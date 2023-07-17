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  4. Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Первая лига
2023-2024

Тур: 1.
Тюмень
3:1
Второй тайм: 88'
Химки
0'
0:0
11' Не забитый пенальти
Порохов Илья
1:0
13' Пенальти
Порохов Илья
31' Желтая карточка
Байтуков Руслан
1:1
41' Пенальти
Руденко Александр
2:1
50' Гол
Коротаев Александр
72' Желтая карточка
Маркелов Иван
72' Желтая карточка
3:1
76' Гол
Татаринов Евгений
79' Желтая карточка
Скворцов Лев
85' Желтая карточка
Корян Аршак

Ход матча

11'
Порохов Илья
0:0
13'
Порохов Илья
1:0
31'
Байтуков Руслан
 
41'
1:1
Руденко Александр
47'
Татаринов Евгений
Дружинин Игорь
 
50'
Коротаев Александр
2:1
55'
 
Мухин Александр
Гулиев Аяз
55'
 
Скворцов Лев
Чёрный Артур
63'
 
Мелентиевич Стефан
Чежия Ираклий
63'
 
Янов Данила
Руденко Александр
66'
Чуканов Андреа
Порохов Илья
 
72'
Маркелов Иван
 
72'
 
76'
Татаринов Евгений
3:1
79'
 
Скворцов Лев
83'
 
Шмаров Егор
Гонсалес Кристиан
85'
 
Корян Аршак
Прогнозы 130
Тюмень 15.4% (20)
X 26.9% (35)
Химки 57.7% (75)
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Лучшие коэффициенты
Тюмень
Ничья
Химки
3.29
3.80
6.60
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Химки

История личных встреч

Тюмень
Химки

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
3:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
105

Бомбардиры внутри турнира

Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коротаев Александр 1 1
Татаринов Евгений 1 1
Порохов Илья 1 (1) 1
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 1 (1) 1

