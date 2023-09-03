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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Гройтер Фюрт
0:0
Первый тайм: 10'
Ганновер 96
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Ганновер 96
3.95
4.08
3.95
Все Коэффициенты
40
Урбиг
Йонас
2
Аста
Симон
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
21
Чалханоглу
Керим
14
Консбрух
Джомейн
22
Вагнер
Роберт
10
Хргота
Бранимир
37
Грин
Джулиан
7
Србени
Деннис
19
Лемперте
Тим
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
16
Нильсен
Ховард
9
Nicolo
Tresoldi
36
Тойхерт
Седрик
Гройтер Фюрт
4-2-2-2
Ганновер 96
3-4-1-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Ганновер 96

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
4:1
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
3:1
Б
2:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2.4
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2.2
1.4

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

40
64

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 3 0.6
Лемперте Тим 1 0.2
Зиб Арминдо 1 0.2
Михальски Дамян 1 0.2
Грин Джулиан 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 4 (4) 0.8
Нойман Фил 1 0.2
Nicolo Tresoldi 1 0.2
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александр Цорнигер 1 1
Дитц Максимилиан 2 0
Юнг Гидеон 1 0
Михальски Дамян 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нойман Фил 2 0
Дем Янник 1 0
Кён Деррик 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ганновер 96
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Гройтер Фюрт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ганновер 96
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
2
Гройтер Фюрт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ганновер 96
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2
Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Ганновер 96

Точный счет

0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

5:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
Гамбург
 0:0 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Магдебург
 5 3 2 0 13 - 8 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Ганза
 0:0 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Кайзерслаутерн
 5 3 0 2 9 - 9 9
7.
Веен Висбаден
 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Карлсруэ
 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Нюрнберг
 5 2 1 2 8 - 10 7
10.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
11.
Ганновер 96
 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
12.
Гройтер Фюрт
 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Шальке 04
 5 1 1 3 7 - 9 4
14.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
15.
Падерборн
 5 1 1 3 5 - 11 4
16.
Герта
 5 1 0 4 9 - 11 3
17.
Оснабрюк
 0:0 5 0 2 3 6 - 9 2
18.
Эльвeрсберг
 0:0 5 0 2 3 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 0:0 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Ганза
 0:0 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Гройтер Фюрт
 0:0 3 1 2 0 5 - 0 5
8.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Карлсруэ
 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Нюрнберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
13.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ганновер 96
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Оснабрюк
 0:0 3 0 1 2 4 - 6 1
18.
Эльвeрсберг
 0:0 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Ганновер 96
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
6.
Гамбург
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Ганза
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Веен Висбаден
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
10.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
11.
Нюрнберг
 3 1 0 2 4 - 7 3
12.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
13.
Эльвeрсберг
 0:0 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
Оснабрюк
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Гройтер Фюрт
 0:0 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Герта Табакович Харис 4 (2)
Гамбург Бенеш Ласло 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 4
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
Ганза Россбах Дамиан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Ганновер 96
3.95
4.08
3.95
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