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  4. Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Первая лига
2023-2024

Тур: 1.
Арсенал Тула
0:0
Перерыв
Ленинградец
0'
13' Желтая карточка
Ндука Ифеани Давид

Ход матча

13'
Ндука Ифеани Давид
 
Прогнозы 138
Арсенал Тула 81.2% (112)
X 13% (18)
Ленинградец 5.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Ленинградец
3.20
3.40
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Арсенал Тула
Ленинградец

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 1 0
Ленинградец
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2
Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5
Ленинградец
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сочи - Ленинградец 4:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Муром - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0
Торпедо Владимир - Ленинградец 0:4 Ленинградец - Чертаново 0:0 Текстильщик - Ленинградец 2:0 Динамо Вологда - Ленинградец 0:0 Спартак Кострома - Ленинградец 0:2 Ленинградец - Торпедо Владимир 2:1 Чертаново - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Текстильщик 1:0 Ленинградец - Динамо Вологда 3:0 Ленинградец - Муром 1:1 Иртыш Омск - Ленинградец 0:3 Ленинградец - Новосибирск 4:2 Ленинградец - Луки-Энергия 2:0 Зенит-2 - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Динамо СПб 1:0 Родина-М - Ленинградец 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина Москва
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
СКА-Хабаровск
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Енисей
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нефтехимик
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Арсенал Тула
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ленинградец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волгарь
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
ФК Кубань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сокол
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина Москва
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
СКА-Хабаровск
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Нефтехимик
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Арсенал Тула
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Енисей
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ленинградец
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Волгарь
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сокол
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ФК Кубань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ленинградец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Нефтехимик
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Тула
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Родина Москва
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ФК Кубань
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Волгарь
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сокол
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 2
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 2
Торпедо Москва Лебеденко Игорь 1
Родина Москва Гордюшенко Астемир 1
Енисей Орлов Антон 1
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Байрыев Азат 1
Торпедо Москва Бабурин Егор 1
ФК Кубань Чуперка Валерий 1
СКА-Хабаровск Симонян Артём 1
Акрон Данилкин Егор 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Перерыв. 
  • 44'
     Хитяев с мячом, отдал на Беляева, который покатил на Каптилова. В обороне держат мяч игроки "Ленинградца".
  • 43'
    Заброс во владения "Арсенала", вышел из ворот Левашов, пробросил мимого него Бачинский, ошибся и Померко, который уже не в первый раз махнул мимо мяча. Но в ворота мяч переправить Бачинский уже не успел.
  • 42'
    Горулёв сыграл на правый край, перевод чуть назад пошёл. Беляев очень здорово смотрится в центре поля. "Арсеналу" нужно что-то во втором тайме менять. Иначе...
  • 41'
    Хорошо бросил Халназаров, с фирменным падением в конце, Ндука подобрал мяч, пробить не позволил накрывший кго Костин.
  • 40'
    Передача на Халназарова, тот неудачно обработал. Но аут для своих сохранил. Халназаров пошёл бросать из-за боковой. 
  • 39'
    Стадион загудел. "Арсенал" уже несколько минут "сидит" в глухой обороне, пытаясь взять мяч под свой контроль. 
  • 38'
    Передача на Ильина, спиной он к воротам, на ближнего. В обороне мяч у "Ленинградца". Беляев длинная передача на правый край. Не прошёл мяч. Снова Беляев начинает атаку гостей.
  • 37'
    В центре поля с мячом Горулёв, сыграл на правый край, мяч упустил. Аут для тульского "Арсенала".
  • Угловой
    36'
    Угловой удар заработали гости. Подача... Левашов всех выстроил. На ближнюю штангу подача прошла, Ильин коснулся мяча, пытаясь его в ворота подправить, не вышло. Мимо. 
  • 35'
    Десять минут осталось играть в первом тайме командам. Может быть, за это время сумеют исправить ситуацию с голами?
  • 33'
    Положили под стенку Горулёва. Быковский и Мацукатов у мяча. Разбег... Удар Мацукатова! Выше! Да и мимо значительно. 
  • 32'
    Нижегородов с мячом, в касание на левый край. Нарушение правил на Окоронкво. Нарушение правил. Метров 25 до ворот. Может быть опасно. 
  • 31'
     Халназаров принял мяч спиной к воротам, отыграл на ближнего партнёра, получил обратную передачу, но пройти соперника не вышло. Пошёл бросать аут Жиронкин.
