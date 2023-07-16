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  4. Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Первая лига
2023-2024

Тур: 1.
СКА-Хабаровск
1:0
Первый тайм: 44'
Шинник
0'
1:0
33' Гол
Никитин Кирилл
38' Желтая карточка
Симонян Артём

Ход матча

33'
Никитин Кирилл
1:0
38'
Симонян Артём
 
Прогнозы 123
СКА-Хабаровск 75.6% (93)
X 17.9% (22)
Шинник 6.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Шинник
1.63
7.50
7.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
СКА-Хабаровск
Шинник

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Шинник

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

25 матчей

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

36%
44%
20%
9 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ТМК
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.55
0.93

Среднее время на гол

58
96

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

1.52
0.96

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

59
93

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Никитин Кирилл 1 1
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симонян Артём 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0
Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:4 СКА-Хабаровск - Зенит-2 1:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1
Шинник
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Родина Москва - Шинник 3:0 Балтика - Шинник 0:1 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0
Арсенал Тула - Шинник 0:1 КАМАЗ - Шинник 1:0 Шинник - Волгарь 2:1 Велес Москва - Шинник 1:1 Шинник - Алания 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Шинник - Волга Ульяновск 2:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Уфа - Шинник 1:2 Шинник - Енисей 2:2 Родина Москва - Шинник 2:1 Шинник - Иртыш Омск 1:4 Рубин - Шинник 2:1 Шинник - Кызыл-Жар 2:0 Шинник - Окжетпес 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
СКА-Хабаровск
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шинник
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
СКА-Хабаровск
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шинник
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тюмень
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
СКА-Хабаровск
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шинник
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Лебеденко Игорь 1
Торпедо Москва Юзепчук Роман 1
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 1
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бабурин Егор 1
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 1
Торпедо Москва Калугин Никита 1
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 1
Торпедо Москва Юзепчук Роман 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Дмитрий Цыганок к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Андрей Никитин при входе в штрафную площадь с левого фланга упёрся в двух соперников и в итоге потерял мяч. 
  • 43'
    Бегун из глубины поля выполнил заброс на ход Гонгапшеву по левой половине поля, в итоге Котину пришлось выбивать мяч в аут. 
  • Штанга
    42'
    Рубцов сместился на левый фланг и от углового флажка выполнил передачу чуть назад на Малахова, Артём выполнил хорошую подачу к дальней штанге, Самойлов в подкате пробил в ближний угол ворот, мяч попал в штангу и ушёл за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Кирилл Никитин в центре поля нарушил правила против Шадринцева. Игроки "Шинника" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • Судья
    40'
    Шадринцев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Рубцов под давлением соперников оказался на газоне, но тут Дмитрий Цыганок показал, что нужно играть дальше. 
  • Желтая карточка
    39'
    Полузащитник "СКА-Хабаровск" Артём Симонян вошёл в штрафную площадь с правого фланга и в борьбе с Самсоновым очень легко упал на газон, в итоге Сергей Цыганок показал игроку хабаровского клуба жёлтую карточку за симуляцию. 
  • Угловой
    38'
    Угловой у ворот хабаровского клуба. Малахов выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Рубцов в касание "щёчкой" пробил под левый угол ворот, Сугробов в прыжке спас свою команду, далее уже под давлением соперника Самсонов не смог сыграть как следует на добивании, получилась скидка в руки голкипера. 
  • 37'
    Важно для "СКА-Хабаровск" конечно же не пропустить ответный мяч до перерыва, но с их тактикой выходить из-под прессинга только через пас, можно и доиграться. 
  • Дождь
    36'
    В Хабаровске пошёл дождь, учитывая, что поле искусственное, футболисты могут начать больше бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • Описание гола
    35'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Кирилл Никитин!!! Андрей Никитин после прохода вперёд по левому флангу выполнил прострел в центр к линии вратарской на Гонгапшева, Альбек под давлением соперника не смог добраться до мяча, но в итоге далее у правого угла штрафной площади оказался свободный Кирилл Никитин, который в касание пробил в открытый ближний для себя угол ворот, Довбня уже ничего не мог поделать. 
  • 34'
    В конце прошлого сезона, а именно весной, "СКА-Хабаровск" создал только 39 голевых моментов, меньше было только у "Волги", которая вылетела во Вторую лигу. 
  • 33'
    Емельянов поднялся после паузы, Роман пока что прихрамывает, но он готов продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    32'
    Емельянов по итогам прошлого эпизода в борьбе с Гонгапшевым также получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Шинника", пауза в игре. 
  • Опасный момент
    31'
    Бегун с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади на Гонгапшева, Емельянов при попытке выбить мяч попал себе в руку, но Сергей Цыганок сразу же показал, что нужно играть дальше. Мяч отскочил к радиусу штрафной площади, Симонян сразу же плотно пробил в левый угол ворот, Довбня в прыжке спас свою команду. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      30'
      Котин в центре поля нарушил правила против Кирилла Никитина. Игроки "СКА-Хабаровск" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 29'
      Болельщики "СКА-Хабаровск" довольно активно гонят свою команду вперёд, но у хозяев поля игра в атаке как раз пока что разладилась. 
    • 28'
