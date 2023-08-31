  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Эмполи
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 44
Эмполи 0% (0)
X 0% (0)
Ювентус 100% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Ювентус
5.40
4.00
1.72
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Эмполи
Ювентус

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

16 матчей

18.8%
6.3%
74.9%
3 победы 1 ничья 12 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

История матчей

СA
4:1
СA
4:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:0
К
5:3
К
2:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

2.25
1.88

Среднее время на гол

40
48

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

1.75
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

51
75

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 2 (1) 1
Рабио Адриен 1 0.5
Кьеза Федерико 1 0.5
Камбьясо Андреа 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаас Николас 1 0
Грасси Альберто 1 0
Какаче Либерато 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алекс Сандро 1 0
Данило Луис 1 0
Рабио Адриен 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Эмполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ювентус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эмполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Эмполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2
Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Эмполи - Салернитана 2:1 Эмполи - Болонья 3:1 Сассуоло - Эмполи 2:1 Эмполи - Интер Милан 0:3 Кремонезе - Эмполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Эмполи - Лечче 1:0 Аталанта - Эмполи 2:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Монца - Эмполи 2:1
Ювентус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1
Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1

Результаты матчей

Эмполи
Ювентус

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Верона
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Фиорентина
 Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Лечче
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Монца
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
12.
Салернитана
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Торино
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Сассуоло
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Удинезе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Дженоа
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фрозиноне
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Торино
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 3 (1)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 3
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 2
Милан Эрнандес Тео 2
Лацио Пеллегрини Лука 2
Лечче Понграчич Марин 2
Сассуоло Лопес Максим 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 сентября 2023, осталось 2 дня 10 часов 54 минуты.

    Главный судья: Айрольди Джованни

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Эмполи 0% (0)
    X 0% (0)
    Ювентус 100% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Ювентус
    5.40
    4.00
    1.72
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Эмполи - Ювентус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Эмполи - Ювентус

    Исход игры
    Эмполи
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Ювентус
    100% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.91% (29)
    Меньше
    34.09% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    61.36% (27)
    Нет
    38.64% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    46.7% (21)
    0:2 Ювентус
    20% (9)
    0:1 Ювентус
    13.3% (6)
    1:3 Ювентус
    8.9% (4)
    0:3 Ювентус
    4.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     