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  4. Вторая лига А 2023-2024

РОССИЯ: Вторая лига А

Тур: 8.
Спартак Кострома
0:0
Первый тайм: 39'
Ротор
0'
Прогнозы 130
Спартак Кострома 13.8% (18)
X 39.2% (51)
Ротор 46.9% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Кострома
Ничья
Ротор
3.57
3.30
3.25
Все Коэффициенты
Спартак Кострома
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Кострома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудряшов Иван 3 0.38
Соловьёв Алексей 1 0.13
Бугриёв Сергей 1 0.13
Укомский Артемий 1 0.13
Чурсин Кирилл 1 0.13
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зуйков Сергей 3 0.38
Никитин Алексей 1 0.13
Магомедов Рашид 1 0.13
Арсентьев Даниил 1 0.13

Карточки

Спартак Кострома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Спартак Кострома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ротор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Спартак Кострома
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2
Спартак Кострома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Кострома
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Муром - Спартак Кострома 2:1 Динамо Вологда - Спартак Кострома 0:0 Спартак Кострома - Чайка Песчанокопское 1:1 Спартак Кострома - Велес Москва 0:0
Динамо Брянск - Спартак Кострома 1:0 Спартак Кострома - Волга Ульяновск 3:2 Краснодар-2 - Спартак Кострома 1:1 Спартак Кострома - Иртыш Омск 1:2 Спартак Кострома - Луки-Энергия 0:2 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0 Спартак Кострома - Енисей-2 4:1 Зоркий Красногорск - Спартак Кострома 1:3 Спартак Кострома - Балтика-БФУ 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Спартак Кострома 0:0 Спартак Кострома - Ленинградец 0:2 Енисей-2 - Спартак Кострома 1:2 Спартак Кострома - Зоркий Красногорск 1:1 Балтика-БФУ - Спартак Кострома 0:2 Спартак Кострома - Звезда Санкт-Петербург 2:0 Луки-Энергия - Спартак Кострома 1:3
Ротор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2
Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0

Результаты матчей

Спартак Кострома
Ротор

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Спартак Кострома
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 7 3 4 0 10 - 7 13
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Иртыш Омск
 Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
4.
Динамо Брянск
 Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
5.
Волга Ульяновск
 Заявка 7 3 0 4 7 - 8 9
6.
Муром
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
7.
Ротор
 0:0 Заявка 8 1 5 2 6 - 7 8
8.
Велес Москва
 Заявка 7 1 4 2 1 - 6 7
9.
Спартак Кострома
 0:0 Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
10.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Авангард Курск
 8 4 2 2 15 - 9 14
3.
Родина-2 Москва
 8 4 2 2 7 - 6 14
4.
Амкар Пермь
 8 3 4 1 8 - 5 13
5.
Металлург Липецк
 8 3 2 3 6 - 8 11
6.
Текстильщик
 8 2 5 1 9 - 9 11
7.
Чертаново
 8 2 2 4 11 - 10 8
8.
Челябинск
 8 2 2 4 9 - 12 8
9.
Форте
 8 1 2 5 7 - 18 5
10.
Салют
 8 1 1 6 8 - 11 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 5 2 2 1 9 - 4 8
2.
Динамо Брянск
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
3.
Муром
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
4.
Волга Ульяновск
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Спартак Кострома
 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
6.
Краснодар-2
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Уфа
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Иртыш Омск
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Велес Москва
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
10.
Ротор
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Родина-2 Москва
 5 4 0 1 7 - 2 12
3.
Авангард Курск
 5 2 2 1 10 - 6 8
4.
Текстильщик
 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Чертаново
 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Челябинск
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Форте
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Металлург Липецк
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Салют
 5 1 1 3 7 - 6 4
10.
Амкар Пермь
 3 0 3 0 1 - 1 3

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
2.
Иртыш Омск
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
3.
Ротор
 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
4.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Динамо Брянск
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Велес Москва
 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
8.
Муром
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Уфа
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
10.
Спартак Кострома
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Амкар Пермь
 5 3 1 1 7 - 4 10
2.
Новосибирск
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Металлург Липецк
 5 2 1 2 4 - 5 7
4.
Авангард Курск
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Текстильщик
 5 0 4 1 4 - 8 4
6.
Родина-2 Москва
 3 0 2 1 0 - 4 2
7.
Челябинск
 4 0 1 3 3 - 7 1
8.
Чертаново
 4 0 1 3 2 - 7 1
9.
Форте
 5 0 1 4 3 - 13 1
10.
Салют
 3 0 0 3 1 - 5 0

Топ бомбардиров
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 4
Муром Агуреев Даниил 4
Амкар Пермь Тюкалов Евгений 3
Ротор Зуйков Сергей 3
Краснодар-2 Муллин Камиль 3
Весь список

