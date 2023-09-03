Фланговый защитник "Эмполи" Бартош Берешиньски получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Ювентуса" против Костича.

Три минуты добавил Джованни Айрольди к основному времени первого тайма.

Рабио в центре поля нарушил правила против активного Бальданци. Игроки "Эмполи" не смогли быстро разыграть стандарт.

Камбьяги теперь уже слишком активно боролся за мяч на левом фланге у штрафной площади "Ювентуса" и огрел по ногам Миретти.

Мале на своей половине поля нарушил правила против Миретти. Игроки "Ювентуса" очень тщательно готовятся к стандарту.

Миретти со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, игроки "Эмполи" не без труда, но всё же перехватили мяч.

Марин из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Капуто под давлением Гатти никак не мог добраться до мяча.

Костич с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, Кьеза, который был на левом углу штрафной площади чуть коснулся мяча, но всё же тот полетел точно в руки Берише.

Постепенно у нас уже первый тайм начинает подходить к концу, конечно же для "Ювентуса" будет не лишним забить второй мяч перед перерывом, но самое главное для туринского клуба не позволить "Эмполи" отыграться.

Пенальти назначается в ворота "Эмполи"! Маккенни с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади на подключившегося Гатти, которого уже в своей штрафной площади сбил Мале, Джованни Айрольди сразу же дал свисток и указал на "точку".

Не забивает Влахович! Душан Влахович с "точки" довольно плохо пробил в левый угол ворот, Берша угадал направление удара и спас свою команду, а затем форвард "Ювентуса" при попытке сыграть на добивании нарушил правила против голкипера "Эмполи".

Получил "Ювентус" как раз отличный шанс перед перерывом забить важный второй мяч, но в итоге интрига в этом противостоянии будет кипеть и дальше.

Спасение Бериши также должно подстегнуть и полевых игроков "Эмполи", чтобы попытаться создать хороший момент ещё до перерыва.

Угловой у ворот "Ювентуса". Мале выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки туринского клуба выбили мяч к радиусу штрафной площади, а уже оттуда Камбьяги пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

Берешиньски в центре поля нарушил правила против Костича. Игроки "Ювентуса" на этот раз не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Камбьяги совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Ювентуса" сыграли внимательно и перехватили мяч без особого труда.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Данило!!! Костич хорошо поработал на левом фланге и со входа в штрафную площадь Филип выполнил прострел к линии вратарской, Валюкевич накрыл серба выбил мяч на угловой. С углового Костич выполнил подачу на ближний угол вратарской, Луперто головой неудачно выбил мяч в центр штрафной площади, началась настоящая суматоха, где всё де Данило смог подкараулить отскок и отправить мяч в сетку.

Камбьяги с левого фланга выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на ход Бальданци, Маккенни грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля.

Джованни Айрольди дал небольшую паузу футболистам, чтобы они попили воды и перевели дух. Сегодня в Эмполи очень жарко даже в первых числах сентября.

Рабио по центру совершил рывок к радиусу штрафной площади, далее Адриен под давлением Пеццеллы оказался на газоне, но Джованни Айрольди показал, что нужно играть дальше.

Мале при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Капуто оказался в небольшом офсайде.

Костич с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Влаховича, Душан в свою очередь отправил мяч в центр штрафной площади на Кьезу, Федерико быстро отправил мяч на правый угол штрафной площади, где уже Маккенни в касание пробил по воротам, Пеццелла грамотно сыграл по позиции и блокировал попытку.

Влахович с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Данило немного перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Фаццини.

24' Кьеза разогнал атаку по правой половине поля и выполнил передачу к центру штрафной площади, Влахович неудачно поставил ногу и в итоге не смог обработать мяч.

23' Пеццелла с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Гатти хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг.

22' Игроки туринского клуба неудачно разыграли стандарт и получили контратаку на свои ворота, но в итоге "Эмполи" удалось заработать только угловой.

21' Валюкевич на своей половине поля нарушил правила против Кьезы. "Ювентус" тщательно готовится к стандарту.

20' Миретти из центра половины поля "Эмполи" выполнил повторный заброс в центр штрафной площади, Влахович в падении головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

19' Миретти разыграл корнер с Кьезой, далее Федерико выполнил подачу в центр штрафной площади, где уже никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

18' Рабио от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Миретти подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Эмполи" и ушёл на угловой.

17' Полузащитник "Ювентуса" Мануэль Локателли получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Бальданци.

16' Мале в центре поля нарушил правила против Локателли. Игроки "Ювентуса" очень быстро разыграли стандарт.

15' В среднем темпе сейчас у нас проходит матч, "Ювентус" временами чуть ли не пешком перемещается по полю.

14' "Эмполи" на старте матча достаточно грамотно играет от обороны, команда Паоло Дзанетти показывает, что простого матча у "Ювентуса" действительно не будет.

13' Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади "Ювентуса", Перрин немного размялся при игре на выходе.

12' Костич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Рабио головой сбросил мяч к ближней штанге, где уже Данило нарушил правила против Бериши, который пытался сыграть на выходе.

11' Костич с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Эмполи" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

10' Мале перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Кьезы.

9' "Эмполи" на старте матча также старается по большей части использовать при атаке навесы с флангов, но форвардам очень тяжело цепляться за мячи под плотной опекой.

8' Камбьяги разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу к лицевой линии поля, Пиццелла выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, где никого из партнёров по команде не оказалось.

7' Теперь уже Костич совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Филип выполнил подачу на дальний угол вратарской, Маккенни под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, последовал отскок на правый угол штрафной площади, где уже Влахович сразу пробил в ближний угол ворот, Бериша не сразу, но всё же выловил мяч.

6' Миретти разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Маккенни, Уэстон быстро выполнил подачу на дальний угол вратарской, Кьеза в борьбе за мяч нарушил правила против Берешиньски.

5' Маккенни из аута вбросил мяч на ближний угол вратарской, Бериша вовремя вышел из ворот и достаточно спокойно перехватил мяч.

4' Маккенни получил заброс на ход вперёд по правому флангу, далее Уэстон выполнил подачу в штрафную площадь, защитники "Эмполи" сыграли довольно просто и выбили мяч в аут.

3' Миретти с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Влахович и партнёры по команде ждали подачу ближе к линии вратарской, создать в итоге качественный момент на первом стандарте не получилось.

2' Рабио вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и под давлением соперника заработал угловой для своей команды.