      Соколов с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Сугробов сыграл на выходе и кулаком выбил мяч к левому флангу. 
    • 27'
      Самойлов с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Рубцов подработал мяч и пробил по воротам, Кожемякин грамотно блокировал попытку. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Симонян перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Семёнова. 
    • Травма, повреждение
      25'
      Соколов по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но Игорь довольно быстро поднялся и показал, что он готов играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Бавин в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Рубцова, а уже Илья невольно задел по голове Соколова. 
    • 23'
      И сейчас как раз интересный факт предоставила Первая лига, "Шинник" обладает самым "дешёвым" составом, а поэтому от ярославской команды серьёзного ждать в этом сезоне затруднительно. 
    • 22'
      Попытались вновь игроки "Шинника" провести атаку по левому флангу, но в итоге пас на ход Шадринцеву последовал не самый лучший, Дмитрий не смог сохранить его в игре. 
    • 21'
      Покидышев совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Угловой
      20'
      Петров с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Довбня сыграл на выходе и Сергей Цыганок зафиксировал нарушение правил против голкипера "Шинника" со стороны Рукаса. 
    • 19'
      Кирилл Никитин хорошо поработал на правом фланге и под давлением Шадринцева он заработал угловой для своей команды. 
    • 18'
      "Шинник" попытался сейчас пойти в высокий прессинг, игроки "СКА-Хабаровск" в таких ситуациях пока что стараются выводить мяч низом через пас, что немного рискованно. 
    • Офсайд
      17'
      Из центра поля при развитии контратака "Шинника" последовал заброс на ход Рубцову по центру, форвард ярославского клуба оказался в офсайде. 
    • 16'
      Петров со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Довбня сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на левый фланг. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Самойлов на правом фланге в подкате у своей штрафной площади нарушил правила против Покидышева. "СКА-Хабаровск" заработал неплохой стандарт. 
    • 14'
      Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади "Шинника" на ход Гонгапшеву, Котин выиграл борьбу за верховой мяч и головой сбросил его в руки Довбне. 
    • 13'
      Андрей Никитин выиграл борьбу за мяч на левом фланге у штрафной площади "Шинника" после заброса из центра поля, был обыгран Семёнов, далее Никитин вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Рубцов в борьбе за верховой мяч на правом фланге у штрафной площади хабаровского клуба нарушил правила против Рукаса. 
    • Угловой
      11'
      Симонян с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Шинника" не без труда, но всё же отвели угрозу от своих ворот. 
    • Опасный момент
      10'
      Бегун совершил рывок вперёд по левой половине поля, а затем Дмитрий плотно пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Довбня не стал рисковать и отбил мяч на угловой. 
    • 9'
      Симонян совершил рывок вперёд по левому флангу, далее Артём сместился в центр и из-под Самойлова пробил под правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Довбня в красивом прыжке поймал мяч. 
    • Травма, повреждение
      8'
      Шадринцев при очередном рывке вперёд по левому флангу в борьбе с Никитиным получил небольшое повреждение, но фланговый защитник "Шинника" довольно быстро поднялся. 
    • 7'
      Самойлов выполнил попытку удара с дальней дистанции с правой половины поля, мяч полетел очень слабо, даже разминкой для Сугробова это назвать нельзя. 
    • 6'
      Шадринцев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, в упорной борьбе игроки хабаровского клуба в итоге отвели угрозу от своих ворот. 
    • 5'
      "Шинник" в Хабаровске конечно же пока что будет действовать от обороны, иначе средней команде Первой лиги действовать будет довольно затруднительно. 
    • 4'
      Старается "СКА-Хабаровск" пока что действовать за счёт длительных забросов вперёд, но они получаются не очень точными. 
    • 3'
      Из центра поля последовал заброс на ход Покидышеву по правому флангу, Шадринцев грамотно поставил корпус и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
    • 2'
      Болельщики сегодня в Хабаровске заполнили только центральную трибуну, при этом сам "СКА-Хабаровск" в этом матче презентует довольно красивую форму в тёмных цветах. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "СКА-Хабаровск" у многих считается фаворитом этого матча, что вполне справедливо. В Хабаровске всем командам бывает тяжело, а поэтому сегодня для команды Шаронова отличный шанс начать новый сезон в победы. 
    • До матча
    • Напомним, что на первый матч для любителей футбола в Хабаровске клуб сделал бесплатные билеты, а поэтому сегодня ожидается на трибунах немало любителей футбола. 
    • Главным арбитром на этот матч назначен Сергей Цыганок из Владивостока. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Семёнов из Петрозаводска и Рустам Мухтаров из Петрозаводска. Резервным арбитром на этот матч назначен Антон Анопа из Благовещенска. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура Первой лиги между "СКА-Хабаровск" и ярославским "Шинником". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 83 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 123
    СКА-Хабаровск 75.6% (93)
    X 17.9% (22)
    Шинник 6.5% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Шинник
    1.63
    7.50
    7.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск 1:0 Шинник онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 1:0 Шинник

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    75.6% (93)
    Ничья
    17.9% (22)
    Шинник
    6.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.23% (28)
    Меньше
    74.77% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    39.64% (44)
    Нет
    60.36% (67)
    Популярный счёт
    1:0 СКА-Хабаровск
    43.1% (53)
    2:1 СКА-Хабаровск
    17.9% (22)
    1:1 Ничья
    13% (16)
    2:0 СКА-Хабаровск
    8.1% (10)
    1:2 Шинник
    2.4% (3)
    0:1 Шинник
    1.6% (2)
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    СКА-Хабаровск
    Шинник
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