Карточки

Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркелов Иван 1 0
Байтуков Руслан 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Тюмень
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Новосибирск - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 7:0 Амкар - Тюмень 0:2 Тюмень - Иртыш Омск 2:2
Тюмень - Торпедо Миасс 1:1 Амкар - Тюмень 0:2 Тюмень - Челябинск 2:1 Тюмень - Химик-Август 2:1 Новосибирск - Тюмень 0:0 Тюмень - Зенит-Ижевск 1:1 Енисей (мол.) - Тюмень 0:2 Оренбург-2 - Тюмень 0:2 Тюмень - Иртыш Омск 4:0 Тюмень - Динамо Барнаул 1:0 Носта - Тюмень 0:2 Торпедо Миасс - Тюмень 0:4 Урал-2 - Тюмень 2:2 Тюмень - Волгарь 0:3 Тюмень - Урал-2 2:2 Тюмень - Торпедо Миасс 1:2
Химки
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Химки - Енисей 2:2 Пари НН - Химки 2:0 Химки - Урал 0:3 Ахмат - Химки 3:0
Химки - Спартак Москва 1:1 Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
СКА-Хабаровск
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тюмень
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Арсенал Тула
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ленинградец
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Химки
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Родина Москва
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
СКА-Хабаровск
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Торпедо Москва
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Тюмень
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Акрон
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Нефтехимик
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Арсенал Тула
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Енисей
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ленинградец
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Волгарь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Химки
 1:3 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
КАМАЗ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Шинник
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Сокол
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ФК Кубань
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Енисей
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ленинградец
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Черноморец Нв
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
СКА-Хабаровск
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Торпедо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Тюмень
 3:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нефтехимик
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Арсенал Тула
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Родина Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФК Кубань
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Алания
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Волгарь
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Химки
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шинник
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Сокол
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Килин Антон 2
Родина Москва Тимошенко Иван 2
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 2
Торпедо Москва Лебеденко Игорь 1
Тюмень Коротаев Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
ФК Кубань Байрыев Азат 1
Тюмень Маркелов Иван 1
Торпедо Москва Бабурин Егор 1
ФК Кубань Чуперка Валерий 1
ФК Кубань Лаук Максим 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Балахонцев со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Химок" без особого труда перехватили мяч и едва не провели опасную контратаку. 
  • Замена
    89'
    В составе "Тюмени" произошла замена. Вместо Виталия Шитова на поле вышел Никита Балахонцев. 
  • Фол, нарушение
    88'
    Шитов получил по ногам на правом фланге на половине поля соперника. "Тюмень" заработала относительно неплохой стандарт. 
  • 87'
    Коротаев в центре поля нарушил правила против Мелентиевича. Игроки "Химок" быстро разыграли стандарт, но далее на правом фланге гости ничего интересного придумать не смогли. 
  • Фол, нарушение
    86'
    Поройков в центре поля нарушил правила против Шитова. Игроки "Тюмени" вновь максимально долго разыгрывали стандарт. 
  • Желтая карточка
    85'
    Форвард "Химок" Аршак Корян также получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Самойлова. 
  • Желтая карточка
    84'
    Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев получил жёлтую карточку за неспортивное поведение по итогам прошлого эпизода. 
  • 83'
    Возникла на поле небольшая стычка между футболистами после фола в центре поля. Всё же "Химки" очень не хотят начинать сезон в Первой лиге  поражения. 
  • Замена
    82'
    В составе "Химок" произошла последняя замена. Вместо Кристиана Гонсалеса на поле вышел Егор Шмаров. 
  • 81'
    Очень весомую заявку на победу создала "Тюмень", шансов вытащить этот матч у "Химок" осталось совсем немного. 
  • Желтая карточка
    80'
    Полузащитник "Химок" Лев Скворцов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Шитова. 
  • Угловой
    79'
    Теперь уже Корян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Тюмени" перехватили мяч и пустились в контратаку. 
  • Угловой
    78'
    Угловой у ворот "Тюмени". Магомедов выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Корян пробил по воротам, Болотов здорово вытянул ногу в подкате, мяч ушёл на повторный корнер. 
