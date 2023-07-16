Стадион загудел. "Арсенал" уже несколько минут "сидит" в глухой обороне, пытаясь взять мяч под свой контроль.

Передача на Халназарова, тот неудачно обработал. Но аут для своих сохранил. Халназаров пошёл бросать из-за боковой.

Хорошо бросил Халназаров, с фирменным падением в конце, Ндука подобрал мяч, пробить не позволил накрывший кго Костин.

Горулёв сыграл на правый край, перевод чуть назад пошёл. Беляев очень здорово смотрится в центре поля. "Арсеналу" нужно что-то во втором тайме менять. Иначе...

Заброс во владения "Арсенала", вышел из ворот Левашов, пробросил мимого него Бачинский, ошибся и Померко, который уже не в первый раз махнул мимо мяча. Но в ворота мяч переправить Бачинский уже не успел.

Хитяев с мячом, отдал на Беляева, который покатил на Каптилова. В обороне держат мяч игроки "Ленинградца".

Суханов в касание сыграл вперёд, Левашову передача получилась. Не глядя отдавать, а да так сильно...

Халназаров принял мяч спиной к воротам, отыграл на ближнего партнёра, получил обратную передачу, но пройти соперника не вышло. Пошёл бросать аут Жиронкин.

Нижегородов с мячом, в касание на левый край. Нарушение правил на Окоронкво. Нарушение правил. Метров 25 до ворот. Может быть опасно.

Положили под стенку Горулёва. Быковский и Мацукатов у мяча. Разбег... Удар Мацукатова! Выше! Да и мимо значительно.

Десять минут осталось играть в первом тайме командам. Может быть, за это время сумеют исправить ситуацию с голами?

Угловой удар заработали гости. Подача... Левашов всех выстроил. На ближнюю штангу подача прошла, Ильин коснулся мяча, пытаясь его в ворота подправить, не вышло. Мимо.

В центре поля с мячом Горулёв, сыграл на правый край, мяч упустил. Аут для тульского "Арсенала".

Передача на Ильина, спиной он к воротам, на ближнего. В обороне мяч у "Ленинградца". Беляев длинная передача на правый край. Не прошёл мяч. Снова Беляев начинает атаку гостей.

29' По правому краю с мячом прошёл Бачинский, упёрся в лицевую линию. Подачу исполнить не сумел.

28' Продолжает игра. Каптилов с мячом, заброс во владения Левашова, который вышел из ворот и забрал мяч.

27' Ндука на газоне. Нужна медицинская помощь? Врачей на поле пока чт нет. Пошёл он в борьбу с Бачинским, но столкнулся со своим Коротковым.

26' Есть удар! Халназаров, как и подобает нападающему, решился на дальний удар! Выше цели. Но пошло движение.

24' Левашов с мячом, сыграл на Ндука, тот на Окоронкво. Назад Левашову. Очень медленно выходит из обороны "Арсенал". Перевод на Константина Нижегородова. У него весьма интересные семейные связи. Отец - футболист Геннадий Нижегородов, мать - сестра жены Ильи Цымбаларя.

22' С мячом Каптилов, сыграл в линию обороны на Беляева, тот направо сыграл. Пройти Хитяеву дальше одного соперника не дали.

21' Александр Сторожук, наставник тульского "Арсенала", недоволен действиями своих подопечных. Преимущество на старте за "Ленинградцем".

20' Левашов с мячом, сыграл на Ндука, тот на Померко. Осмотрелся Алексей. Перевод на левый край обороны на Короткова. "Арсенал" ищет варианты с развитием атаки.

19' Ндука головой выбил мяч подальше, Горулёв подобрал игровой снаряд, по правому краю атака, подача на голову Бачинского, тот под перекладину... Левашов на месте! Но засчитаем за удар.