  • 30'
     Суханов в касание сыграл вперёд, Левашову передача получилась. Не глядя отдавать, а да так сильно... 
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    • 29'
      По правому краю с мячом прошёл Бачинский, упёрся в лицевую линию. Подачу исполнить не сумел.
    • 28'
      Продолжает игра. Каптилов с мячом, заброс во владения Левашова, который вышел из ворот и забрал мяч.
    • 27'
       Ндука на газоне. Нужна медицинская помощь? Врачей на поле пока чт нет. Пошёл он в борьбу с Бачинским, но столкнулся со своим Коротковым.
    • 26'
      Есть удар!  Халназаров, как и подобает нападающему, решился на дальний удар! Выше цели. Но пошло движение.
    • 24'
      Левашов с мячом, сыграл на Ндука, тот на Окоронкво. Назад Левашову. Очень медленно выходит из обороны "Арсенал". Перевод на Константина Нижегородова. У него весьма интересные семейные связи. Отец - футболист Геннадий Нижегородов, мать - сестра жены Ильи Цымбаларя.
    • 22'
      С мячом Каптилов, сыграл в линию обороны на Беляева, тот направо сыграл. Пройти Хитяеву дальше одного соперника не дали.
    • 21'
      Александр Сторожук, наставник тульского "Арсенала", недоволен действиями своих подопечных. Преимущество на старте за "Ленинградцем".
    • 20'
      Левашов с мячом, сыграл на Ндука, тот на Померко. Осмотрелся Алексей. Перевод на левый край обороны на Короткова. "Арсенал" ищет варианты с развитием атаки.
    • 19'
       Ндука головой выбил мяч подальше, Горулёв подобрал игровой снаряд, по правому краю атака, подача на голову Бачинского, тот под перекладину... Левашов на месте! Но засчитаем за удар. 
    • 18'
      Ничего не боятся гости. Первая их игра в Первой лиге, а идут в прессинг, поднимают высоко игру. Каптилов пошёл бросать аут. 
    • 16'
      В касание Левин продолжил атаку "Ленинградца", Померко ошибся при приёме, чуть не отдал мяч сопернику. 
    • Угловой
      15'
      Жиронкин зараобтал угловой. Левин пошёл подавать. На ближний угол низковато только... Аут. Выбил мяч Гелоян за пределы поля. Каптилов пошёл вводить мяч в игру.
    • 14'
      Заброс с левого фланга в штрафную площадь "Арсенала", вышел из ворот Левашов, но мяч не сумел зафиксировать. Стадион ахнул, но подстраховали своего голкипера партнёры.
    • Желтая карточка
      13'
       Ндука получил первую жёлтую карточку в матче. Грубая игра.
    • 12'
      Много ошибок в центре поля у каждой из команд. Кирьяков недоволен действиями своих подопечных. Крупным планом показали наставника "Лениградца". 
    • 11'
      Рывок по левому краю Жиронкина, ушёл от одного соперника, но мяч отпустил далековато. Правда, аут заработал. Пошёл игровой снаряд в игру вводить Бачинский. Кайнов мяч перехватил.
    • 10'
      Устное предупреждение  Халназарову. Рефери отметил, что грубо он влетел в ногу Хитяеву. Разыграли стандарт на своей половине поля гости. Передача на правый край на Левина.
    • 9'
      Перехватили мяч в центре поля Горулёв и Суханов, перевод на левый край последовал.
    • 7'
      32 на 68 - по процентам владение мячом в пользу "Ленинградца". По левому краю проскочил Бачинский, убрал соперника, но обострить не сумел. 
    • 6'
      Аут на правом фланге бросил  Беляев, перевод на Костина, который отдал на Суханова. "Ленинградец" пытается выйти из-под прессинга соперника. 
    • 5'
      Беда с трансляцией. Вот тебе и первый тур. Он же первый блин. Пытаются хоть как-то наладить трансляцию в Туле. Пока что ничего опасного на поле не происходит. 
    • 3'
       Быковский перехватил игровой снаряд, отдал на Гелояна. В центре поля держат мяч тульские футболлисты. Дальше на Ндука, который вторым касанием мяч потерял.
    • 2'
      С мячом на своей половине поля  Хитяев, сыграл на ближнего, коим оказался Каптилов. Дальше перевод на Суханова. Тот сильно на край на Горулёва. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня мы станет с вами свидителями матча первого тура Первой лиги между тульским "Арсеналом" и "Ленинградцем". Работать на месте комментатора буду я, Константин Лицин. 
    • Команды впервые сыграют между собой. Тульский "Арсенал" в прошлом сезоне стал 13-м в Первой лиге, "Ленинградец" стал победителем Второй лиги (группа 2). 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 31.9% пользователей.
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    Прогнозы 138
    Арсенал Тула 81.2% (112)
    X 13% (18)
    Ленинградец 5.8% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Ленинградец
    3.20
    3.40
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал Тула 0:0 Ленинградец онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 Ленинградец

    Исход игры
    Арсенал Тула
    81.2% (112)
    Ничья
    13% (18)
    Ленинградец
    5.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.74% (37)
    Меньше
    67.26% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    37.17% (42)
    Нет
    62.83% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал Тула
    31.9% (44)
    2:1 Арсенал Тула
    18.8% (26)
    1:0 Арсенал Тула
    14.5% (20)
    1:1 Ничья
    8% (11)
    3:0 Арсенал Тула
    4.3% (6)
    3:1 Арсенал Тула
    2.2% (3)
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    Арсенал Тула
    Ленинградец
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