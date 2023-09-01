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  4. Вторая лига А 2023-2024

РОССИЯ: Вторая лига А

Тур: 8.
Спартак Кострома
 
Позже
Ротор
Прогнозы 48
Спартак Кострома 20.8% (10)
X 31.3% (15)
Ротор 47.9% (23)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Кострома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудряшов Иван 3 0.43
Соловьёв Алексей 1 0.14
Бугриёв Сергей 1 0.14
Укомский Артемий 1 0.14
Чурсин Кирилл 1 0.14
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зуйков Сергей 3 0.43
Никитин Алексей 1 0.14
Магомедов Рашид 1 0.14
Арсентьев Даниил 1 0.14

Карточки

Спартак Кострома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Спартак Кострома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ротор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Спартак Кострома
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
2
Спартак Кострома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Кострома
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Муром - Спартак Кострома 2:1 Динамо Вологда - Спартак Кострома 0:0 Спартак Кострома - Чайка Песчанокопское 1:1 Спартак Кострома - Велес Москва 0:0
Динамо Брянск - Спартак Кострома 1:0 Спартак Кострома - Волга Ульяновск 3:2 Краснодар-2 - Спартак Кострома 1:1 Спартак Кострома - Иртыш Омск 1:2 Спартак Кострома - Луки-Энергия 0:2 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0 Спартак Кострома - Енисей-2 4:1 Зоркий Красногорск - Спартак Кострома 1:3 Спартак Кострома - Балтика-БФУ 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Спартак Кострома 0:0 Спартак Кострома - Ленинградец 0:2 Енисей-2 - Спартак Кострома 1:2 Спартак Кострома - Зоркий Красногорск 1:1 Балтика-БФУ - Спартак Кострома 0:2 Спартак Кострома - Звезда Санкт-Петербург 2:0 Луки-Энергия - Спартак Кострома 1:3
Ротор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2
Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0

Результаты матчей

Спартак Кострома
Ротор

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Спартак Кострома
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 7 3 4 0 10 - 7 13
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3.
Иртыш Омск
 Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
4.
Динамо Брянск
 Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
5.
Волга Ульяновск
 Заявка 7 3 0 4 7 - 8 9
6.
Муром
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
7.
Ротор
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
8.
Велес Москва
 Заявка 7 1 4 2 1 - 6 7
9.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
10.
Спартак Кострома
 Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 7 5 2 0 10 - 4 17
2.
Родина-2 Москва
 7 4 2 1 7 - 5 14
3.
Авангард Курск
 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Амкар Пермь
 7 2 4 1 5 - 3 10
5.
Текстильщик
 7 2 4 1 8 - 8 10
6.
Челябинск
 7 2 2 3 8 - 9 8
7.
Металлург Липецк
 7 2 2 3 5 - 8 8
8.
Чертаново
 7 1 2 4 6 - 10 5
9.
Форте
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Салют
 7 1 1 5 6 - 8 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 5 2 2 1 9 - 4 8
2.
Динамо Брянск
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
3.
Муром
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
4.
Волга Ульяновск
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
5.
Краснодар-2
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Спартак Кострома
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Уфа
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Иртыш Омск
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Велес Москва
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
10.
Ротор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина-2 Москва
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Новосибирск
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Текстильщик
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Авангард Курск
 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Челябинск
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Чертаново
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Форте
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Металлург Липецк
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Салют
 4 1 1 2 5 - 3 4
10.
Амкар Пермь
 3 0 3 0 1 - 1 3

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар-2
 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
2.
Иртыш Омск
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
3.
Ротор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
4.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Динамо Брянск
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Велес Москва
 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
8.
Муром
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
9.
Уфа
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
10.
Спартак Кострома
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Амкар Пермь
 4 2 1 1 4 - 2 7
3.
Авангард Курск
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Металлург Липецк
 4 1 1 2 3 - 5 4
5.
Текстильщик
 4 0 3 1 3 - 7 3
6.
Родина-2 Москва
 3 0 2 1 0 - 4 2
7.
Челябинск
 3 0 1 2 2 - 4 1
8.
Чертаново
 4 0 1 3 2 - 7 1
9.
Форте
 4 0 1 3 3 - 8 1
10.
Салют
 3 0 0 3 1 - 5 0

Топ бомбардиров
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 4
Муром Агуреев Даниил 4
Ротор Зуйков Сергей 3
Краснодар-2 Муллин Камиль 3
Чайка Песчанокопское Николаев Олег 3
Весь список

Топ нарушителей
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Уфа Ботака-Иобома Эрвинг 1
Челябинск Герчиков Леонид 1
Муром Надольский Александр 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Кострома - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2023, осталось 2 дня 3 часа 9 минут.



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    • Прогнозы 48
    Спартак Кострома 20.8% (10)
    X 31.3% (15)
    Ротор 47.9% (23)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Спартак Кострома - Ротор онлайн

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    Прогнозы на матч Спартак Кострома - Ротор

    Исход игры
    Спартак Кострома
    20.8% (10)
    Ничья
    31.3% (15)
    Ротор
    47.9% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.09% (15)
    Меньше
    65.91% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    65.91% (29)
    Нет
    34.09% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.2% (14)
    0:1 Ротор
    20.8% (10)
    1:2 Ротор
    16.7% (8)
    2:1 Спартак Кострома
    12.5% (6)
    0:2 Ротор
    4.2% (2)
    1:0 Спартак Кострома
    4.2% (2)
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