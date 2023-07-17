Форвард "Химок" Аршак Корян также получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Самойлова.

Поройков в центре поля нарушил правила против Шитова. Игроки "Тюмени" вновь максимально долго разыгрывали стандарт.

Коротаев в центре поля нарушил правила против Мелентиевича. Игроки "Химок" быстро разыграли стандарт, но далее на правом фланге гости ничего интересного придумать не смогли.

Шитов получил по ногам на правом фланге на половине поля соперника. "Тюмень" заработала относительно неплохой стандарт.

Балахонцев со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Химок" без особого труда перехватили мяч и едва не провели опасную контратаку.

АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:1!!! Шитов с правого фланга от углового флажка выполнил подачу на ближний угол вратарской, Татаринов стянул на себя Андраде, а затем во вратарской неудачно сыграл Голубович, который срезал мяч в свои ворота.

Поройков пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слабо, Любаков поймал его без особого труда.

Угловой у ворот "Тюмени". Магомедов выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Корян пробил по воротам, Болотов здорово вытянул ногу в подкате, мяч ушёл на повторный корнер.

Теперь уже Корян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Тюмени" перехватили мяч и пустились в контратаку.

Полузащитник "Химок" Лев Скворцов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Шитова.

Очень весомую заявку на победу создала "Тюмень", шансов вытащить этот матч у "Химок" осталось совсем немного.

Возникла на поле небольшая стычка между футболистами после фола в центре поля. Всё же "Химки" очень не хотят начинать сезон в Первой лиге поражения.

Успокоилась немного игра из-за замен, что конечно же должно помочь "Тюмени" сыграть по счёту.

"Химки" продолжают больше времени контролировать мяч, но дальше центра поля у гостей продвинуться не получается.

Шитов с правого фланга выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Татаринов в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч.

Чуканов, который только что вышел на поле, смотрится довольно "тяжеловато", на флангах ему пока что делать особо нечего.

Корян при входе в штрафную площадь по правой половине поля наткнулся на Самойлова и оказался на газоне, Евгений Кукуляк справедливо показал, что нужно играть дальше.

Форвард "Тюмени" Иван Маркелов получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Коряна.

Магомедов со стандарта выполнил подачу к ближней штанге на Коряна, Болотов при попытке выбить мяч головой налетел на Любакова и получил небольшое повреждение.

Поднялся Болотов после паузы, всё нормально с полузащитником "Тюмени", готов Евгений продолжать матч.

Татаринов и Андраде в игровом эпизоде в борьбе за мяч у штрафной площади "Химок" оказались на газоне, Евгений Кукуляк сразу же показал, что нужно играть дальше.

Янов на правом фланге нарушил правила против Шитова. Игроки "Тюмени" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет действовать "Тюмень" при своих болельщиках, не будем забывать, что у команды Игоря Меньщикова уже два игрока "висит" на жёлтых карточках, что также нужно учитывать.

В составе "Тюмени" после перерыва произошла замена. Вместо Игоря Дружинина на поле вышел Евгений Татаринов.

Порохов после подачи в центр штрафной площади с левого фланга в борьбе с соперником оказался на газоне, Евгений Кукуляк сразу же показал, что нужно играть дальше.

Шитов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, далее завязалась упорная борьба за мяч, правила в итоге были нарушены против Гулиева.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Коротаев!!! Бем из аута с правого фланга удачно вбросил мяч к лицевой линии поля на ход Татаринову, Евгений оторвался от Чежии и выполнил отличный прострел в центр к линии вратарской, Коротаев в свою очередь оторвался от Чёрного и в касание точно пробил под правую штангу.

Порохов при игре в подкате на правом фланге на половине поля соперника довольно грубо сыграл против Андраде, но на этот раз Евгений Кукуляк решил обойтись без жёлтой карточки.

Гулиев попытался разогнать атаку по левому флангу, но Самойлов грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Корян перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Самойлова.

"Химки" пытаются пока что поиграть за счёт длинных забросов вперёд, но данная тактика плодов не приносит.

Вновь "Тюмень" за счёт высокого прессинга едва не создала опасный момент, но всё же Голубович успел подстраховать партнёров по команде, при этом получилось так, что мяч ушёл за лицевую линию поля от ноги Порохова.

