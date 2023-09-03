  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Торино
0:0
Второй тайм: 53'
Дженоа
0'
19' Желтая карточка
Бадель Милан
21' Желтая карточка
Малиновский Руслан
45' Желтая карточка
Стротман Кевин

Ход матча

19'
 
Бадель Милан
21'
 
Малиновский Руслан
45'
 
Стротман Кевин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 278 Количество передач 136
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 128
Торино 71.9% (92)
X 20.3% (26)
Дженоа 7.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Дженоа
4.10
3.30
4.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
61
Тамез
Адриен
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
27
Войвода
Мергим
16
Влашич
Никола
91
Сапата
Дуван
1
Мартинес
Хосеп
20
Сабелли
Стефано
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
22
Васкес
Хоан
8
Стротман
Кевин
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
17
Малиновский
Руслан
11
Гудмундссон
Альберт
19
Ретеги
Матео
Торино
3-5-2
Дженоа
4-3-2-1

История личных встреч

Торино
Дженоа

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
3:0
К
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:3
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:0

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.58
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуурс Перр 1 0.33
Риччи Самуэле 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бираски Давиде 1 0.33
Ретеги Матео 1 0.33
Френдруп Мортен 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 1 0
Juric Ivan II 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Илич Иван 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 2 0
Стротман Кевин 1 0
Бадель Милан 1 0
Бани Маттиа 1 0
Ретеги Матео 1 0
Френдруп Мортен 1 0

Результаты матчей

Торино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
0
Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дженоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1
Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2
Дженоа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0
Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2

Результаты матчей

Торино
Дженоа

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Торино
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Интер Милан
 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Лечче
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Фиорентина
 0:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Фрозиноне
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Дженоа
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Монца
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Торино
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
17.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Торино
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фиорентина
 0:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Дженоа
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Дженоа
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Интер Милан
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Фиорентина
 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Торино
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 4 (1)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 3
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Томори Фикайо 1 1
Монца Иццо Армандо 2
Дженоа Малиновский Руслан 2
Лацио Дзакканьи Маттиа 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Шуурс Перр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 51'
    Торино пытается что-то создать.
  • 50'
    Дрэгушин Раду успешно блокирует удар.
  • 50'
    Шуурс Перр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 50'
    Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 50'
    Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 50'
    Контроль мяча: Торино: 67%, Дженоа: 33%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Риччи Самуэле задерживает мяч рукой
    • 46'
      Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Дженоа контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Торино: 68%, Дженоа: 32%.
    • 49'
      Гудмундссон Альберт из команды Дженоа в офсайде
    • 49'
      Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Дрэгушин Раду ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 128
    Торино 71.9% (92)
    X 20.3% (26)
    Дженоа 7.8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Дженоа
    4.10
    3.30
    4.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Торино 0:0 Дженоа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 0:0 Дженоа

    Исход игры
    Торино
    71.9% (92)
    Ничья
    20.3% (26)
    Дженоа
    7.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.97% (44)
    Меньше
    63.03% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    53.78% (64)
    Нет
    46.22% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Торино
    32% (41)
    1:0 Торино
    29.7% (38)
    1:1 Ничья
    15.6% (20)
    2:0 Торино
    6.3% (8)
    0:1 Дженоа
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    1:2 Дженоа
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     