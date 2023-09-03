Первый тайм

39' Кудряшов слева со штрафного навесил на Киселёва, который сделал скидку к штанге на Соловьёва. Удар Алексея головой сильным не получился, и Аверкиев забрал мяч в руки.

38' Подача Вязникова слева на Земскова тоже получилась сильной. Пришлось Михаилу бежать за мячом к боковой линии поля.

36' Зуйков слева навесил к дальней штанге, а все игроки находились при этом у ближней.

35' Моменты в матче пока возникают после индивидуальных действий игроков или дальних ударов. Комбинаций с завершающими ударами командам проводить удаётся очень редко.

34' Киселёв у центрального круга в верховой борьбе толкнул Воробьёва в спину.

33' Арсентьев у чужой штрафной площади сбил Вязникова.