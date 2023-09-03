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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Эмполи
0:1
Перерыв
Ювентус
0'
16' Желтая карточка
Локателли Мануэль
0:1
24' Гол
Данило Луис
0:1
39' Не забитый пенальти
Влахович Душан
43' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
Влахович не забил пенальти (виде...

Ход матча

16'
 
Локателли Мануэль
24'
0:1
Данило Луис
39'
0:1
Влахович Душан
43'
Берешиньски Бартош
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 200 Количество передач 234
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 129
Эмполи 2.3% (3)
X 1.6% (2)
Ювентус 96.1% (124)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Ювентус
5.40
6.50
1.68
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Бериша
Этрит
19
Берешиньски
Бартош
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
3
Пеццелла
Джузеппе
21
Фаццини
Якопо
18
Марин
Рэзван
29
Мале
Юссеф
35
Бальданци
Томмазо
28
Камбьяги
Николо
9
Капуто
Франческо
36
Перин
Маттиа
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
16
Маккенни
Уэстон
20
Миретти
Фабио
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
9
Влахович
Душан
7
Кьеза
Федерико
Эмполи
4-3-2-1
Ювентус
3-5-2

История личных встреч

Эмполи
Ювентус

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

16 матчей

18.8%
6.3%
74.9%
3 победы 1 ничья 12 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

История матчей

СA
4:1
СA
4:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:0
К
5:3
К
2:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2.25
1.88

Среднее время на гол

40
48

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.75
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

51
75

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 2 (1) 0.67
Данило Луис 1 0.33
Рабио Адриен 1 0.33
Кьеза Федерико 1 0.33
Камбьясо Андреа 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаас Николас 1 0
Грасси Альберто 1 0
Какаче Либерато 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 2 0
Алекс Сандро 1 0
Данило Луис 1 0
Рабио Адриен 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Эмполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ювентус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эмполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Эмполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2
Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1
Ювентус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1
Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1