Порохов по правому флангу ушёл к угловому флажку, далее уже мяч получил Шитов, Виталий в свою очередь здорово раскачал Чежию и Поройкова, после этого Шитов от боковой линии штрафной площади выполнил прострел на ближний угол вратарской, Андраде сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Шитов с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Химок" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

Шитов на этот раз с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Химок" сыграли без ошибок и выбили мяч на левый фланг.

Порохов получил мяч на линии штрафной площади в центре после заброса с левого фланга, Илья подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в руку Андраде, которую защитник "Химок" прижал к груди, Евгений Кукуляк показал, что нужно играть дальше.

Угловой у ворот "Тюмени". Магомедов выполнил подачу в центр штрафной площади, хозяева поля в очередной раз очень уверенно сыграл в обороне при стандарте и ничего не позволили создать своему сопернику.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма в Тюмени мы увидели довольно неплохой футбол. Хозяева поля более активно начали матч, что позволило им заработать пенальти и открыть счёт в матче. Однако, "Химки" постепенно добавили и уже под конец первой половины матча команда Андрея Талалаева сама заработала пенальти, который также был успешно реализован. В итоге, после первой половины матча счёт у нас пока что равный, однако, если подмосковный клуб продолжит действовать активно в атаке, как это было перед перерывом, шансы на второй забитый мяч обязательно будут.

45' Угловой у ворот "Тюмени". Магомедов выполнил подачу на ближний угол вратарской, Болотов головой выбил мяч подальше от своих ворот.

45' Одну минуту добавил Евгений Кукуляк к основному времени первого тайма.

44' "Тюмень" осторожно действует у своих ворот, "Химки" в свою очередь не оставляют попыток создать ещё один момент до перерыва.

43' Заметно "Химки" всё же добавили к концу первого тайма, видимо адаптация к полю соперника у команды Андрея Талалаева закончилась.

42' Корян из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади на ход Руденко, Александр в борьбе за мяч нарушил правила против Байтукова.

41' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Руденко!!! Александр Руденко с "точки" уверенно пробил под левый угол ворот, Любаков гадал и прыгнул в правый угол ворот.

40' Пенальти назначается в ворота "Тюмени"! Гулиев со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Голубович головой сбросил мяч к центру штрафной площади на Руденко, где уже Порохов нарушил правила против форварда "Химок".

39' Болотов в борьбе за мяч на левой половине поля нарушил правила против Чежии. Игроки "Химок" тщательно готовятся к стандарту.

38' Шитов с углового выполнил слишком сильную подачу на дальний угол вратарской, Байтуков под давлением соперника упустил мяч за лицевую линию поля.

37' Коротаев сместился в центр с правой половины поля и пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч задел защитника "Химок" и ушёл на угловой.

36' Пошли у нас уже последние минуты первого тайма, теперь "Тюмени" как раз важно грамотно сыграть в обороне и не получить мяч в свои ворота перед перерывом.

35' Игроки "Химок" перехватили мяч на половине поля соперника за счёт высокого прессинга, далее Чёрный с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Корян и Руденко помешали друг другу качественно пробить по воротам, Аршак в итоге в подкате не попал в ближний угол ворот.

34' По-прежнему "Химки" никак не могут наладить стандарты в этом матче, но хотя бы на контратаку подмосковный клуб на этот раз не нарвался.

33' Чежия от боковой линии штрафной площади с левого фланга выполнил передачу на Руденко, Александр с левого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Тюмени" и ушёл на угловой.

32' Чёрный, Гулиев и Магомедов разогнали атаку по правому флангу, но затем Бутта выполнил безадресный прострел во вратарскую, Любаков получил повод немного размяться.

31' Раудет, что "Тюмень" после забитого мяча не прижимается к своим воротам, команда Игоря Меньщикова понимает, что сегодня одного забитого мяча для положительного результата может и не хватить.

30' Корян в борьбе за мяч в своей штрафной площади на грани фола перехватил мяч у Коротаева, а уже затем защитник "Тюмени" Руслан Байтуков в подкате сбил соперника на правом фланге. Байтуков в итоге получил жёлтую карточку за грубую игру.

29' Маркелов с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Байтукова.

