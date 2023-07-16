Полузащитник "СКА-Хабаровск" Артём Симонян вошёл в штрафную площадь с правого фланга и в борьбе с Самсоновым очень легко упал на газон, в итоге Сергей Цыганок показал игроку хабаровского клуба жёлтую карточку за симуляцию.

Шадринцев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Рубцов под давлением соперников оказался на газоне, но тут Дмитрий Цыганок показал, что нужно играть дальше.

Рубцов сместился на левый фланг и от углового флажка выполнил передачу чуть назад на Малахова, Артём выполнил хорошую подачу к дальней штанге, Самойлов в подкате пробил в ближний угол ворот, мяч попал в штангу и ушёл за лицевую линию поля.

Бегун из глубины поля выполнил заброс на ход Гонгапшеву по левой половине поля, в итоге Котину пришлось выбивать мяч в аут.

Андрей Никитин при входе в штрафную площадь с левого фланга упёрся в двух соперников и в итоге потерял мяч.

38' Угловой у ворот хабаровского клуба. Малахов выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Рубцов в касание "щёчкой" пробил под левый угол ворот, Сугробов в прыжке спас свою команду, далее уже под давлением соперника Самсонов не смог сыграть как следует на добивании, получилась скидка в руки голкипера.

37' Важно для "СКА-Хабаровск" конечно же не пропустить ответный мяч до перерыва, но с их тактикой выходить из-под прессинга только через пас, можно и доиграться.

36' В Хабаровске пошёл дождь, учитывая, что поле искусственное, футболисты могут начать больше бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

35' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Кирилл Никитин!!! Андрей Никитин после прохода вперёд по левому флангу выполнил прострел в центр к линии вратарской на Гонгапшева, Альбек под давлением соперника не смог добраться до мяча, но в итоге далее у правого угла штрафной площади оказался свободный Кирилл Никитин, который в касание пробил в открытый ближний для себя угол ворот, Довбня уже ничего не мог поделать.

34' В конце прошлого сезона, а именно весной, "СКА-Хабаровск" создал только 39 голевых моментов, меньше было только у "Волги", которая вылетела во Вторую лигу.

33' Емельянов поднялся после паузы, Роман пока что прихрамывает, но он готов продолжать матч.

32' Емельянов по итогам прошлого эпизода в борьбе с Гонгапшевым также получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Шинника", пауза в игре.