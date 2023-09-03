Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Бираги сбили сейчас дыхание, но в столкновении досталось и Дюмфрису, который также пострадал. С большой долей вероятности поднимаются соперники и смогут встречу продолжить.

Соттиль и Нзола появились на поле в составе "Фиорентины" в перерыве. Отправились отдыхать за пределы поля Куаме и Бельтран.

МОМЕНТИЩЕ! Дюмфрис сейчас нанес удар по воротам соперника, после чего мяч рикошетом от ноги попал в штангу. На добивании был Мхитарян, который пробил в защитника!

Делает все, чтобы второй гол забить в ворота соперника "Интер". Давят миланцы на ворота противника. Вполне вероятно, что второй мяч все же состоится.

Барелла получил в стычке карточку желтого цвета за толчок соперника на газон. Второй в матче "горчичник" от главного рефери.

Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу миланского коллектива!

Бираги общается с арбитром на тему того, что судья зафиксировал фол с его стороны после удара по ногам Дюмфрису. Много фолов в матче.

Гонсалес в чужой штрафной сейчас упал на газон. Казалось, что получил повреждение футболист, но поднялся он с травы и пенальти не заработал.

Честно говоря, Бастони Гонсалеса хватал за майку рукой. Интересно, что ставить на "точку" в этой ситуации рефери не стал. Просто не решился.

Тюрам сейчас обыграл на скорости Раньери, и футболист "Фиорентины" не устоял от соблазна на то, чтобы правила нарушить. В руках рефери карточка желтого цвета появилась.

МОМЕНТИЩЕ! Кристенсен спасает свою команду после удара Чалханоглу со штрафного. Буквально в волейбольном стиле выручает свой клуб датчанин.

Первый в матче угловой подали футболисты "Интера" у ворот соперника, но стандартное положение не привело ни к чему интересному.

Качественный первый тайм провели футболисты "Интера". Смогли они забить гол и постоянно прессинговали соперника, но отличились однажды.

МОМЕНТИЩЕ! Дюмфрис сейчас с правого края прострелил мяч на дальнюю штангу. Тюрам попытался сферу переправить в сетку, но не подстроился под мяч, как нужно. Сфера выше цели ушла!

Отмечается голевой передачей Димарко. Великолепный пас выполнил игрок "Интера" на партнера. Промахнуться из этой позиции просто не имел права футболист.

Сделали большое дело игроки "Интера", открыв счет в матче. Теперь клубу, конечно же, нужно будет делать все, чтобы закрепить свое преимущество на табло.

Димарко с левого края выполнял передачу в центр штрафной, но на выходе действовал на сей раз вратарь "фиалок". Кристенсен забирает сферу в перчатки.

На своей половине поля владеет снарядом команда хозяев. Не торопится она лететь в атаку. Судя по всему, и такой темп игры флорентийцев устраивает.

Бираги отпустил мяч от себя, но успел до него дотянуться, после чего получил удар по ноге от своего соперника. Нарушение правил фиксирует рефери.

Снова Димарко по левому краю пошел к воротам противника, отдал на Бастони. Тот к вратарской прострели на Тюрама, а последний направил сферу рядом со стойкой!

Бираги сейчас фолит в атаке. Причем тут он не только себе рукой подыграл, но еще и подтолкнул соперника в спину. Рефери назначает штрафной.

Долго Чалханоглу готовил свою подачу с правого края. В итоге в "стенку" футболист попал. Далее мяч был вынесен подальше от рамки игроками "Фиоры".

МОМЕНТИЩЕ! Едва не забили игроки "Интера"! С ударом Бастони справляется Кристенсен, в то время, как добивание от Лаутаро с 7-ми метров полетел намного выше цели.

Интересно, что в первом тайме пока ни одного углового не подали соперники. Да и вообще, скупы соперники на розыгрыш опасных моментов пока что.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЮРАМ! 1:0!

В середине первого тайма забивает игрок "Интера" в ворота соперника. Пришла подача с левого края в центр штрафной. Фактически из вратарской Тюрам нанес удар по рамке соперника, и сумел отличиться.

21' Дюмфрис в отборе против Бираги сейчас действовал, но снес на газон одного из своих соперников, получив от рефери устное замечание.

19' Мартинес пока не получает передачи от партнеров, да и вообще далековато мяч в поле ему приходится принимать. Чуть ли не в центре поля. Плотно против Лаутаро играет защита.

18' Димарко оттер сейчас от мяча Куаме, но рядом был Гонсалес, который вступил в отбор и сумел заработать для своего коллектива штрафной удар.

17' На ход Дюмфрису вырезал передачу сейчас Тюрам. В итоге успел под него подкатиться один из защитников, который уверенно выбил мяч за боковую линию.

15' "Скуадра виола" продолжает мячом владеть. У меня складывается ощущение, что и "Интер" к матчу оказался явно не готов. Слишком осторожный футбол.

14' МОМЕНТ! Бонавентура нанес мощный удар по воротам соперника сейчас, но улетела сфера чуть выше ворот. Попытка отличиться пошла в зачет!

13' "Фиорентина" как-то слишком аккуратно вошла в игру. Передача в штрафную миланской команды с левого края оставляла желать лучшего. Мяч в перчатки киперу прилетел.

11' Тюрам после подачи с правого края выиграл верх у соперников. Головой он нанес удар по рамке соперника, но сфера в руки вратарю "скуадры виолы" прилетел.

10' Бираги получил мяч от партнера, но не стал обострять ситуацию своей передачей в центр штрафной. Предпочел футболист оставить сферу под контролем своей команды.

9' Барелла отдавал передачу сейчас на левый край штрафной. Мяч был подан в свободную зону, куда никто из партнеров не сумел добраться.

7' Бельтран поборолся с соперником за мяч, но не сумел сохранить его в игре для своего коллектива. Мяч укатился за пределы футбольного поля.

6' "Интер" сегодня будет делать все, чтобы победить в матче против своего оппонента. Три очка не повредят миланцам, учитывая тот факт, как команда действует в атаке.

5' Димарко нанес дальний удар по воротам соперника. Успел голкипер среагировать и забрать мяч в перчатки. Сыграно было очень надежно кипером "фиалок".

4' Владеет инициативой "Интер" на первых минутах встречи, но до ударов по воротам дело пока не доходит. Очень скромно встречу начинают соперники.

2' Футболисты "Интера" вышли сегодня на поле в черно-синих цветах, а игроки "Фиорентины" предстали перед нами в белом обмундировании.