28' Маркелов при проходе по левому флангу отыгрался с Пороховым, далее Иван выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Чёрный в борьбе с соперником головой выбил мяч на угловой.

27' Угловой у ворот "Тюмени". Магомедов выполнил подачу на ближний угол вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

26' Дружинин хорошо поработал на правом фланге и далее последовала передача на ход Шитову, а вот Виталий в свою очередь выполнил неудачную передачу в штрафную площадь, мяч полетел точно в руки Митрюшкину.

25' Болельщиков на стадионе "Геолог" сегодня вроде бы и не очень много, хоть и для Первой лиги посещаемость неплохая, но поддержка у "Тюмени" довольно громкая.

24' Успокоилась немного игра в середине первого тайма, пока что игроки "Тюмени" увели встречу в центр поля.

23' Маркелов прошёл вперёд по левой половине поля, далее Иван решился на удар по воротам с дальней дистанции, мяч сильно ушёл в сторону от левой штанги.

22' Чёрный из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Руденко в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Печенкина.

21' Магомедов по правой половине поля выполнил очень опасную проникающую передачу в штрафную площадь на ход Руденко, Байтуков успел сыграть в подкате, мяч в итоге был выбит в аут.

20' Острую контратаку у "Тюмени" провести не получилось, но в итоге получилась позиционная атака по левому флангу, Порохов угла штрафной площади пяткой выполнил передачу на ход Бему, Александр быстро выполнил прострел в центр к линии вратарской, Коротаев под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

19' Магомедов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Тюмени" перехватили мяч и пустились в контратаку.

18' Игроки "Химок" теперь уже провели массированную атаку по правой половине поля, Байтуков под давлением соперника в итоге выбил мяч на угловой.

17' Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "Тюмени", после борьбы боковой арбитр вновь зафиксировал офсайд у Аршака Коряна.

16' Коротаев с левого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Самойлов в борьбе за мяч нарушил правила против Андраде.

15' Коротаев из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Порохову, Митрюшкин вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

14' Полузащитник "Тюмени" Игорь Дружинин получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Чёрного.

13' Сразу же "Химки" начинают попытки начать играть первым номером после пропущенного мяча, теперь уже градус матча будет постепенно повышаться.

12' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Порохов!!! Илья Порохов с "точки" вновь пробил несколько "пижонски", но всё же на этот раз Илья пробил точно по центру, а Митрюшкин вновь завалился в левый угол ворот.

11' Порохов отвратительно пробил в левый угол ворот, Митрюшкин спокойно сыграл по удару и поймал мяч. При этом, в штрафную площадь "Химок" ещё до удара вбежало несколько игроков подмосковного клуба, Евгений Кукуляк показал, что пенальти нужно перебить.

10' Пенальти назначается в ворота "Химок"! Андраде на правой половине поля под давлением Порохова потерял мяч, далее Илья выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Голубович при попытке перехватить мяч неудачно сыграл рукой, Евгений Кукуляк выдержал небольшую паузу, но затем указал на "точку".

9' В довольно среднем темпе работают обе команды пока что, при этом нельзя сказать, что в вечернее время футболистам как-то тяжело из-за погоды.

8' Футболисты "Химок" пока что привыкают к искусственному полю в Тюмени, постепенно уже и подмосковный клуб начинает больше времени владеть мячом.

7' Стараются игроки "Тюмени" регулярно атаковать за счёт длинных забросов вперёд, но теперь уже последовал слишком сильный заброс на ход Маркелову по левому флангу, вновь будет удар от ворот.

6' "Химки" попытались провести первую относительно опасную атаку по правому флангу, но, в момент передачи на ход Корян забрался в офсайд.

5' Маркелов также попытался что-то интересное придумать на левом фланге, но в итоге в борьбе с Чёрным Иван упустил мяч за лицевую линию поля.

4' Порохов теперь уже совершил рывок вперёд по левому флангу, но затем Илья под давлением соперников не смог выполнить качественный прострел в штрафную площадь.

3' Коротаев из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Порохову к левому углу штрафной площади, будет удар от ворот.

2' Достаточно уверенно "Тюмень" начинает матч на домашнем поле, пока что "Химкам" приходится играть от обороны.