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  4. Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Первая лига
2023-2024

Тур: 1.
Родина Москва
2:0
Перерыв
Сокол
0'
1:0
31' Гол
Гордюшенко Астемир
2:0
33' Гол
Тимошенко Иван
45' Желтая карточка
Калмыков Амур

Ход матча

31'
Гордюшенко Астемир
1:0
33'
Тимошенко Иван
2:0
34'
 
Морозов Владислав
Ежков Данила
45'
Калмыков Амур
 
Прогнозы 125
Родина Москва 85.6% (107)
X 10.4% (13)
Сокол 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
Сокол
1.47
4.50
94.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Родина Москва
Сокол

История личных встреч

Родина Москва
Сокол

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ВЛРГ3МЗВВПЛ
1:0
ВЛРГ3МЗВВПЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордюшенко Астемир 1 1
Тимошенко Иван 1 1
Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3
Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Родина Москва - Шинник 2:1 Волгарь - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Туран 2:0
Сокол
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Енисей - Сокол 1:5 Крылья Советов - Сокол 1:2 Сокол - Зенит Пенза 2:1 Сокол - Динамо Брянск 1:2
ФК Сахалинец - Сокол 0:3 Сокол - Рязань 2:0 Родина-2 Москва - Сокол 1:2 Сокол - Авангард Курск 1:1 Металлург Липецк - Сокол 2:0 Сокол - ФК Сахалинец 1:2 Рязань - Сокол 0:1 Сокол - Родина-2 Москва 1:0 Авангард Курск - Сокол 0:1 Сокол - Металлург Липецк 1:3 Динамо Брянск - Сокол 2:1 Сокол - Текстильщик 0:0 Химки-2 - Сокол 0:1 Сокол - Салют 1:0 СКА-2 Хабаровск - Сокол 3:1 Динамо Владивосток - Сокол 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина Москва
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
СКА-Хабаровск
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Енисей
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Нефтехимик
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Арсенал Тула
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ленинградец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волгарь
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
ФК Кубань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сокол
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина Москва
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
СКА-Хабаровск
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Нефтехимик
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Арсенал Тула
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Енисей
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ленинградец
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Волгарь
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сокол
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ФК Кубань
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ленинградец
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Нефтехимик
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Арсенал Тула
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Родина Москва
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ФК Кубань
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Волгарь
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сокол
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 2
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 2
Торпедо Москва Лебеденко Игорь 1
Родина Москва Гордюшенко Астемир 1
Енисей Орлов Антон 1
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Байрыев Азат 1
Торпедо Москва Бабурин Егор 1
ФК Кубань Чуперка Валерий 1
СКА-Хабаровск Симонян Артём 1
Акрон Данилкин Егор 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Родина" (Москва) - "Сокол" (Саратов) - 2:0.
  • Офсайд
    45'
    Бабаев справа забрался в офсайд.
  • Желтая карточка
    45'
    Калмыков у центрального круга локтем ударил в лицо Евдокимова и получил жёлтую карточку.
  • 45'
    Бабаев справа сместился налево, обыгрался с Гудковым и упустил мяч за боковую линию поля.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Абросимов в первом тайме.
  • 45'
    Айдаров выше за пределы штрафной площади и опередил Морозова, который откликнулся на заброс вперёд.
  • Угловой
    44'
    Гудков от углового флага навесил на Евдокимова, который головой пробил выше ворот.
  • 43'
    Молоодцов справа навесил к воротам, где морозов немного не достал мяч головой.
  • Фол, нарушение
    42'
    Тимошенко у центрального круга сыграл рукой.
  • Угловой
    41'
    Гордюшенко от углового флага навесил на Вачхольза, удар головой которого получился в сторону ворот. Фёдоров мяч поймал.
  • Травма, повреждение
    40'
    Колесниченко потребовалась помощь медиков.
  • Штанга
    39'
    Калмыков справа прострелил к воротам. Тимошенко откатил мяч на Гордюшенко, который с линии вратарской площади пробил в перекладину.
