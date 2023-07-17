Тур: 1.
0'
0:0
11' Не забитый пенальтиПорохов Илья
1:0
13' ПенальтиПорохов Илья
31' Желтая карточкаБайтуков Руслан
1:1
41' ПенальтиРуденко Александр
2:1
50' ГолКоротаев Александр
72' Желтая карточкаМаркелов Иван
3:1
76' ГолТатаринов Евгений
79' Желтая карточкаСкворцов Лев
85' Желтая карточкаКорян Аршак
Ход матча
11'
0:0
13'
1:0
31'
41'
50'
72'
72'
76'
79'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
44 Любаков ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Порохов ИльяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
51 Синяк АнтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Меньщиков Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Андраде ЛеоЗащитник
- Защитник
-
54 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
-
99 Гулиев АязПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Корян АршакНападающий
- Запасные игроки
-
33 Павлов ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Скворцов ЛевПолузащитник
- Полузащитник
-
58 Янов ДанилаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
89 Шмаров ЕгорНападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
История личных встреч
Тюмень
Химки
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
105
Бомбардиры внутри турнира
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коротаев Александр
|1
|1
|Татаринов Евгений
|1
|1
|Порохов Илья
|1 (1)
|1
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|1 (1)
|1
Карточки
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркелов Иван
|1
|0
|Байтуков Руслан
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Тюмень
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Новосибирск - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 7:0 Амкар - Тюмень 0:2 Тюмень - Иртыш Омск 2:2
Тюмень - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 2:1 Тюмень - Химик-Август 2:1 Новосибирск - Тюмень 0:0 Тюмень - Зенит-Ижевск 1:1 Енисей (мол.) - Тюмень 0:2 Оренбург-2 - Тюмень 0:2 Тюмень - Иртыш Омск 4:0 Тюмень - Динамо Барнаул 1:0 Носта - Тюмень 0:2 Торпедо Миасс - Тюмень 0:4 Урал-2 - Тюмень 2:2 Тюмень - Волгарь 0:3 Тюмень - Урал-2 2:2 Тюмень - Торпедо Миасс 1:2
Химки
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0
Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|3:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Акрон
|Килин Антон
|2
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|2
|СКА-Хабаровск
|Никитин Кирилл
|2
|Торпедо Москва
|Лебеденко Игорь
|1
|Тюмень
|Коротаев Александр
|1
|ФК Кубань
|Байрыев Азат
|1
|Тюмень
|Маркелов Иван
|1
|Торпедо Москва
|Бабурин Егор
|1
|ФК Кубань
|Чуперка Валерий
|1
|ФК Кубань
|Лаук Максим
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тюмень 3:1 Химки
Исход игры
Тюмень
15.4% (20)
Ничья
26.9% (35)
Химки
57.7% (75)
Тотал 2.5
Больше
42.37% (50)
Меньше
57.63% (68)
Обе команды забьют
Да
64.41% (76)
Нет
35.59% (42)
Популярный счёт
1:2 Химки
29.2% (38)
1:1 Ничья
20.8% (27)
0:1 Химки
18.5% (24)
2:1 Тюмень
6.2% (8)
1:0 Тюмень
5.4% (7)
0:0 Ничья
3.8% (5)
0:2 Химки
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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