  • 77'
    Поройков пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слабо, Любаков поймал его без особого труда. 
  • Гол в свои ворота
    76'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:1!!! Шитов с правого фланга от углового флажка выполнил подачу на ближний угол вратарской, Татаринов стянул на себя Андраде, а затем во вратарской неудачно сыграл Голубович, который срезал мяч в свои ворота. 
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    • Фол, нарушение
      75'
      Янов на правом фланге нарушил правила против Шитова. Игроки "Тюмени" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Судья
      74'
      Татаринов и Андраде в игровом эпизоде в борьбе за мяч у штрафной площади "Химок" оказались на газоне, Евгений Кукуляк сразу же показал, что нужно играть дальше. 
    • 73'
      Поднялся Болотов после паузы, всё нормально с полузащитником "Тюмени", готов Евгений продолжать матч. 
    • Травма, повреждение
      72'
      Магомедов со стандарта выполнил подачу к ближней штанге на Коряна, Болотов при попытке выбить мяч головой налетел на Любакова и получил небольшое повреждение. 
    • Желтая карточка
      71'
      Форвард "Тюмени" Иван Маркелов получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Коряна. 
    • Судья
      70'
      Корян при входе в штрафную площадь по правой половине поля наткнулся на Самойлова и оказался на газоне, Евгений Кукуляк справедливо показал, что нужно играть дальше. 
    • 69'
      Чуканов, который только что вышел на поле, смотрится довольно "тяжеловато", на флангах ему пока что делать особо нечего. 
    • 68'
      Шитов с правого фланга выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Татаринов в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч. 
    • 67'
      "Химки" продолжают больше времени контролировать мяч, но дальше центра поля у гостей продвинуться не получается. 
    • 66'
      Успокоилась немного игра из-за замен, что конечно же должно помочь "Тюмени" сыграть по счёту. 
    • Замена
      65'
      В составе "Тюмени" произошла замена. Вместо Ильи Порохова на поле вышел Андреа Чуканов. 
    • Замена
      64'
      Вторую подряд замену провёл Андрей Талалаев. Вместо Александра Руденко на поле вышел Данила Янов. 
    • Замена
      63'
      В составе "Химок" произошла замена. Вместо Ираклия Чежии на поле вышел Стефан Мелентиевич. 
    • Угловой
      62'
      Угловой у ворот "Тюмени". Магомедов выполнил подачу в центр штрафной площади, хозяева поля в очередной раз очень уверенно сыграл в обороне при стандарте и ничего не позволили создать своему сопернику. 
    • Судья
      61'
      Порохов получил мяч на линии штрафной площади в центре после заброса с левого фланга, Илья подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в руку Андраде, которую защитник "Химок" прижал к груди, Евгений Кукуляк показал, что нужно играть дальше. 
    • Угловой
      60'
      Шитов на этот раз с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Химок" сыграли без ошибок и выбили мяч на левый фланг. 
    • Угловой
      59'
      Шитов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Химок" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
    • 58'
      Порохов по правому флангу ушёл к угловому флажку, далее уже мяч получил Шитов, Виталий в свою очередь здорово раскачал Чежию и Поройкова, после этого Шитов от боковой линии штрафной площади выполнил прострел на ближний угол вратарской, Андраде сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • 57'
      Вновь "Тюмень" за счёт высокого прессинга едва не создала опасный момент, но всё же Голубович успел подстраховать партнёров по команде, при этом получилось так, что мяч ушёл за лицевую линию поля от ноги Порохова. 
    • Замена
      56'
      Вторую подряд замену провёл Андрей Талалаев. Вместо Артура Чёрного на поле вышел Александр Мухин. 
    • Замена
      55'
      В составе "Химок" произошла замена. Вместо Аяза Гулиева на поле вышел Лев Скворцов. 
    • 54'
      "Химки" пытаются пока что поиграть за счёт длинных забросов вперёд, но данная тактика плодов не приносит.
    • Фол, нарушение
      53'
      Корян перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Самойлова. 
    • 52'
      Гулиев попытался разогнать атаку по левому флангу, но Самойлов грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      51'
      Порохов при игре в подкате на правом фланге на половине поля соперника довольно грубо сыграл против Андраде, но на этот раз Евгений Кукуляк решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • Описание гола
      50'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Коротаев!!! Бем из аута с правого фланга удачно вбросил мяч к лицевой линии поля на ход Татаринову, Евгений оторвался от Чежии и выполнил отличный прострел в центр к линии вратарской, Коротаев в свою очередь оторвался от Чёрного и в касание точно пробил под правую штангу. 
    • Угловой
      49'
      Шитов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, далее завязалась упорная борьба за мяч, правила в итоге были нарушены против Гулиева. 
    • Судья
      48'
      Порохов после подачи в центр штрафной площади с левого фланга в борьбе с соперником оказался на газоне, Евгений Кукуляк сразу же показал, что нужно играть дальше. 
    • Замена
      47'
