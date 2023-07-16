Тур: 1.
1:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
33'
1:0
38'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Рукас ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Имамов ИсламВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаронов Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Котин НикитаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рубцов Илья
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Гузь ДмитрийЗащитник
-
44 Шишков РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хомуха Дмитрий
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Шинник
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
25 матчей
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.55
0.93
Среднее время на гол
58
96
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
1.52
0.96
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
59
93
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Никитин Кирилл
|1
|1
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симонян Артём
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0
Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1
Шинник
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Родина Москва - Шинник 3:0 Балтика - Шинник 0:1 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0
Арсенал Тула - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 1:0 Шинник - Волгарь 2:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Шинник - Алания 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Уфа - Шинник 1:2 Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4 Рубин - Шинник 2:1 Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|1
|Торпедо Москва
|Юзепчук Роман
|1
|СКА-Хабаровск
|Никитин Кирилл
|1
|Торпедо Москва
|Бабурин Егор
|1
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|1
|Торпедо Москва
|Калугин Никита
|1
|Динамо Махачкала
|Юсупов Залимхан
|1
|Торпедо Москва
|Юзепчук Роман
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 1:0 Шинник
Исход игры
СКА-Хабаровск
75.6% (93)
Ничья
17.9% (22)
Шинник
6.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
25.23% (28)
Меньше
74.77% (83)
Обе команды забьют
Да
39.64% (44)
Нет
60.36% (67)
Популярный счёт
1:0 СКА-Хабаровск
43.1% (53)
2:1 СКА-Хабаровск
17.9% (22)
1:1 Ничья
13% (16)
2:0 СКА-Хабаровск
8.1% (10)
1:2 Шинник
2.4% (3)
0:1 Шинник
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!