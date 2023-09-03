Тур: 3. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Чиффи Даниэле
0'
19' Желтая карточкаБадель Милан
21' Желтая карточкаМалиновский Руслан
45' Желтая карточкаСтротман Кевин
70' Желтая карточкаСек Демба
76' Желтая карточкаПеллегри Пьетро
78' Желтая карточкаТорсби Мортен
90' Желтая карточкаБани Маттиа
1:0
90' ГолРадоньич Неманья
90'+9
Бонусы букмекеров
Ход матча
19'
45'
70'
76'
78'
90'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
4 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
494 Количество передач 306
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
61
Тамез
Адриен
91
Сапата
Дуван
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
19
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
25 Кутлу БерканПолузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Торино
Дженоа
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
24 матча
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.2%
50%
20.8%
7 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.58
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуурс Перр
|1
|0.33
|Радоньич Неманья
|1
|0.33
|Риччи Самуэле
|0
|0
|Илич Иван
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бираски Давиде
|1
|0.33
|Ретеги Матео
|1
|0.33
|Френдруп Мортен
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|1
|0
|Juric Ivan II
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Бани Маттиа
|2
|0
|Стротман Кевин
|1
|0
|Бадель Милан
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Ретеги Матео
|1
|0
|Френдруп Мортен
|1
|0
Результаты матчей
Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дженоа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дженоа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
0
0
Торино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дженоа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1
Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2
Дженоа
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0
Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2
Результаты матчей
Торино
Дженоа
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Торино
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|20.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|Милан
|Жиру Оливье
|4 (1)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|3
|Салернитана
|Кандрева Антонио
|2 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|2 (1)
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|3
|Милан
|Томори Фикайо
|1 1
|Монца
|Иццо Армандо
|2
|Дженоа
|Малиновский Руслан
|2
|Дженоа
|Бани Маттиа
|2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино 1:0 Дженоа
Исход игры
Торино
71.9% (92)
Ничья
20.3% (26)
Дженоа
7.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
36.97% (44)
Меньше
63.03% (75)
Обе команды забьют
Да
53.78% (64)
Нет
46.22% (55)
Популярный счёт
2:1 Торино
32% (41)
1:0 Торино
29.7% (38)
1:1 Ничья
15.6% (20)
2:0 Торино
6.3% (8)
0:1 Дженоа
3.1% (4)
0:0 Ничья
3.1% (4)
1:2 Дженоа
1.6% (2)
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