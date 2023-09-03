Тур: 5. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
19
Лемперте
Тим
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Нападающий
-
16 Петков ЛукасНападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
37 Эзех БруклинЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисНападающий
-
-
24 Antonio Foti
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Ганновер 96
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2.4
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
2.2
1.4
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
40
64
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|3
|0.6
|Лемперте Тим
|1
|0.2
|Зиб Арминдо
|1
|0.2
|Михальски Дамян
|1
|0.2
|Грин Джулиан
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|4 (4)
|0.8
|Нойман Фил
|1
|0.2
|Nicolo Tresoldi
|1
|0.2
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александр Цорнигер
|1
|1
|Дитц Максимилиан
|2
|0
|Юнг Гидеон
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нойман Фил
|2
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Кён Деррик
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ганновер 96
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Гройтер Фюрт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ганновер 96
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
0
2
Гройтер Фюрт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ганновер 96
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2
Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Ганновер 96
Точный счет
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
5:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
31
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|3.
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|5.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|10.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|9 - 11
|3
|17.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|6 - 9
|2
|18.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|5 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 0
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|18.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|13.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|4 (2)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|4 (2)
|Магдебург
|Шулер Лука
|4 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|3