      В составе "Тюмени" после перерыва произошла замена. Вместо Игоря Дружинина на поле вышел Евгений Татаринов. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет действовать "Тюмень" при своих болельщиках, не будем забывать, что у команды Игоря Меньщикова уже два игрока "висит" на жёлтых карточках, что также нужно учитывать. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма в Тюмени мы увидели довольно неплохой футбол. Хозяева поля более активно начали матч, что позволило им заработать пенальти и открыть счёт в матче. Однако, "Химки" постепенно добавили и уже под конец первой половины матча команда Андрея Талалаева сама заработала пенальти, который также был успешно реализован. В итоге, после первой половины матча счёт у нас пока что равный, однако, если подмосковный клуб продолжит действовать активно в атаке, как это было перед перерывом, шансы на второй забитый мяч обязательно будут. 
    • Угловой
      45'
      Угловой у ворот "Тюмени". Магомедов выполнил подачу на ближний угол вратарской, Болотов головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Евгений Кукуляк к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      "Тюмень" осторожно действует у своих ворот, "Химки" в свою очередь не оставляют попыток создать ещё один момент до перерыва. 
    • 43'
      Заметно "Химки" всё же добавили к концу первого тайма, видимо адаптация к полю соперника у команды Андрея Талалаева закончилась. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Корян из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади на ход Руденко, Александр в борьбе за мяч нарушил правила против Байтукова. 
    • Пенальти
      41'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Руденко!!! Александр Руденко с "точки" уверенно пробил под левый угол ворот, Любаков гадал и прыгнул в правый угол ворот. 
    • Пенальти!
      40'
      Пенальти назначается в ворота "Тюмени"! Гулиев со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Голубович головой сбросил мяч к центру штрафной площади на Руденко, где уже Порохов нарушил правила против форварда "Химок". 
    • Фол, нарушение
      39'
      Болотов в борьбе за мяч на левой половине поля нарушил правила против Чежии. Игроки "Химок" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Угловой
      38'
      Шитов с углового выполнил слишком сильную подачу на дальний угол вратарской, Байтуков под давлением соперника упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 37'
      Коротаев сместился в центр с правой половины поля и пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч задел защитника "Химок" и ушёл на угловой. 
    • 36'
      Пошли у нас уже последние минуты первого тайма, теперь "Тюмени" как раз важно грамотно сыграть в обороне и не получить мяч в свои ворота перед перерывом. 
    • 35'
      Игроки "Химок" перехватили мяч на половине поля соперника за счёт высокого прессинга, далее Чёрный с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Корян и Руденко помешали друг другу качественно пробить по воротам, Аршак в итоге в подкате не попал в ближний угол ворот. 
    • Угловой
      34'
      По-прежнему "Химки" никак не могут наладить стандарты в этом матче, но хотя бы на контратаку подмосковный клуб на этот раз не нарвался. 
    • 33'
      Чежия от боковой линии штрафной площади с левого фланга выполнил передачу на Руденко, Александр с левого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Тюмени" и ушёл на угловой. 
    • 32'
      Чёрный, Гулиев и Магомедов разогнали атаку по правому флангу, но затем Бутта выполнил безадресный прострел во вратарскую, Любаков получил повод немного размяться. 
    • 31'
      Раудет, что "Тюмень" после забитого мяча не прижимается к своим воротам, команда Игоря Меньщикова понимает, что сегодня одного забитого мяча для положительного результата может и не хватить. 
    • Желтая карточка
      30'
      Корян в борьбе за мяч в своей штрафной площади на грани фола перехватил мяч у Коротаева, а уже затем защитник "Тюмени" Руслан Байтуков в подкате сбил соперника на правом фланге. Байтуков в итоге получил жёлтую карточку за грубую игру. 
    • Угловой
      29'
      Маркелов с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Байтукова. 
    • 28'
      Маркелов при проходе по левому флангу отыгрался с Пороховым, далее Иван выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Чёрный в борьбе с соперником головой выбил мяч на угловой. 
    • Угловой
      27'
      Угловой у ворот "Тюмени". Магомедов выполнил подачу на ближний угол вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 26'
      Дружинин хорошо поработал на правом фланге и далее последовала передача на ход Шитову, а вот Виталий в свою очередь выполнил неудачную передачу в штрафную площадь, мяч полетел точно в руки Митрюшкину. 
    • 25'
      Болельщиков на стадионе "Геолог" сегодня вроде бы и не очень много, хоть и для Первой лиги посещаемость неплохая, но поддержка у "Тюмени" довольно громкая. 
    • 24'
      Успокоилась немного игра в середине первого тайма, пока что игроки "Тюмени" увели встречу в центр поля. 
    • 23'
      Маркелов прошёл вперёд по левой половине поля, далее Иван решился на удар по воротам с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от левой штанги. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Чёрный из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Руденко в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Печенкина. 