  • Фол, нарушение
    38'
    Калмыков у центрального круга подтолкнул в спину Молодцова.
  • 37'
    Удар Гудкова слева от угла штрафной площади заблокировал Безчаснюк.
  • Угловой
    36'
    Турсунов от углового флага навесил на Казанцева, удар которого получился правее ворот.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      35'
      Замена в составе "Сокола": вместо Данилы Ежкова на поле вышел Владислав Морозов.
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:0!!!
      ТИМОШЕНКО!!! Калмыков по центру низом сделал пас в штрафную площадь на Тимошенко, который убрал мяч от защитника и перекинул его через выскочившего навстречу Фёдорова.
    • 32'
      Молодцов не позволил Гордюшенко слева прорваться в штрафную площадь.
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ГОРДЮШЕНКО!!! После передачи Фищенко Гордюшенко с линии штрафной площади низом точно пробил в правый угол.
    • 29'
      Подачу Бесчаснюка справа к воротам перехватил Абазов.
    • Травма, повреждение
      28'
      Ежков до конца пошёл на мяч и столкнулся с Айдаровым. Медики побежали устранять рассечение у нападающего "Сокола".
    • 27'
      Ежков не позволил быстро ввести мяч из аута Воропаеву и толкнул Артёма. Арбитр провёл разговор с игроками.
    • 26'
      Молодцов справа обыгрался с Бабаевым, но на проход вперёд по флангу не решился.
    • Офсайд
      25'
      Калмыков оказался в офсайде.
    • 24'
      Вачхольз слева подошёл к штрафной площади и покатил мяч в центр на Тимошенко, но на перехвате сыграл Гудков.
    • 23'
      Колесниченко справа от угла штрафной площади пробил выше ворот.
    • 22'
      Фищенко справа пошёл в центр и через обыгрыш с Тимошенко попытался прорваться в штрафную площадь. Соперники мяч вбили.
    • 20'
      Вачхольз слева не решился идти в прорыв. Много передач москвичи делают назад.
    • Офсайд
      19'
      Турсунов оказался в офсайде.
    • 18'
      Защитники "Сокола" начудили у своей штрафной площади с передачами. Пришлось Фёдорову выскакивать вперёд и разряжать ситуацию.
    • Фол, нарушение
      16'
      Калмыков на чужой половине поля нарушил правила.
    • 15'
      "Сокол" уверенно проводит стартовый отрезок матча. Гости почаще держат мяч на чуждой половине поля. Вот только до ударов по воротам дело доходит очень редко.
    • 14'
      Калмыков справа выдал пас на Тимошенко к воротам, которому не позволил нанести удар Евдокимов.
    • Фол, нарушение
      13'
      Фищенко у центрального круга завалил на газон Ежкова. "Сокол" разыграл штрафной удар очень быстро.
    • 12'
      Колесниченко справа навесил к воротам. Фёдоров выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.
    • 10'
      Калмыков слева в штрафной площади не смог сделать обратную передачу на Гордюшенко. Обеим командам в завершающей стадии атак недостаёт точности.
    • Офсайд
      9'
      Тукрсунов оказался в офсайде.
    • 8'
      Тимошенко пошёл прессинговать защитников "Сокола" и вынудил Фёдорова выбить мяч за боковую линию поля.
    • 6'
      Айдаров у дальней штанги поймал мяч после подачи Козловского справа.
    • 5'
      "Сокол" смело действует на московском стадионе. Гости постоянно стремятся доставить мяч к воротам.
    • 4'
      На высоких скоростях команды начали встречу. Мяч постоянно появляется у штрафных площадей соперников. Защитники в отборе действуют здорово.
    • 3'
      Козловский справа в штрафной площади получил мяч и сразу пробил по воротам. Мяч полетел чуть выше перекладины.
    • 2'
      "Родина" играет в голубых футболках и белых трусах, "Сокол" - в бордовой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сапсан-Арене"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура Российской Первой лиги, в котором сыграют московская «Родина» и саратовский «Сокол». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 125
    Родина Москва 85.6% (107)
    X 10.4% (13)
    Сокол 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Сокол
    1.47
    4.50
    94.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Родина Москва 2:0 Сокол онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Родина Москва 2:0 Сокол

    Исход игры
    Родина Москва
    85.6% (107)
    Ничья
    10.4% (13)
    Сокол
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.05% (43)
    Меньше
    61.95% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    44.25% (50)
    Нет
    55.75% (63)
    Популярный счёт
    2:1 Родина Москва
    28% (35)
    1:0 Родина Москва
    26.4% (33)
    2:0 Родина Москва
    20.8% (26)
    1:1 Ничья
    8% (10)
    3:1 Родина Москва
    2.4% (3)
    3:0 Родина Москва
    2.4% (3)
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    Родина Москва
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