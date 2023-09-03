Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

46' Стротман Кевин получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Риччи Самуэле пробует нанести удар издали, но Хосеп Мартинес держит все под контролем

45' Матч возобновлен

44' Мартинес Хосеп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Удар от ворот произведет Торино

41' Ретеги Матео пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

40' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Дженоа

37' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Линетти Кароль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Сапата Дуван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Удар от ворот произведет Дженоа

30' Линетти Кароль не смог попасть в створ ударом издали

29' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Мартинес Хосеп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

26' Удар от ворот произведет Торино

21' Малиновский Руслан получает желтую карточку за толчок соперника.

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Риччи Самуэле пробил со штрафного прямо в стенку

18' Гудмундссон Альберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Ретеги Матео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Торино

13' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

9' Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Сапата Дуван нанес удар головой, но Хосеп Мартинес спокойно отбил мяч.

6' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Торино

5' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Стротман Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Торино начинает с центра поля

1' Судья начинает матч