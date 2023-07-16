Гудков от углового флага навесил на Евдокимова, который головой пробил выше ворот.

Айдаров выше за пределы штрафной площади и опередил Морозова, который откликнулся на заброс вперёд.

Бабаев справа сместился налево, обыгрался с Гудковым и упустил мяч за боковую линию поля.

Калмыков у центрального круга локтем ударил в лицо Евдокимова и получил жёлтую карточку.

Турсунов от углового флага навесил на Казанцева, удар которого получился правее ворот.

Калмыков у центрального круга подтолкнул в спину Молодцова.

Калмыков справа прострелил к воротам. Тимошенко откатил мяч на Гордюшенко, который с линии вратарской площади пробил в перекладину.

Гордюшенко от углового флага навесил на Вачхольза, удар головой которого получился в сторону ворот. Фёдоров мяч поймал.

Молоодцов справа навесил к воротам, где морозов немного не достал мяч головой.

35' Замена в составе "Сокола": вместо Данилы Ежкова на поле вышел Владислав Морозов.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

ТИМОШЕНКО!!! Калмыков по центру низом сделал пас в штрафную площадь на Тимошенко, который убрал мяч от защитника и перекинул его через выскочившего навстречу Фёдорова.

32' Молодцов не позволил Гордюшенко слева прорваться в штрафную площадь.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ГОРДЮШЕНКО!!! После передачи Фищенко Гордюшенко с линии штрафной площади низом точно пробил в правый угол.

29' Подачу Бесчаснюка справа к воротам перехватил Абазов.

28' Ежков до конца пошёл на мяч и столкнулся с Айдаровым. Медики побежали устранять рассечение у нападающего "Сокола".

27' Ежков не позволил быстро ввести мяч из аута Воропаеву и толкнул Артёма. Арбитр провёл разговор с игроками.

26' Молодцов справа обыгрался с Бабаевым, но на проход вперёд по флангу не решился.

25' Калмыков оказался в офсайде.