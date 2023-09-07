Тур: 9.
Позже
История личных встреч
Ротор
Чайка Песчанокопское
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
90
108
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зуйков Сергей
|3
|0.38
|Арсентьев Даниил
|2
|0.25
|Никитин Алексей
|1
|0.13
|Магомедов Рашид
|1
|0.13
Чайка Песчанокопское
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Павел
|4
|0.5
|Николаев Олег
|3
|0.38
|Хохлачёв Александр
|2
|0.25
|Квеквескири Даур
|2 (1)
|0.25
|Зарыпбеков Эльдияр
|1
|0.13
|Каверин Никита
|1
|0.13
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Чайка Песчанокопское
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шахтиев Халид
|0
|1
|Ивашин Андрей
|0
|1
Результаты матчей
Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Чайка Песчанокопское
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Чайка Песчанокопское
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
4
8
Ротор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Чайка Песчанокопское
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
10
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
5
50%
46-60
2
50%
1
10%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
13
0 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
14%
5
38%
46-60
5
71%
1
8%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Спартак Кострома - Ротор 0:1 Ротор - Динамо Брянск 1:1 Астрахань - Ротор 0:1 Волга Ульяновск - Ротор 1:2
Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1 Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3
Чайка Песчанокопское
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Чайка Песчанокопское - Муром 1:3 Чайка Песчанокопское - Велес Москва 5:0 СКА-Ростов - Чайка Песчанокопское 2:1 Спартак Кострома - Чайка Песчанокопское 1:1
Чайка Песчанокопское - Динамо Брянск 1:2 Волга Ульяновск - Чайка Песчанокопское 1:2 Чайка Песчанокопское - Краснодар-2 1:1 Чайка Песчанокопское - Иртыш Омск 0:0 Чайка Песчанокопское - Уфа 2:1 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:2 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1 Биолог-Новокубанск - Чайка Песчанокопское 1:4 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Чайка Песчанокопское - Кубань Холдинг 0:2 Черноморец Нв - Чайка Песчанокопское 0:1 Чайка Песчанокопское - Форте 0:0 Чайка Песчанокопское - Кубань Холдинг 0:0 Биолог-Новокубанск - Чайка Песчанокопское 0:2 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Спартак-Нальчик - Чайка Песчанокопское 1:2
Результаты матчей
Ротор
Чайка Песчанокопское
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ротор
Чайка Песчанокопское
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
17
35
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 5
|14
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 10
|13
|3.
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 9
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 9
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|7.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|4 - 6
|10
|9.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 8
|6
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|13 - 5
|20
|2.
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|7 - 6
|14
|4.
|8
|3
|4
|1
|8 - 5
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|7.
|8
|2
|2
|4
|11 - 10
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|9.
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
|10.
|8
|1
|1
|6
|8 - 11
|4
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|2.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|3.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|7 - 2
|12
|3.
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|7 - 6
|4
|10.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|2.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|3.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|5
|0
|4
|1
|4 - 8
|4
|6.
|3
|0
|2
|1
|0 - 4
|2
|7.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|8.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|9.
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|10.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Чайка Песчанокопское
|Долгов Павел
|4
|Муром
|Агуреев Даниил
|4
|Амкар Пермь
|Тюкалов Евгений
|3
|Ротор
|Зуйков Сергей
|3
|Краснодар-2
|Муллин Камиль
|3
|Волга Ульяновск
|Воронин Евгений
|1
|Чайка Песчанокопское
|Шахтиев Халид
|1
|Форте
|Муслуев Идрис
|1
|Чайка Песчанокопское
|Ивашин Андрей
|1
|Авангард Курск
|Набатов Эмрах
|1
Прогнозы на матч Ротор - Чайка Песчанокопское
Исход игры
Ротор
82.1% (46)
Ничья
12.5% (7)
Чайка Песчанокопское
5.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.85% (15)
Меньше
71.15% (37)
Обе команды забьют
Да
42.31% (22)
Нет
57.69% (30)
Популярный счёт
1:0 Ротор
33.9% (19)
2:1 Ротор
21.4% (12)
2:0 Ротор
17.9% (10)
1:1 Ничья
12.5% (7)
1:2 Чайка Песчанокопское
3.6% (2)
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