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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Массими Лука
Лечче
2:0
Конец матча
Салернитана
0'
1:0
6' Гол
Крстович Никола
17' Желтая карточка
Ловато Маттео
30' Желтая карточка
Каба Мохамед
42' Желтая карточка
Банда Ламек
76' Желтая карточка
Ленговски Матеуш
83' Желтая карточка
Бохинен Эмиль
90' Желтая карточка
Роберто Д'Аверса
90' Желтая карточка
Гонсалес Джоан
2:0
90' Пенальти
Стрефецца Габриэль
90'+14

Ход матча

6'
Крстович Никола
(Жендре Валентен)
1:0
17'
 
Ловато Маттео
30'
Каба Мохамед
 
42'
Банда Ламек
 
61'
 
Agustin Martegani
Кулибали Лассана
62'
 
Маццокки Паскуале
Кастанос Григорис
62'
 
Иквуемеси Чуквубуикем
Ботхейм Эрик
62'
Гонсалес Джоан
Каба Мохамед
 
63'
Блен Алексис
Рафья Хамза
 
71'
Пикколи Роберто
Крстович Никола
 
71'
Стрефецца Габриэль
Банда Ламек
 
76'
 
Ленговски Матеуш
77'
Доргу Патрик
Галло Антонино
 
77'
 
Бохинен Эмиль
Ленговски Матеуш
80'
 
Чауна Лум
Пирола Лоренцо
83'
 
Бохинен Эмиль
90'
Роберто Д'Аверса
 
90'
Гонсалес Джоан
 
90'
Стрефецца Габриэль
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 328 Количество передач 396
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Лечче 72.5% (87)
X 22.5% (27)
Салернитана 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендре
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
8
Рафья
Хамза
20
Рамадани
Юльбер
77
Каба
Мохамед
7
Алмквист
Понтус
9
Крстович
Никола
22
Банда
Ламек
13
Очоа
Гильермо
66
Ловато
Маттео
23
Дьомбер
Норберт
98
Пирола
Лоренцо
21
Кабрал
Жоване
3
Брадарич
Домагой
18
Кулибали
Лассана
99
Ленговски
Матеуш
20
Кастанос
Григорис
87
Кандрева
Антонио
11
Ботхейм
Эрик
Лечче
4-3-3
Салернитана
3-4-2-1

История личных встреч

Лечче
Салернитана

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:2
СB
2:0
СB
1:1
К
4:0
СB
1:2
СB
2:2
ЛП
0:1
ЛП
1:3
ППД
2:1
ППД
2:1
СB
1:2
СB
1:0
К
0:1

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Среднее время на гол

60
49

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
0.88

Среднее время на гол

77
102

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.36
1.29

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 2 0.67
Ди Франческо Федерико 1 0.33
Алмквист Понтус 1 0.33
Рафья Хамза 1 0.33
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.33
Банда Ламек 0 0
Галло Антонино 0 0
Жендре Валентен 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 2 0.67
Диа Булайе 1 0.33
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понграчич Марин 2 0
Гонсалес Джоан 2 0
Роберто Д'Аверса 1 0
Каба Мохамед 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Жендре Валентен 1 0
Банда Ламек 1 0
Доргу Патрик 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фасио Федерико 1 0
Кандрева Антонио 1 0
Дьомбер Норберт 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Ловато Маттео 1 0
Ленговски Матеуш 1 0

Результаты матчей

Лечче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Лечче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Лечче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1
Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2 Лечче - Верона 0:1 Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1 Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0
Салернитана
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1
Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Аталанта 1:0 Эмполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Фиорентина 3:3 Наполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Торино - Салернитана 1:1 Салернитана - Интер Милан 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Салернитана - Болонья 2:2

Результаты матчей

Лечче
Салернитана

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лечче
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Лечче
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Фрозиноне
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Фиорентина
 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Монца
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Салернитана
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Эмполи
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Лечче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5
Милан Жиру Оливье 4 (1)
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Томори Фикайо 1 1
Монца Иццо Армандо 2
Дженоа Малиновский Руслан 2
Дженоа Бани Маттиа 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 100'
      Салернитана контролирует мяч.
    • 98'
      Г О О О О О Л - Стрефецца Габриэль из команды Лечче забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Гильермо Очоа прыгнул не в ту сторону.
    • 98'
      ПЕНАЛЬТИ! - Кабрал Жоване играет рукой в штрафной! Кабрал Жоване вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 97'
      После проверки VAR судья изменил решение - Лечче пробьет пенальти!
    • 96'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лечче.
    • 95'
      Контроль мяча: Лечче: 45%, Салернитана: 55%.
    • 94'
      Рефери не любит споров - именно за это Гонсалес Джоан сейчас получил желтую
    • 94'
      Patrick Dorgu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 94'
      Хорошую попытку сделал Алмквист Понтус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 94'
      Лечче пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Лечче 72.5% (87)
    X 22.5% (27)
    Салернитана 5% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 2:0 Салернитана

    Исход игры
    Лечче
    72.5% (87)
    Ничья
    22.5% (27)
    Салернитана
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.78% (64)
    Меньше
    46.22% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (85)
    Нет
    28.57% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Лечче
    43.3% (52)
    1:0 Лечче
    22.5% (27)
    1:1 Ничья
    17.5% (21)
    1:2 Салернитана
    5% (6)
    2:0 Лечче
    5% (6)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
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