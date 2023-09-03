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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Массими Лука
Лечче
1:0
Перерыв
Салернитана
0'
1:0
6' Гол
Крстович Никола
17' Желтая карточка
Ловато Маттео
30' Желтая карточка
Каба Мохамед
43' Желтая карточка
Банда Ламек

Ход матча

6'
Крстович Никола
(Жендре Валентен)
1:0
17'
 
Ловато Маттео
30'
Каба Мохамед
 
43'
Банда Ламек
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 166 Количество передач 172
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 120
Лечче 72.5% (87)
X 22.5% (27)
Салернитана 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Салернитана
3.55
4.80
4.41
Все Коэффициенты
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендре
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
8
Рафья
Хамза
20
Рамадани
Юльбер
77
Каба
Мохамед
7
Алмквист
Понтус
9
Крстович
Никола
22
Банда
Ламек
13
Очоа
Гильермо
66
Ловато
Маттео
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
21
Кабрал
Жоване
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
99
Ленговски
Матеуш
20
Кастанос
Григорис
87
Кандрева
Антонио
11
Ботхейм
Эрик
Лечче
4-3-3
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Лечче
Салернитана

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:2
СB
2:0
СB
1:1
К
4:0
СB
1:2
СB
2:2
ЛП
0:1
ЛП
1:3
ППД
2:1
ППД
2:1
СB
1:2
СB
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Среднее время на гол

60
49

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
0.88

Среднее время на гол

77
102

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.36
1.29

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.67
Ди Франческо Федерико 1 0.33
Алмквист Понтус 1 0.33
Рафья Хамза 1 0.33
Банда Ламек 0 0
Галло Антонино 0 0
Жендре Валентен 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 2 0.67
Диа Булайе 1 0.33
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понграчич Марин 2 0
Каба Мохамед 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Жендре Валентен 1 0
Гонсалес Джоан 1 0
Доргу Патрик 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фасио Федерико 1 0
Кандрева Антонио 1 0
Дьомбер Норберт 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Ловато Маттео 1 0

Результаты матчей

Лечче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Лечче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Салернитана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Лечче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Салернитана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1
Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0
Салернитана
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1
Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2

Результаты матчей

Лечче
Салернитана

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лечче
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Ювентус
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Лечче
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Фрозиноне
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Фиорентина
 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Монца
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Салернитана
 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Эмполи
 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Лечче
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Салернитана
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ювентус
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эмполи
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лечче
 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Салернитана
 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эмполи
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5
Милан Жиру Оливье 4 (1)
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Томори Фикайо 1 1
Монца Иццо Армандо 2
Дженоа Малиновский Руслан 2
Дженоа Бани Маттиа 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 44'
      Салернитана пытается что-то создать.
    • 43'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Ламек Банда получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Судья свистит. Ламек Банда атаковал сзади соперника. Это Кулибали Лассана заработал своей команде штрафной
    • 42'
      Каба Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Дьомбер Норберт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 41'
      Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Пирола Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Прогнозы 120
    Лечче 72.5% (87)
    X 22.5% (27)
    Салернитана 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лечче
    Ничья
    Салернитана
    3.55
    4.80
    4.41
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 1:0 Салернитана

    Исход игры
    Лечче
    72.5% (87)
    Ничья
    22.5% (27)
    Салернитана
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.78% (64)
    Меньше
    46.22% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (85)
    Нет
    28.57% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Лечче
    43.3% (52)
    1:0 Лечче
    22.5% (27)
    1:1 Ничья
    17.5% (21)
    1:2 Салернитана
    5% (6)
    2:0 Лечче
    5% (6)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
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