    • 21'
      Магомедов по правой половине поля выполнил очень опасную проникающую передачу в штрафную площадь на ход Руденко, Байтуков успел сыграть в подкате, мяч в итоге был выбит в аут. 
    • 20'
      Острую контратаку у "Тюмени" провести не получилось, но в итоге получилась позиционная атака по левому флангу, Порохов угла штрафной площади пяткой выполнил передачу на ход Бему, Александр быстро выполнил прострел в центр к линии вратарской, Коротаев под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Угловой
      19'
      Магомедов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Тюмени" перехватили мяч и пустились в контратаку. 
    • 18'
      Игроки "Химок" теперь уже провели массированную атаку по правой половине поля, Байтуков под давлением соперника в итоге выбил мяч на угловой. 
    • Офсайд
      17'
      Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Тюмени", после борьбы боковой арбитр вновь зафиксировал офсайд у Аршака Коряна. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Коротаев с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Самойлов в борьбе за мяч нарушил правила против Андраде. 
    • 15'
      Коротаев из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Порохову, Митрюшкин вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
    • Желтая карточка
      14'
      Полузащитник "Тюмени" Игорь Дружинин получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Чёрного. 
    • 13'
      Сразу же "Химки" начинают попытки начать играть первым номером после пропущенного мяча, теперь уже градус матча будет постепенно повышаться. 
    • Пенальти
      12'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Порохов!!! Илья Порохов с "точки" вновь пробил несколько "пижонски", но всё же на этот раз Илья пробил точно по центру, а Митрюшкин вновь завалился в левый угол ворот. 
    • Не забитый пенальти
      11'
      Порохов отвратительно пробил в левый угол ворот, Митрюшкин спокойно сыграл по удару и поймал мяч. При этом, в штрафную площадь "Химок" ещё до удара вбежало несколько игроков подмосковного клуба, Евгений Кукуляк показал, что пенальти нужно перебить. 
    • Пенальти!
      10'
      Пенальти назначается в ворота "Химок"! Андраде на правой половине поля под давлением Порохова потерял мяч, далее Илья выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Голубович при попытке перехватить мяч неудачно сыграл рукой, Евгений Кукуляк выдержал небольшую паузу, но затем указал на "точку". 
    • 9'
      В довольно среднем темпе работают обе команды пока что, при этом нельзя сказать, что в вечернее время футболистам как-то тяжело из-за погоды. 
    • 8'
      Футболисты "Химок" пока что привыкают к искусственному полю в Тюмени, постепенно уже и подмосковный клуб начинает больше времени владеть мячом. 
    • 7'
      Стараются игроки "Тюмени" регулярно атаковать за счёт длинных забросов вперёд, но теперь уже последовал слишком сильный заброс на ход Маркелову по левому флангу, вновь будет удар от ворот. 
    • Офсайд
      6'
      "Химки" попытались провести первую относительно опасную атаку по правому флангу, но, в момент передачи на ход Корян забрался в офсайд. 
    • 5'
      Маркелов также попытался что-то интересное придумать на левом фланге, но в итоге в борьбе с Чёрным Иван упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 4'
      Порохов теперь уже совершил рывок вперёд по левому флангу, но затем Илья под давлением соперников не смог выполнить качественный прострел в штрафную площадь. 
    • 3'
      Коротаев из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Порохову к левому углу штрафной площади, будет удар от ворот. 
    • 2'
      Достаточно уверенно "Тюмень" начинает матч на домашнем поле, пока что "Химкам" приходится играть от обороны. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересный матч в Тюмени, "Химки" до последнего собирали состав на новый сезон, но, всё же для Первой лиги он получился довольно крепким, а поэтому сегодня "Тюмени", которая поднялась из Второй лиги, будет непростое испытание. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Евгений Кукуляк из Калуги. Помогать ему на бровках будут москвичи Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов. Резервным арбитром на этот матч назначен Евгений Галимов из Екатеринбурга. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура Первой лиги между "Тюменью" и подмосковными "Химками". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 29.2% пользователей.
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    Прогнозы 130
    Тюмень 15.4% (20)
    X 26.9% (35)
    Химки 57.7% (75)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тюмень
    Ничья
    Химки
    3.29
    3.80
    6.60
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тюмень 3:1 Химки

    Исход игры
    Тюмень
    15.4% (20)
    Ничья
    26.9% (35)
    Химки
    57.7% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.37% (50)
    Меньше
    57.63% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    64.41% (76)
    Нет
    35.59% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Химки
    29.2% (38)
    1:1 Ничья
    20.8% (27)
    0:1 Химки
    18.5% (24)
    2:1 Тюмень
    6.2% (8)
    1:0 Тюмень
    5.4% (7)
    0:0 Ничья
    3.8% (5)
    0:2 Химки
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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