Результаты матчей

Эмполи
Ювентус

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
Ювентус
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Лечче
 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
7.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Фрозиноне
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Фиорентина
 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Монца
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
16.
Салернитана
 0:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Эмполи
 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Лечче
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Салернитана
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ювентус
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Эмполи
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Фиорентина
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лечче
 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Салернитана
 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Эмполи
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 5
Милан Жиру Оливье 4 (1)
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Томори Фикайо 1 1
Монца Иццо Армандо 2
Дженоа Малиновский Руслан 2
Дженоа Бани Маттиа 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • 45'
    Миретти со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, игроки "Эмполи" не без труда, но всё же перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Мале на своей половине поля нарушил правила против Миретти. Игроки "Ювентуса" очень тщательно готовятся к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Камбьяги теперь уже слишком активно боролся за мяч на левом фланге у штрафной площади "Ювентуса" и огрел по ногам Миретти. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Рабио в центре поля нарушил правила против активного Бальданци. Игроки "Эмполи" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Джованни Айрольди к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Бальданци пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Рабио грамотно блокировал попытку. 
  • Желтая карточка
    43'
    Фланговый защитник "Эмполи" Бартош Берешиньски получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Ювентуса" против Костича.  
  • Угловой
    42'
    Угловой у ворот "Ювентуса". Мале выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки туринского клуба выбили мяч к радиусу штрафной площади, а уже оттуда Камбьяги пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
  • 41'
    Спасение Бериши также должно подстегнуть и полевых игроков "Эмполи", чтобы попытаться создать хороший момент ещё до перерыва. 
  • 40'
    Получил "Ювентус" как раз отличный шанс перед перерывом забить важный второй мяч, но в итоге интрига в этом противостоянии будет кипеть и дальше. 
  • Не забитый пенальти
    39'
    Не забивает Влахович! Душан Влахович с "точки" довольно плохо пробил в левый угол ворот, Берша угадал направление удара и спас свою команду, а затем форвард "Ювентуса" при попытке сыграть на добивании нарушил правила против голкипера "Эмполи". 
  • Пенальти!
    38'
    Пенальти назначается в ворота "Эмполи"! Маккенни с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади на подключившегося Гатти, которого уже в своей штрафной площади сбил Мале, Джованни Айрольди сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • 37'
    Постепенно у нас уже первый тайм начинает подходить к концу, конечно же для "Ювентуса" будет не лишним забить второй мяч перед перерывом, но самое главное для туринского клуба не позволить "Эмполи" отыграться. 
  • 36'
    Костич с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, Кьеза, который был на левом углу штрафной площади чуть коснулся мяча, но всё же тот полетел точно в руки Берише. 
  • 35'
    Марин из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Капуто под давлением Гатти никак не мог добраться до мяча. 
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    • Фол, нарушение
      34'
      Данило немного перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Фаццини. 
    • Опасный момент
      33'
      Влахович с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 32'
      Костич с левого фланга выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Влаховича, Душан в свою очередь отправил мяч в центр штрафной площади на Кьезу, Федерико быстро отправил мяч на правый угол штрафной площади, где уже Маккенни в касание пробил по воротам, Пеццелла грамотно сыграл по позиции и блокировал попытку. 
    • Офсайд
      31'
      Мале при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Капуто оказался в небольшом офсайде. 
    • Судья
      30'
      Рабио по центру совершил рывок к радиусу штрафной площади, далее Адриен под давлением Пеццеллы оказался на газоне, но Джованни Айрольди показал, что нужно играть дальше. 
    • Судья
      29'
      Джованни Айрольди дал небольшую паузу футболистам, чтобы они попили воды и перевели дух. Сегодня в Эмполи очень жарко даже в первых числах сентября. 
    • 28'
      Камбьяги с левого фланга выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на ход Бальданци, Маккенни грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
    • Описание гола
      27'
       Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Данило!!! Костич хорошо поработал на левом фланге и со входа в штрафную площадь Филип выполнил прострел к линии вратарской, Валюкевич накрыл серба выбил мяч на угловой. С углового Костич выполнил подачу на ближний угол вратарской, Луперто головой неудачно выбил мяч в центр штрафной площади, началась настоящая суматоха, где всё де Данило смог подкараулить отскок и отправить мяч в сетку. 
    • 26'
      Камбьяги совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Ювентуса" сыграли внимательно и перехватили мяч без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Берешиньски в центре поля нарушил правила против Костича. Игроки "Ювентуса" на этот раз не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 24'
      Кьеза разогнал атаку по правой половине поля и выполнил передачу к центру штрафной площади, Влахович неудачно поставил ногу и в итоге не смог обработать мяч. 
    • Угловой
      23'
      Пеццелла с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Гатти хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг. 
    • 22'
      Игроки туринского клуба неудачно разыграли стандарт и получили контратаку на свои ворота, но в итоге "Эмполи" удалось заработать только угловой.
    • Фол, нарушение
      21'
      Валюкевич на своей половине поля нарушил правила против Кьезы. "Ювентус" тщательно готовится к стандарту. 
    • Опасный момент
      20'
      Миретти из центра половины поля "Эмполи" выполнил повторный заброс в центр штрафной площади, Влахович в падении головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Угловой
      19'
      Миретти разыграл корнер с Кьезой, далее Федерико выполнил подачу в центр штрафной площади, где уже никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 18'
      Рабио от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Миретти подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Эмполи" и ушёл на угловой. 
    • Желтая карточка
      17'
      Полузащитник "Ювентуса" Мануэль Локателли получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Бальданци. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Мале в центре поля нарушил правила против Локателли. Игроки "Ювентуса" очень быстро разыграли стандарт. 
    • 15'
      В среднем темпе сейчас у нас проходит матч, "Ювентус" временами чуть ли не пешком перемещается по полю. 
    • 14'
      "Эмполи" на старте матча достаточно грамотно играет от обороны, команда Паоло Дзанетти показывает, что простого матча у "Ювентуса" действительно не будет. 
    • 13'
      Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади "Ювентуса", Перрин немного размялся при игре на выходе. 
    • Угловой
      12'
      Костич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Рабио головой сбросил мяч к ближней штанге, где уже Данило нарушил правила против Бериши, который пытался сыграть на выходе. 
    • 11'
      Костич с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Эмполи" не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Мале перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Кьезы. 
    • 9'
      "Эмполи" на старте матча также старается по большей части использовать при атаке навесы с флангов, но форвардам очень тяжело цепляться за мячи под плотной опекой. 
    • 8'
      Камбьяги разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу к лицевой линии поля, Пиццелла выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, где никого из партнёров по команде не оказалось. 
    • 7'
      Теперь уже Костич совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Филип выполнил подачу на дальний угол вратарской, Маккенни под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, последовал отскок на правый угол штрафной площади, где уже Влахович сразу пробил в ближний угол ворот, Бериша не сразу, но всё же выловил мяч. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Миретти разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Маккенни, Уэстон быстро выполнил подачу на дальний угол вратарской, Кьеза в борьбе за мяч нарушил правила против Берешиньски. 
    • 5'
      Маккенни из аута вбросил мяч на ближний угол вратарской, Бериша вовремя вышел из ворот и достаточно спокойно перехватил мяч. 
    • 4'
      Маккенни получил заброс на ход вперёд по правому флангу, далее Уэстон выполнил подачу в штрафную площадь, защитники "Эмполи" сыграли довольно просто и выбили мяч в аут. 
    • Угловой
      3'
      Миретти с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Влахович и партнёры по команде ждали подачу ближе к линии вратарской, создать в итоге качественный момент на первом стандарте не получилось. 
    • 2'
      Рабио вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и под давлением соперника заработал угловой для своей команды. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт в Эмполи очень интересная и непредсказуемая игра, учитывая, что "Ювентус" на старте нового сезона играет крайне нестабильно. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 0:1 Ювентус

    Исход игры
    Эмполи
    2.3% (3)
    Ничья
    1.5% (2)
    Ювентус
    96.2% (126)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (70)
    Меньше
    41.18% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    52.1% (62)
    Нет
    47.9% (57)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    36.6% (48)
    0:2 Ювентус
    22.1% (29)
    0:1 Ювентус
    13.7% (18)
    1:3 Ювентус
    8.4% (11)
    0:3 Ювентус
    6.1% (8)
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