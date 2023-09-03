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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Торино
1:0
Конец матча
Дженоа
0'
19' Желтая карточка
Бадель Милан
21' Желтая карточка
Малиновский Руслан
45' Желтая карточка
Стротман Кевин
70' Желтая карточка
Сек Демба
76' Желтая карточка
Пеллегри Пьетро
78' Желтая карточка
Торсби Мортен
90' Желтая карточка
Бани Маттиа
1:0
90' Гол
Радоньич Неманья
90'+9
1:0. Победный гол Неманья Радонь...

Ход матча

19'
 
Бадель Милан
21'
 
Малиновский Руслан
45'
 
Стротман Кевин
58'
 
Торсби Мортен
Стротман Кевин
58'
 
Кутлу Беркан
Малиновский Руслан
64'
Сек Демба
Тамез Адриен
 
64'
Радоньич Неманья
Влашич Никола
 
64'
Пеллегри Пьетро
Сапата Дуван
 
70'
Сек Демба
 
75'
 
Экубан Калеб
Ретеги Матео
75'
Илич Иван
Линетти Кароль
 
76'
Пеллегри Пьетро
 
78'
 
Торсби Мортен
82'
Лазаро Валентино
Белланова Рауль
 
87'
 
Аарон Мартин
Сабелли Стефано
87'
 
Хефти Сильван
Бадель Милан
90'
 
Бани Маттиа
90'
Радоньич Неманья
(Илич Иван)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 4 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 494 Количество передач 306
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Торино 71.9% (92)
X 20.3% (26)
Дженоа 7.8% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
61
Тамез
Адриен
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
27
Войвода
Мергим
16
Влашич
Никола
91
Сапата
Дуван
1
Мартинес
Хосеп
20
Сабелли
Стефано
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
22
Васкес
Хоан
8
Стротман
Кевин
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
17
Малиновский
Руслан
11
Гудмундссон
Альберт
19
Ретеги
Матео
Торино
3-5-2
Дженоа
4-3-2-1

История личных встреч

Торино
Дженоа

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

24 матча

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
3:0
К
1:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:3
СA
5:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:0
СA
3:0

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.58
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуурс Перр 1 0.33
Радоньич Неманья 1 0.33
Риччи Самуэле 0 0
Илич Иван 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бираски Давиде 1 0.33
Ретеги Матео 1 0.33
Френдруп Мортен 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 1 0
Juric Ivan II 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Илич Иван 1 0
Сек Демба 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 2 0
Бани Маттиа 2 0
Стротман Кевин 1 0
Бадель Милан 1 0
Торсби Мортен 1 0
Ретеги Матео 1 0
Френдруп Мортен 1 0

Результаты матчей

Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дженоа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
0
Торино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дженоа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1
Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2
Дженоа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0
Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2

Результаты матчей

Торино
Дженоа

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Торино
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Ювентус
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Лечче
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Фрозиноне
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Фиорентина
 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Монца
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Салернитана
 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Эмполи
 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Лечче
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Салернитана
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ювентус
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эмполи
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лечче
 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Салернитана
 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эмполи
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5
Милан Жиру Оливье 4 (1)
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Томори Фикайо 1 1
Монца Иццо Армандо 2
Дженоа Малиновский Руслан 2
Дженоа Бани Маттиа 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Торино вырывает победу
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Торино: 64%, Дженоа: 36%.
  • 99'
    Дженоа пытается что-то создать.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Дженоа
  • 97'
    Гудмундссон Альберт не смог попасть в створ ударом издали
  • 96'
    Дженоа контролирует мяч.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Торино 71.9% (92)
    X 20.3% (26)
    Дженоа 7.8% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 1:0 Дженоа

    Исход игры
    Торино
    71.9% (92)
    Ничья
    20.3% (26)
    Дженоа
    7.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.97% (44)
    Меньше
    63.03% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    53.78% (64)
    Нет
    46.22% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Торино
    32% (41)
    1:0 Торино
    29.7% (38)
    1:1 Ничья
    15.6% (20)
    2:0 Торино
    6.3% (8)
    0:1 Дженоа
    3.1% (4)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    1:2 Дженоа
    1.6% (2)
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