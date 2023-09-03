Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Patrick Dorgu нанес удар, но тот был заблокирован.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ламек Банда создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Ламек Банда навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Салернитана

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Оооо... вот это был удар! Кандрева Антонио должен был забить с этой позиции.

44' Хорошую попытку сделал Кандрева Антонио . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Кастанос Григорис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ламек Банда получил желтую карточку от судьи

42' Судья свистит. Ламек Банда атаковал сзади соперника. Это Кулибали Лассана заработал своей команде штрафной

42' Каба Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Ламек Банда выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Пирола Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Салернитана

38' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Рамадани Юльбер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Салернитана

33' Ламек Банда из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Кабрал Жоване выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Лечче

31' Кандрева Антонио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

30' Каба Мохамед - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Кастанос Григорис пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе держит все под контролем

28' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Ламек Банда нанес удар, но тот был заблокирован.

18' Ламек Банда пробует нанести удар издали, но Гильермо Очоа держит все под контролем

17' Ловато Маттео получил желтую карточку от судьи

17' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Ловато Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Кандрева Антонио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Жендре Валентен из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Салернитана

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лечче начинает с центра поля

1' Судья начинает матч