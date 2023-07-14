Тур: 1.
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Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2
Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5
Ленинградец
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сочи - Ленинградец 4:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Муром - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0
Торпедо Владимир - Ленинградец 0:4 Ленинградец - Чертаново 0:0 Текстильщик - Ленинградец 2:0 Динамо Вологда - Ленинградец 0:0 Спартак Кострома - Ленинградец 0:2 Ленинградец - Торпедо Владимир 2:1 Чертаново - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Текстильщик 1:0 Ленинградец - Динамо Вологда 3:0 Ленинградец - Муром 1:1 Иртыш Омск - Ленинградец 0:3 Ленинградец - Новосибирск 4:2 Ленинградец - Луки-Энергия 2:0 Зенит-2 - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Динамо СПб 1:0 Родина-М - Ленинградец 0:3
|Команда
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|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|2.
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|3.
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|0 - 0
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|4.
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|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
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|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|0
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|0 - 0
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|2.
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
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|0 - 0
|0
|4.
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|0 - 0
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|5.
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|0 - 0
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|6.
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|0 - 0
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|7.
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|0 - 0
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|8.
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|9.
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|10.
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|14.
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|15.
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- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Ленинградец
Исход игры
Арсенал Тула
89.8% (53)
Ничья
6.8% (4)
Ленинградец
3.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.85% (19)
Меньше
64.15% (34)
Обе команды забьют
Да
30.19% (16)
Нет
69.81% (37)
Популярный счёт
2:0 Арсенал Тула
37.3% (22)
2:1 Арсенал Тула
18.6% (11)
1:0 Арсенал Тула
15.3% (9)
3:0 Арсенал Тула
10.2% (6)
1:1 Ничья
5.1% (3)
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