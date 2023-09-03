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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Гройтер Фюрт
1:3
Конец матча
Ганновер 96
0'
0:1
16' Гол
Nicolo Tresoldi
0:2
22' Гол
Кён Деррик
47' Желтая карточка
Дем Янник
1:2
50' Гол
Грин Джулиан
54' Желтая карточка
Юнг Гидеон
1:3
57' Гол
Хальстенберг Марсель
84' Желтая карточка
Нойман Фил
90'+6

Ход матча

16'
0:1
Nicolo Tresoldi
(Дем Янник)
22'
0:2
Кён Деррик
(Nicolo Tresoldi)
47'
 
Дем Янник
50'
Грин Джулиан
(Вагнер Роберт)
1:2
54'
Юнг Гидеон
 
57'
1:3
Хальстенберг Марсель
(Кунце Фабиан)
64'
Петков Лукас
Консбрух Джомейн
 
64'
Oualid Mhamdi
Чалханоглу Керим
 
66'
 
Шауб Луис
Тойхерт Седрик
66'
 
Муроя Сэй
Дем Янник
66'
 
Фогльзаммер Андреас
Нильсен Ховард
70'
Абиама Диксон
Србени Деннис
 
70'
Зиб Арминдо
Лемперте Тим
 
78'
 
Дамар Мухаммед
Enzo Leopold
83'
Михальски Дамян
Юнг Гидеон
 
84'
 
Нойман Фил
88'
 
Эрнст Себастьян
Nicolo Tresoldi

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 422 Количество передач 366
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
2
Аста
Симон
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
21
Чалханоглу
Керим
14
Консбрух
Джомейн
22
Вагнер
Роберт
10
Хргота
Бранимир
37
Грин
Джулиан
7
Србени
Деннис
19
Лемперте
Тим
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
16
Нильсен
Ховард
9
Nicolo
Tresoldi
36
Тойхерт
Седрик
Гройтер Фюрт
4-2-2-2
Ганновер 96
3-4-1-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Ганновер 96

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
4:1
Б2
1:3
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
3:1
Б
2:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2.4
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

2.2
1.4

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

40
64

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 3 0.6
Грин Джулиан 1 0.2
Лемперте Тим 1 0.2
Зиб Арминдо 1 0.2
Михальски Дамян 1 0.2
Чалханоглу Керим 0 0
Вагнер Роберт 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 4 (4) 0.8
Nicolo Tresoldi 2 0.4
Хальстенберг Марсель 1 0.2
Нойман Фил 1 0.2
Кён Деррик 1 0.2
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александр Цорнигер 1 1
Юнг Гидеон 2 0
Дитц Максимилиан 2 0
Михальски Дамян 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нойман Фил 3 0
Дем Янник 2 0
Кён Деррик 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ганновер 96
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Гройтер Фюрт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ганновер 96
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
2
Гройтер Фюрт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ганновер 96
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
3
30%
2
33%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Галлешер - Гройтер Фюрт 0:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1
Гройтер Фюрт - Падерборн 5:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Гройтер Фюрт - Цюрих 2:3 Гройтер Фюрт - Гурник Забже 4:4 Спвгг Ансбах 09 - Гройтер Фюрт 2:5 Херцогенаурах - Гройтер Фюрт 0:6 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1 Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2
Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Арминия - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Ганновер 96

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

5:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
3.
Магдебург
 5 3 2 0 13 - 8 11
4.
Фортуна
 5 3 1 1 10 - 3 10
5.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
6.
Кайзерслаутерн
 5 3 0 2 9 - 9 9
7.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Веен Висбаден
 5 2 2 1 5 - 4 8
9.
Карлсруэ
 5 2 1 2 8 - 8 7
10.
Нюрнберг
 5 2 1 2 8 - 10 7
11.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Шальке 04
 5 1 1 3 7 - 9 4
13.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Гройтер Фюрт
 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Падерборн
 5 1 1 3 5 - 11 4
16.
Эльвeрсберг
 5 1 1 3 6 - 12 4
17.
Герта
 5 1 0 4 9 - 11 3
18.
Оснабрюк
 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Ганза
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Карлсруэ
 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Нюрнберг
 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
13.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Падерборн
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Эльвeрсберг
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Оснабрюк
 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
4.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Фортуна
 2 1 1 0 5 - 0 4
6.
Гамбург
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
8.
Веен Висбаден
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Кайзерслаутерн
 2 1 0 1 2 - 4 3
11.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Гройтер Фюрт
 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Гамбург Бенеш Ласло 5 (2)
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Герта Табакович Харис 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 4
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Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
Ганза Россбах Дамиан 3
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      Г О О О О Л - Грин Джулиан бьет в цель!
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      Nicolo Tresoldi сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Кён Деррик бьет в цель!
    • 16'
      Дем Янник сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Nicolo Tresoldi бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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