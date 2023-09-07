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  4. Вторая лига А 2023-2024

РОССИЯ: Вторая лига А

Тур: 9.
Ротор
 
Позже
Чайка Песчанокопское
Прогнозы 56
Ротор 82.1% (46)
X 12.5% (7)
Чайка Песчанокопское 5.4% (3)
Все прогнозы

История личных встреч

Ротор
Чайка Песчанокопское

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ВЛГ1
2:1
ВЛГ1
0:0
ВЛГ1
0:0
ПЛ
2:1
ВДЗЮ
2:0
ВДЗЮ
0:3

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

90
108

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зуйков Сергей 3 0.38
Арсентьев Даниил 2 0.25
Никитин Алексей 1 0.13
Магомедов Рашид 1 0.13
Чайка Песчанокопское
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Павел 4 0.5
Николаев Олег 3 0.38
Хохлачёв Александр 2 0.25
Квеквескири Даур 2 (1) 0.25
Зарыпбеков Эльдияр 1 0.13
Каверин Никита 1 0.13

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чайка Песчанокопское
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахтиев Халид 0 1
Ивашин Андрей 0 1

Результаты матчей

Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Чайка Песчанокопское
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Чайка Песчанокопское
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

4
8
Ротор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Чайка Песчанокопское
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
5
50%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
13
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
14%
5
38%
46-60
5
71%
1
8%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2
Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3
Чайка Песчанокопское
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чайка Песчанокопское - Муром 1:3 Чайка Песчанокопское - Велес Москва 5:0 СКА-Ростов - Чайка Песчанокопское 2:1 Спартак Кострома - Чайка Песчанокопское 1:1
Чайка Песчанокопское - Динамо Брянск 1:2 Волга Ульяновск - Чайка Песчанокопское 1:2 Чайка Песчанокопское - Краснодар-2 1:1 Чайка Песчанокопское - Иртыш Омск 0:0 Чайка Песчанокопское - Уфа 2:1 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:2 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1 Биолог-Новокубанск - Чайка Песчанокопское 1:4 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Чайка Песчанокопское - Кубань Холдинг 0:2 Черноморец Нв - Чайка Песчанокопское 0:1 Чайка Песчанокопское - Форте 0:0 Чайка Песчанокопское - Кубань Холдинг 0:0 Биолог-Новокубанск - Чайка Песчанокопское 0:2 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Спартак-Нальчик - Чайка Песчанокопское 1:2

Результаты матчей

Ротор
Чайка Песчанокопское

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ротор
Чайка Песчанокопское

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
3
5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Брянск
 Заявка 8 4 2 2 7 - 5 14
2.
Краснодар-2
 Заявка 8 3 4 1 10 - 10 13
3.
Волга Ульяновск
 Заявка 8 4 0 4 9 - 9 12
4.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 8 3 3 2 13 - 9 12
5.
Муром
 Заявка 8 3 3 2 11 - 11 12
6.
Иртыш Омск
 Заявка 8 3 2 3 8 - 7 11
7.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 7 - 7 10
8.
Велес Москва
 Заявка 8 2 4 2 4 - 6 10
9.
Уфа
 Заявка 8 1 3 4 6 - 8 6
10.
Спартак Кострома
 Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Авангард Курск
 8 4 2 2 15 - 9 14
3.
Родина-2 Москва
 8 4 2 2 7 - 6 14
4.
Амкар Пермь
 8 3 4 1 8 - 5 13
5.
Металлург Липецк
 8 3 2 3 6 - 8 11
6.
Текстильщик
 8 2 5 1 9 - 9 11
7.
Чертаново
 8 2 2 4 11 - 10 8
8.
Челябинск
 8 2 2 4 9 - 12 8
9.
Форте
 8 1 2 5 7 - 18 5
10.
Салют
 8 1 1 6 8 - 11 4

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Брянск
 Заявка 5 3 1 1 4 - 2 10
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
3.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
4.
Муром
 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
5.
Велес Москва
 Заявка 4 1 3 0 3 - 0 6
6.
Краснодар-2
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Спартак Кострома
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
8.
Уфа
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Иртыш Омск
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ротор
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Родина-2 Москва
 5 4 0 1 7 - 2 12
3.
Авангард Курск
 5 2 2 1 10 - 6 8
4.
Текстильщик
 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Чертаново
 4 2 1 1 9 - 3 7
6.
Челябинск
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Форте
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Металлург Липецк
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Салют
 5 1 1 3 7 - 6 4
10.
Амкар Пермь
 3 0 3 0 1 - 1 3

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
2.
Краснодар-2
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
3.
Иртыш Омск
 Заявка 6 2 2 2 6 - 5 8
4.
Муром
 Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
5.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Динамо Брянск
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Велес Москва
 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
8.
Волга Ульяновск
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Уфа
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
10.
Спартак Кострома
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Амкар Пермь
 5 3 1 1 7 - 4 10
2.
Новосибирск
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Металлург Липецк
 5 2 1 2 4 - 5 7
4.
Авангард Курск
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Текстильщик
 5 0 4 1 4 - 8 4
6.
Родина-2 Москва
 3 0 2 1 0 - 4 2
7.
Челябинск
 4 0 1 3 3 - 7 1
8.
Чертаново
 4 0 1 3 2 - 7 1
9.
Форте
 5 0 1 4 3 - 13 1
10.
Салют
 3 0 0 3 1 - 5 0

Топ бомбардиров
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 4
Муром Агуреев Даниил 4
Амкар Пермь Тюкалов Евгений 3
Ротор Зуйков Сергей 3
Краснодар-2 Муллин Камиль 3
Весь список

Топ нарушителей
Волга Ульяновск Воронин Евгений 1
Чайка Песчанокопское Шахтиев Халид 1
Форте Муслуев Идрис 1
Чайка Песчанокопское Ивашин Андрей 1
Авангард Курск Набатов Эмрах 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Чайка Песчанокопское от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 сентября 2023, осталось 2 дня 3 часа 37 минут.



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    • Прогнозы 56
    Ротор 82.1% (46)
    X 12.5% (7)
    Чайка Песчанокопское 5.4% (3)
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    Прогнозы на матч Ротор - Чайка Песчанокопское

    Исход игры
    Ротор
    82.1% (46)
    Ничья
    12.5% (7)
    Чайка Песчанокопское
    5.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.85% (15)
    Меньше
    71.15% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    42.31% (22)
    Нет
    57.69% (30)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    33.9% (19)
    2:1 Ротор
    21.4% (12)
    2:0 Ротор
    17.9% (10)
    1:1 Ничья
    12.5% (7)
    1:2 Чайка Песчанокопское
    3.6% (2)
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