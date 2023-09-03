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  4. Серия A 2023-2024

Италия: Серия A
2023-2024

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Интер Милан
1:0
Второй тайм: 52'
Фиорентина
0'
1:0
23' Гол
Тюрам Маркус
39' Желтая карточка
Раньери Лука
45' Желтая карточка
Барелла Николо
Тюрам не забил из убойной позици...
Натиск на ворота Кристенсена (ви...
Тюрам создает опасный момент (ви...
1:0. Гол Маркуса Тюрама (видео)....
Мощный удар Бонавентура (видео)....

Ход матча

23'
Тюрам Маркус
(Димарко Федерико)
1:0
39'
 
Раньери Лука
45'
Барелла Николо
 
46'
 
Соттиль Рикардо
Куаме Кристиан
46'
 
Нзола М'Бала
Бельтран Лукас

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 202 Количество передач 259
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 129
Интер Милан 94.6% (122)
X 3.1% (4)
Фиорентина 2.3% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Милан
Ничья
Фиорентина
4.00
6.00
5.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зоммер
Янн
36
Дармиан
Маттео
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
53
Кристенсен
Оливер
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
38
Мандрагора
Роландо
10
Гонсалес
Николас
5
Бонавентура
Джакомо
99
Куаме
Кристиан
9
Бельтран
Лукас
Интер Милан
3-5-2
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Милан
Фиорентина

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.3%
34.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.2%
39.1%
8.7%
12 побед 9 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

36 матчей

58.3%
22.2%
19.5%
21 победа 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
36.1%
13.9%
18 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
12 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:2
СA
0:1
СA
3:4
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:2
К
1:2
СA
4:3
СA
0:0
К
2:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
5:4
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
К
0:1
СA
2:2
К
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

32
31

Голов в среднем за матч

1.78
1.72

Среднее время на гол

50
52

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.61
0.94

Среднее время на гол

55
95

Всего голов

61
48

Голов в среднем за матч

1.69
1.33

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

53
67

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 3 1
Тюрам Маркус 1 0.33
Дюмфрис Дензел 1 0.33
Димарко Федерико 0 0
Арнаутович Марко 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 2 0.67
Бонавентура Джакомо 1 0.33
Бираги Кристиано 1 0.33
Дункан Альфред 1 0.33
Мандрагора Роландо 1 0.33
Нзола М'Бала 0 0
Мело Артур 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мхитарян Генрих 1 0
Барелла Николо 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Миленкович Никола 1 0
Раньери Лука 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Интер Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Интер Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
2
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
3
50%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Зальцбург - Интер Милан 3:4
ПСЖ - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3
Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0 Дженоа - Фиорентина 1:4
Фиорентина - ОФИ 1:1 Фиорентина - Сестри Леванте 7:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ньюкасл - Фиорентина 2:0 Гроссето - Фиорентина 0:4 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Фиорентина - Парма 1:1 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2

