфи Максвелл 1 0
Florian Bahr 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Торе 2 0
Сикингер Карло 2 0
Semih Sahin 2 0
Антонич Нико 1 0
Manuel Feil 1 0
Jannik Rochelt 1 0
Paul Stock 1 0
Lukas Pinckert 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Эльвeрсберг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Оснабрюк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

1
0
Оснабрюк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Эльвeрсберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
3
30%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Падерборн - Оснабрюк 1:1
Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Оснабрюк - Виктория Кельн 1:0 Оснабрюк - Милтон-Кейнс Донс 1:0 Оснабрюк - Эммен 5:0 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Лотте - Оснабрюк 0:5 Оснабрюк - Боруссия-2 Д 2:1 Виктория Кельн - Оснабрюк 0:2 Оснабрюк - Меппен 2:2 Ферль - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Цвиккау 4:3 Галлешер - Оснабрюк 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Мюнхен-1860 - Оснабрюк 3:0 Оснабрюк - Динамо Дрезден 0:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эльвeрсберг - Фортуна 0:5 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2
Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Вальдхоф - Эльвeрсберг 0:2 Зандхаузен - Эльвeрсберг 2:1 Ворматия - Эльвeрсберг 0:3 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Ингольштадт 6:2 Эльвeрсберг - Боруссия-2 М 3:1 Ингольштадт - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Фрайбург-2 - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Байройт 5:2 Боруссия-2 Д - Эльвeрсберг 2:0 Дуйсбург - Эльвeрсберг 2:2 Эльвeрсберг - Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оснабрюк - Эльвeрсберг 1:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 3:2

Результаты матчей

Оснабрюк
Эльвeрсберг

Точный счет

2:3
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
3.
Магдебург
 5 3 2 0 13 - 8 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Кайзерслаутерн
 5 3 0 2 9 - 9 9
7.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Веен Висбаден
 5 2 2 1 5 - 4 8
9.
Карлсруэ
 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Нюрнберг
 5 2 1 2 8 - 10 7
11.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Шальке 04
 5 1 1 3 7 - 9 4
13.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Гройтер Фюрт
 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Падерборн
 5 1 1 3 5 - 11 4
16.
Эльвeрсберг
 5 1 1 3 6 - 12 4
17.
Герта
 5 1 0 4 9 - 11 3
18.
Оснабрюк
 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Карлсруэ
 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Нюрнберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
13.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Оснабрюк
 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
6.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Веен Висбаден
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
11.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Бенеш Ласло 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Герта Табакович Харис 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 4
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
Ганза Россбах Дамиан 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Сикингер Карло получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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