Топ нарушителей
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Форте Муслуев Идрис 1
Авангард Курск Набатов Эмрах 1
Новосибирск Хайруллов Радик 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Кудряшов слева со штрафного навесил на Киселёва, который сделал скидку к штанге на Соловьёва. Удар Алексея головой сильным не получился, и Аверкиев забрал мяч в руки.
  • 38'
    Подача Вязникова слева на Земскова тоже получилась сильной. Пришлось Михаилу бежать за мячом к боковой линии поля.
  • 36'
    Зуйков слева навесил к дальней штанге, а все игроки находились при этом у ближней.
  • 35'
    Моменты в матче пока возникают после индивидуальных действий игроков или дальних ударов. Комбинаций с завершающими ударами командам проводить удаётся очень редко.
  • Фол, нарушение
    34'
    Киселёв у центрального круга в верховой борьбе толкнул Воробьёва в спину.
  • Фол, нарушение
    33'
    Арсентьев у чужой штрафной площади сбил Вязникова.
  • Травма, повреждение
    32'
    А вот падение для Баринова в собственные ворота получилось болезненным. Медики приводят в порядок голкипера "Спартака".
  • Опасный момент
    31'
    Шильников слева с острого угла неожиданно пробил по воротам. Баринов успел сделать шаг назад и в прыжке мяч руками выбил с "ленточки".
  • Желтая карточка
    30'
    Сабусов в центре поля грубо прыгнул в ноги Завезёну и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 29'
    Ловец исполнил по левому флангу длинный безадресный заброс вперёд.
  • 28'
    Азмедханов слева сместился в центр и с двадцати шести метров слабо низом пробил левее ворот.
  • Опасный момент
    27'
    Кудряшов с двадцати восьми метров пробил рядом с левой штангой.
  • 26'
    Штрафной удар гости исполнили неудачно. Мяч прилетел после навеса точно в руки Баринову.
  • Фол, нарушение
    25'
    Сабусов у центрального круга сбил Арсентьева.
  • Опасный момент
    24'
    Кудряшов справа со штрафного навесил к воротам. Мяч отскочил к Супрановичу, который с линии вратарской площади пробил выше ворот.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      23'
      Шильников на фланге ударил по ногам Киселёва.
    • 22'
      Сабусов по центру отправил вперёд Земскова, но Михаилу не удалось переиграть Никитина.
    • 21'
      Баринов сместился влево в штрафной площади и прервал длинный заброс соперников вперёд.
    • 20'
      Серасхов решил в следующий раз  не приближаться к штрафной площади и навесил к дальней штанге. Аверкиев уверенно вышел из ворот и забрал мяч в руки.
    • 19'
      Пелих не позволил Серасхову слева доставить мяч к воротам.
    • Офсайд
      18'
      Ещё офсайд у Арментьева.
    • 17'
      Подача Зуйкова слева к дальней штанге получилась слишком высокой и сильной. Никто из партнёров мяча достать не смог.
    • 16'
      После стартового натиска гостей "Спартак" постепенно стал выравнивать игру и проводить собственные атаки. С ударами в створ ворот у команд не складывается.
    • 15'
      После подачи слева Земсков головой прицельно по воротам пробить не смог.
    • 14'
      Прострел справа не дошёл до Земскова. Защитники "Ротора" смогли сыграть на перехвате.
    • Фол, нарушение
      13'
      Вязников опасно сыграл на чужой половине поля.
    • 12'
      Земсков сместился влево и сделал передачу в цент на Киселёва, которую перехватили соперники.
    • Угловой
      11'
      Гаджимурадов от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч от газона отскочил в руку Никитину, что не ускользнуло от глаз арбитра.
    • 10'
      Удар Гаджимурадова с линии штрафной площади соперники заблокировали. Мяч отскочил к Шмакову, который с двадцати трёх метров низом пробил рядом с левой штангой.
    • Офсайд
      9'
      Арсентьев слева оказался в офсайде.
    • 8'
      Арсентьев справа убежал в отрыв, но при подаче в штрафную площадь Даниил поскользнулся и мяч полетел к соперникам.
    • Фол, нарушение
      7'
      Шмаков у центрального круга ударил по ногам Земскова.
    • 6'
      Пелих по правому флангу сделал заброс вперёд, но в зоне передачи партнёров не было и близко.
    • 4'
      В первые минуты встречи "Ротор" увереннее контролирует мяч, но довести свои атаки до ударов по воротам гостям не удаётся.
    • 3'
      Баринов с мячом прошёлся далеко за пределы штрафной площади, но длинная передача голкипера вперёд спартаковскую атаку начать не смогла.
    • 2'
      "Спартак" играет в красных футболках и белых трусах, "Ротор" - в голубых футболках и тёмно-синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на стадионе "СШОР имени А.В. Голубева"!
    • До матча
    • Стартовые составы находятся в соответствующей вкладке.
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча восьмого тура Российской второй лиги А, в котором сыграют костромской «Спартак» и волгоградский «Ротор». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 36.2% пользователей.
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    Прогнозы 130
    Спартак Кострома 13.8% (18)
    X 39.2% (51)
    Ротор 46.9% (61)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Кострома
    Ничья
    Ротор
    3.57
    3.30
    3.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Кострома 0:0 Ротор

    Исход игры
    Спартак Кострома
    13.8% (18)
    Ничья
    39.2% (51)
    Ротор
    46.9% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.03% (36)
    Меньше
    68.97% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    71.55% (83)
    Нет
    28.45% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.2% (47)
    1:2 Ротор
    18.5% (24)
    0:1 Ротор
    16.9% (22)
    2:1 Спартак Кострома
    7.7% (10)
    1:0 Спартак Кострома
    3.8% (5)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
    0:2 Ротор
    2.3% (3)
    1:3 Ротор
    1.5% (2)
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