Результаты матчей

Интер Милан
Фиорентина

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Интер Милан
 1:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
4.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7.
Лечче
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Фиорентина
 0:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Фрозиноне
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Дженоа
 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Сассуоло
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14.
Монца
 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
15.
Салернитана
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Торино
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
17.
Удинезе
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
18.
Рома
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Кальяри
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Эмполи
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Милан
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Монца
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Лечче
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Сассуоло
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Болонья
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Фрозиноне
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Торино
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фиорентина
 0:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Ювентус
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Удинезе
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
17.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Дженоа
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Дженоа
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Интер Милан
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Фиорентина
 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Салернитана
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Фрозиноне
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Лечче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Кальяри
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сассуоло
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Эмполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Торино
 0:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Монца
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Милан Жиру Оливье 4 (1)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 3
Наполи Осимхен Виктор 3
Салернитана Кандрева Антонио 2 (1)
Ювентус Влахович Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 3
Милан Томори Фикайо 1 1
Монца Иццо Армандо 2
Дженоа Малиновский Руслан 2
Лацио Дзакканьи Маттиа 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Делает все, чтобы второй гол забить в ворота соперника "Интер". Давят миланцы на ворота противника. Вполне вероятно, что второй мяч все же состоится. 
  • Штанга
    50'
    МОМЕНТИЩЕ! Дюмфрис сейчас нанес удар по воротам соперника, после чего мяч рикошетом от ноги попал в штангу. На добивании был Мхитарян, который пробил в защитника!
  • Замена
    48'
    Соттиль и Нзола появились на поле в составе "Фиорентины" в перерыве. Отправились отдыхать за пределы поля Куаме и Бельтран.
  • 47'
    Бираги сбили сейчас дыхание, но в столкновении досталось и Дюмфрису, который также пострадал. С большой долей вероятности поднимаются соперники и смогут встречу продолжить.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу миланского коллектива!
  • Желтая карточка
    45'
    Барелла получил в стычке карточку желтого цвета за толчок соперника на газон. Второй в матче "горчичник" от главного рефери.
  • Опасный момент
    45'
    МОМЕНТИЩЕ! Дюмфрис сейчас с правого края прострелил мяч на дальнюю штангу. Тюрам попытался сферу переправить в сетку, но не подстроился под мяч, как нужно. Сфера выше цели ушла!
  • 44'
    Качественный первый тайм провели футболисты "Интера". Смогли они забить гол и постоянно прессинговали соперника, но отличились однажды.
  • Угловой
    43'
    Первый в матче угловой подали футболисты "Интера" у ворот соперника, но стандартное положение не привело ни к чему интересному.
  • Опасный момент
    41'
    МОМЕНТИЩЕ! Кристенсен спасает свою команду после удара Чалханоглу со штрафного. Буквально в волейбольном стиле выручает свой клуб датчанин.
  • Желтая карточка
    40'
    Тюрам сейчас обыграл на скорости Раньери, и футболист "Фиорентины" не устоял от соблазна на то, чтобы правила нарушить. В руках рефери карточка желтого цвета появилась.
  • 39'
    Честно говоря, Бастони Гонсалеса хватал за майку рукой. Интересно, что ставить на "точку" в этой ситуации рефери не стал. Просто не решился. 
  • Судья
    38'
    Гонсалес в чужой штрафной сейчас упал на газон. Казалось, что получил повреждение футболист, но поднялся он с травы и пенальти не заработал. 
  • 36'
    Бираги общается с арбитром на тему того, что судья зафиксировал фол с его стороны после удара по ногам Дюмфрису. Много фолов в матче.
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    • 35'
