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РОССИЯ: Первая лига
2023-2024

Тур: 1.
Арсенал Тула
 
Позже
Ленинградец
Прогнозы 58
Арсенал Тула 89.7% (52)
X 6.9% (4)
Ленинградец 3.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Ленинградец
2.37
3.40
3.30
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2
Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5
Ленинградец
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сочи - Ленинградец 4:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Муром - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0
Торпедо Владимир - Ленинградец 0:4 Ленинградец - Чертаново 0:0 Текстильщик - Ленинградец 2:0 Динамо Вологда - Ленинградец 0:0 Спартак Кострома - Ленинградец 0:2 Ленинградец - Торпедо Владимир 2:1 Чертаново - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Текстильщик 1:0 Ленинградец - Динамо Вологда 3:0 Ленинградец - Муром 1:1 Иртыш Омск - Ленинградец 0:3 Ленинградец - Новосибирск 4:2 Ленинградец - Луки-Энергия 2:0 Зенит-2 - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Динамо СПб 1:0 Родина-М - Ленинградец 0:3
Команда И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Ленинградец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2023, осталось 2 дня 9 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Арсенал Тула 89.7% (52)
    X 6.9% (4)
    Ленинградец 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Ленинградец
    2.37
    3.40
    3.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Ленинградец онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Ленинградец

    Исход игры
    Арсенал Тула
    89.8% (53)
    Ничья
    6.8% (4)
    Ленинградец
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.85% (19)
    Меньше
    64.15% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    30.19% (16)
    Нет
    69.81% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал Тула
    37.3% (22)
    2:1 Арсенал Тула
    18.6% (11)
    1:0 Арсенал Тула
    15.3% (9)
    3:0 Арсенал Тула
    10.2% (6)
    1:1 Ничья
    5.1% (3)
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    Арсенал Тула
    Ленинградец
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