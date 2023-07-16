Тур: 1.
0:0
Перерыв
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Гелоян ИшханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кулешин ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сторожук Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Левин МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ильин СергейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кирьяков Сергей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|1
|0
Ленинградец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2
Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5
Ленинградец
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сочи - Ленинградец 4:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Муром - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0
Торпедо Владимир - Ленинградец 0:4 Ленинградец - Чертаново 0:0 Текстильщик - Ленинградец 2:0 Динамо Вологда - Ленинградец 0:0 Спартак Кострома - Ленинградец 0:2 Ленинградец - Торпедо Владимир 2:1 Чертаново - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Текстильщик 1:0 Ленинградец - Динамо Вологда 3:0 Ленинградец - Муром 1:1 Иртыш Омск - Ленинградец 0:3 Ленинградец - Новосибирск 4:2 Ленинградец - Луки-Энергия 2:0 Зенит-2 - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Динамо СПб 1:0 Родина-М - Ленинградец 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Акрон
|Килин Антон
|2
|СКА-Хабаровск
|Никитин Кирилл
|2
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|1
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|1
|Енисей
|Орлов Антон
|1
|ФК Кубань
|Байрыев Азат
|1
|Торпедо Москва
|Бабурин Егор
|1
|ФК Кубань
|Чуперка Валерий
|1
|СКА-Хабаровск
|Симонян Артём
|1
|Акрон
|Данилкин Егор
|1
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Ленинградец
Исход игры
Арсенал Тула
81.2% (112)
Ничья
13% (18)
Ленинградец
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
32.74% (37)
Меньше
67.26% (76)
Обе команды забьют
Да
37.17% (42)
Нет
62.83% (71)
Популярный счёт
2:0 Арсенал Тула
31.9% (44)
2:1 Арсенал Тула
18.8% (26)
1:0 Арсенал Тула
14.5% (20)
1:1 Ничья
8% (11)
3:0 Арсенал Тула
4.3% (6)
3:1 Арсенал Тула
2.2% (3)
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