Тур: 8.
0:0
Первый тайм: 39'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ловец ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Лях АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Шмаков ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Самок СергейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Пяткин ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Попков Сергей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Кострома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудряшов Иван
|3
|0.38
|Соловьёв Алексей
|1
|0.13
|Бугриёв Сергей
|1
|0.13
|Укомский Артемий
|1
|0.13
|Чурсин Кирилл
|1
|0.13
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зуйков Сергей
|3
|0.38
|Никитин Алексей
|1
|0.13
|Магомедов Рашид
|1
|0.13
|Арсентьев Даниил
|1
|0.13
Карточки
Спартак Кострома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Спартак Кострома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ротор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
1
Спартак Кострома
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
2
Спартак Кострома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Кострома
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Муром - Спартак Кострома 2:1 Динамо Вологда - Спартак Кострома 0:0 Спартак Кострома - Чайка Песчанокопское 1:1 Спартак Кострома - Велес Москва 0:0
Динамо Брянск - Спартак Кострома 1:0 Спартак Кострома - Волга Ульяновск 3:2 Краснодар-2 - Спартак Кострома 1:1 Спартак Кострома - Иртыш Омск 1:2 Спартак Кострома - Луки-Энергия 0:2 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0 Спартак Кострома - Енисей-2 4:1 Зоркий Красногорск - Спартак Кострома 1:3 Спартак Кострома - Балтика-БФУ 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Спартак Кострома 0:0 Спартак Кострома - Ленинградец 0:2 Енисей-2 - Спартак Кострома 1:2 Спартак Кострома - Зоркий Красногорск 1:1 Балтика-БФУ - Спартак Кострома 0:2 Спартак Кострома - Звезда Санкт-Петербург 2:0 Луки-Энергия - Спартак Кострома 1:3
Ротор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2
Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0
Результаты матчей
Спартак Кострома
Ротор
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Спартак Кострома
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
16
16
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 7
|13
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|5.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 8
|9
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|7.
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|1 - 6
|7
|9.
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|13 - 5
|20
|2.
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|7 - 6
|14
|4.
|8
|3
|4
|1
|8 - 5
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|7.
|8
|2
|2
|4
|11 - 10
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|9.
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|10.
|8
|1
|1
|6
|8 - 11
|4
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 4
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|5.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|10.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|3.
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|7 - 6
|4
|10.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|3.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|10.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|5
|0
|4
|1
|4 - 8
|4
|6.
|3
|0
|2
|1
|0 - 4
|2
|7.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|8.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|9.
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|10.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|4
|Муром
|Агуреев Даниил
|4
|Амкар Пермь
|Тюкалов Евгений
|3
|Ротор
|Зуйков Сергей
|3
|Краснодар-2
|Муллин Камиль
|3
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Чайка Песчанокопское
|Шахтиев Халид
|1
|Форте
|Муслуев Идрис
|1
|Авангард Курск
|Набатов Эмрах
|1
|Новосибирск
|Хайруллов Радик
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Кострома 0:0 Ротор
Исход игры
Спартак Кострома
13.8% (18)
Ничья
39.2% (51)
Ротор
46.9% (61)
Тотал 2.5
Больше
31.03% (36)
Меньше
68.97% (80)
Обе команды забьют
Да
71.55% (83)
Нет
28.45% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (47)
1:2 Ротор
18.5% (24)
0:1 Ротор
16.9% (22)
2:1 Спартак Кострома
7.7% (10)
1:0 Спартак Кострома
3.8% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:2 Ротор
2.3% (3)
1:3 Ротор
1.5% (2)
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