Тур: 1.
2:0
Перерыв
Ход матча
31'
33'
2:0
45'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
78 Куль РусланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Гудков ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Ежков ДанилаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бояринцев Денис
История личных встреч
Родина Москва
Сокол
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордюшенко Астемир
|1
|1
|Тимошенко Иван
|1
|1
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3
Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0
Сокол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Енисей - Сокол 1:5 Крылья Советов - Сокол 1:2 Сокол - Зенит Пенза 2:1 Сокол - Динамо Брянск 1:2
ФК Сахалинец - Сокол 0:3 Сокол - Рязань 2:0 Родина-2 Москва - Сокол 1:2 Сокол - Авангард Курск 1:1 Металлург Липецк - Сокол 2:0 Сокол - ФК Сахалинец 1:2 Рязань - Сокол 0:1 Сокол - Родина-2 Москва 1:0 Авангард Курск - Сокол 0:1 Сокол - Металлург Липецк 1:3 Динамо Брянск - Сокол 2:1 Сокол - Текстильщик 0:0 Химки-2 - Сокол 0:1 Сокол - Салют 1:0 СКА-2 Хабаровск - Сокол 3:1 Динамо Владивосток - Сокол 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Акрон
|Килин Антон
|2
|СКА-Хабаровск
|Никитин Кирилл
|2
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|1
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|1
|Енисей
|Орлов Антон
|1
|ФК Кубань
|Байрыев Азат
|1
|Торпедо Москва
|Бабурин Егор
|1
|ФК Кубань
|Чуперка Валерий
|1
|СКА-Хабаровск
|Симонян Артём
|1
|Акрон
|Данилкин Егор
|1
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Родина Москва 2:0 Сокол
Исход игры
Родина Москва
85.6% (107)
Ничья
10.4% (13)
Сокол
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
38.05% (43)
Меньше
61.95% (70)
Обе команды забьют
Да
44.25% (50)
Нет
55.75% (63)
Популярный счёт
2:1 Родина Москва
28% (35)
1:0 Родина Москва
26.4% (33)
2:0 Родина Москва
20.8% (26)
1:1 Ничья
8% (10)
3:1 Родина Москва
2.4% (3)
3:0 Родина Москва
2.4% (3)
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