      Интересно, что в первом тайме пока ни одного углового не подали соперники. Да и вообще, скупы соперники на розыгрыш опасных моментов пока что. 
    • Опасный момент
      34'
      МОМЕНТИЩЕ! Едва не забили игроки "Интера"! С ударом Бастони справляется Кристенсен, в то время, как добивание от Лаутаро с 7-ми метров полетел намного выше цели. 
    • 32'
      Долго Чалханоглу готовил свою подачу с правого края. В итоге в "стенку" футболист попал. Далее мяч был вынесен подальше от рамки игроками "Фиоры". 
    • Фол, нарушение
      31'
      Бираги сейчас фолит в атаке. Причем тут он не только себе рукой подыграл, но еще и подтолкнул соперника в спину. Рефери назначает штрафной. 
    • Опасный момент
      30'
      Снова Димарко по левому краю пошел к воротам противника, отдал на Бастони. Тот к вратарской прострели на Тюрама, а последний направил сферу рядом со стойкой!
    • Фол, нарушение
      29'
      Бираги отпустил мяч от себя, но успел до него дотянуться, после чего получил удар по ноге от своего соперника. Нарушение правил фиксирует рефери.
    • 27'
      На своей половине поля владеет снарядом команда хозяев. Не торопится она лететь в атаку. Судя по всему, и такой темп игры флорентийцев устраивает. 
    • 26'
      Димарко с левого края выполнял передачу в центр штрафной, но на выходе действовал на сей раз вратарь "фиалок". Кристенсен забирает сферу в перчатки. 
    • 25'
      Сделали большое дело игроки "Интера", открыв счет в матче. Теперь клубу, конечно же, нужно будет делать все, чтобы закрепить свое преимущество на табло.
    • 23'
      Отмечается голевой передачей Димарко. Великолепный пас выполнил игрок "Интера" на партнера. Промахнуться из этой позиции просто не имел права футболист.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЮРАМ! 1:0!
      В середине первого тайма забивает игрок "Интера" в ворота соперника. Пришла подача с левого края в центр штрафной. Фактически из вратарской Тюрам нанес удар по рамке соперника, и сумел отличиться.
    • Фол, нарушение
      21'
      Дюмфрис в отборе против Бираги сейчас действовал, но снес на газон одного из своих соперников, получив от рефери устное замечание. 
    • 19'
      Мартинес пока не получает передачи от партнеров, да и вообще далековато мяч в поле ему приходится принимать. Чуть ли не в центре поля. Плотно против Лаутаро играет защита. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Димарко оттер сейчас от мяча Куаме, но рядом был Гонсалес, который вступил в отбор и сумел заработать для своего коллектива штрафной удар. 
    • 17'
      На ход Дюмфрису вырезал передачу сейчас Тюрам. В итоге успел под него подкатиться один из защитников, который уверенно выбил мяч за боковую линию.
    • 15'
      "Скуадра виола" продолжает мячом владеть. У меня складывается ощущение, что и "Интер" к матчу оказался явно не готов. Слишком осторожный футбол.
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТ! Бонавентура нанес мощный удар по воротам соперника сейчас, но улетела сфера чуть выше ворот. Попытка отличиться пошла в зачет!
    • 13'
      "Фиорентина" как-то слишком аккуратно вошла в игру. Передача в штрафную миланской команды с левого края оставляла желать лучшего. Мяч в перчатки киперу прилетел.
    • 11'
      Тюрам после подачи с правого края выиграл верх у соперников. Головой он нанес удар по рамке соперника, но сфера в руки вратарю "скуадры виолы" прилетел. 
    • 10'
      Бираги получил мяч от партнера, но не стал обострять ситуацию своей передачей в центр штрафной. Предпочел футболист оставить сферу под контролем своей команды.
    • 9'
      Барелла отдавал передачу сейчас на левый край штрафной. Мяч был подан в свободную зону, куда никто из партнеров не сумел добраться.
    • 7'
      Бельтран поборолся с соперником за мяч, но не сумел сохранить его в игре для своего коллектива. Мяч укатился за пределы футбольного поля.
    • 6'
      "Интер" сегодня будет делать все, чтобы победить в матче против своего оппонента. Три очка не повредят миланцам, учитывая тот факт, как команда действует в атаке.
    • 5'
      Димарко нанес дальний удар по воротам соперника. Успел голкипер среагировать и забрать мяч в перчатки. Сыграно было очень надежно кипером "фиалок".
    • 4'
      Владеет инициативой "Интер" на первых минутах встречи, но до ударов по воротам дело пока не доходит. Очень скромно встречу начинают соперники.
    • 2'
      Футболисты "Интера" вышли сегодня на поле в черно-синих цветах, а игроки "Фиорентины" предстали перед нами в белом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Милане! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Фиорентина

    Исход игры
    Интер Милан
    94.6% (122)
    Ничья
    3.1% (4)
    Фиорентина
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.75% (83)
    Меньше
    30.25% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (85)
    Нет
    28.57% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    55.8% (72)
    2:0 Интер Милан
    16.3% (21)
    1:0 Интер Милан
    9.3% (12)
    3:1 Интер Милан
    5.4% (7)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    3:2 Интер Милан
    1.6% (2)
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